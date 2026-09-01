AFP
Traduzido por
Chelsea fecha acordo nos instantes finais da janela de transferências por Lamine Camara, meio-campista do Monaco, como substituto de Enzo Fernandez
Chelsea chega a acordo de última hora por meio-campista do Monaco
Camara está atualmente realizando exames médicos antes de uma transferência no fim do prazo da janela para o Chelsea. De acordo com o Standard Sport, o Chelsea chegou a um acordo de £47 milhões para contratar o meio-campista do Monaco.
O Chelsea acelerou sua investida por Camara hoje depois de concordar em vender Enzo Fernandez ao Manchester City por uma taxa fixa recorde de £125 milhões. O Monaco inicialmente exigiu uma quantia maior por Camara, mas reduziu o valor pedido após complicações na ida de Folarin Balogun para o Everton. Balogun foi reprovado nos exames médicos, o que forçou o Monaco a negociar com o Chelsea por um preço reduzido para levantar fundos antes do prazo francês.
- AFP
Monaco reduz preço pedido após colapso de transferência para o Everton
O Monaco havia rejeitado duas ofertas anteriores do Chelsea por Camara no início desta janela. No entanto, a situação mudou rapidamente hoje, quando ficou claro que o Monaco precisava concretizar uma transferência de saída. Fontes em Stamford Bridge inicialmente acreditavam que o Chelsea não contrataria um substituto para Fernandez, a menos que surgisse uma oportunidade de mercado.
O Chelsea considerou brevemente avançar por Manu Kone, mas a Roma bloqueou a transferência. O fracasso da transferência de Balogun para o Everton proporcionou exatamente essa oportunidade, permitindo que o Chelsea agisse rápido e fechasse um acordo ágil por Camara. O Monaco aceitou a taxa fixa de £47 milhões, abrindo caminho para a transferência.
Saída de Fernandez financia chegada tardia ao Stamford Bridge
O catalisador para a transferência de Camara foi a enorme venda de Fernandez por £ 125 milhões. Chelsea e Manchester City chegaram a um acordo hoje, após uma saga que se arrastou por todo o verão. O Chelsea rejeitou inicialmente uma oferta de £ 104 milhões do Manchester City, exigindo uma taxa fixa garantida.
Depois de o Chelsea rejeitar uma abordagem posterior e pedir £ 135 milhões, o Manchester City apresentou uma oferta final de £ 125 milhões, que o clube londrino aceitou. Essa injeção de caixa permitiu ao Chelsea finalizar o contrato de seis anos de Camara, que inclui uma opção por mais 12 meses. Camara tem sido uma peça-chave do Monaco desde 2024, com seis gols marcados em 75 partidas.
- AFP
Camara se prepara para chegada a Londres e estreia na Premier League
Camara deve chegar a Londres na quarta-feira para concluir oficialmente as formalidades de sua transferência. Desde que todos os documentos sejam finalizados antes do prazo e ele seja aprovado nos exames médicos, Camara será integrado imediatamente ao elenco do Chelsea.
O Chelsea espera que o jovem meio-campista consiga se adaptar rapidamente à Premier League enquanto busca ganhar embalo após a recente vitória sobre o Brighton.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.