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FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Chelsea fecha acordo nos instantes finais da janela de transferências por Lamine Camara, meio-campista do Monaco, como substituto de Enzo Fernandez

Mercado da bola
L. Camara
E. Fernandez
Mônaco
Chelsea
Manchester City
Campeonato Francês
Premier League

O Chelsea fechou com sucesso um acordo dramático no último dia da janela para levar Lamine Camara a Stamford Bridge. O clube da Premier League agiu rapidamente para negociar uma taxa menor com o Monaco após enfrentar a saída iminente de sua contratação mais cara para o Manchester City. O internacional senegalês agora está finalizando sua mudança de última hora para Londres antes do fechamento da janela de transferências de verão.

  • Chelsea chega a acordo de última hora por meio-campista do Monaco

    Camara está atualmente realizando exames médicos antes de uma transferência no fim do prazo da janela para o Chelsea. De acordo com o Standard Sport, o Chelsea chegou a um acordo de £47 milhões para contratar o meio-campista do Monaco.

    O Chelsea acelerou sua investida por Camara hoje depois de concordar em vender Enzo Fernandez ao Manchester City por uma taxa fixa recorde de £125 milhões. O Monaco inicialmente exigiu uma quantia maior por Camara, mas reduziu o valor pedido após complicações na ida de Folarin Balogun para o Everton. Balogun foi reprovado nos exames médicos, o que forçou o Monaco a negociar com o Chelsea por um preço reduzido para levantar fundos antes do prazo francês.

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    Monaco reduz preço pedido após colapso de transferência para o Everton

    O Monaco havia rejeitado duas ofertas anteriores do Chelsea por Camara no início desta janela. No entanto, a situação mudou rapidamente hoje, quando ficou claro que o Monaco precisava concretizar uma transferência de saída. Fontes em Stamford Bridge inicialmente acreditavam que o Chelsea não contrataria um substituto para Fernandez, a menos que surgisse uma oportunidade de mercado.

    O Chelsea considerou brevemente avançar por Manu Kone, mas a Roma bloqueou a transferência. O fracasso da transferência de Balogun para o Everton proporcionou exatamente essa oportunidade, permitindo que o Chelsea agisse rápido e fechasse um acordo ágil por Camara. O Monaco aceitou a taxa fixa de £47 milhões, abrindo caminho para a transferência.

  • Saída de Fernandez financia chegada tardia ao Stamford Bridge

    O catalisador para a transferência de Camara foi a enorme venda de Fernandez por £ 125 milhões. Chelsea e Manchester City chegaram a um acordo hoje, após uma saga que se arrastou por todo o verão. O Chelsea rejeitou inicialmente uma oferta de £ 104 milhões do Manchester City, exigindo uma taxa fixa garantida.

    Depois de o Chelsea rejeitar uma abordagem posterior e pedir £ 135 milhões, o Manchester City apresentou uma oferta final de £ 125 milhões, que o clube londrino aceitou. Essa injeção de caixa permitiu ao Chelsea finalizar o contrato de seis anos de Camara, que inclui uma opção por mais 12 meses. Camara tem sido uma peça-chave do Monaco desde 2024, com seis gols marcados em 75 partidas.

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    Camara se prepara para chegada a Londres e estreia na Premier League

    Camara deve chegar a Londres na quarta-feira para concluir oficialmente as formalidades de sua transferência. Desde que todos os documentos sejam finalizados antes do prazo e ele seja aprovado nos exames médicos, Camara será integrado imediatamente ao elenco do Chelsea.

    O Chelsea espera que o jovem meio-campista consiga se adaptar rapidamente à Premier League enquanto busca ganhar embalo após a recente vitória sobre o Brighton.