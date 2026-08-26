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Chelsea faz contato por Emiliano Martinez à medida que aumentam as preocupações com Robert Sanchez
Chelsea mira Martínez enquanto Sánchez enfrenta intensa pressão
O Chelsea entrou em contato com os representantes de Martinez, enquanto o clube do oeste de Londres busca resolver as crescentes preocupações em relação às suas atuais opções para o gol. Campeão da Copa do Mundo de 2022, ele se firmou entre os goleiros de elite do futebol durante sua passagem pelo Aston Villa, onde soma 256 partidas desde que se transferiu do Arsenal em 2020. No entanto, o jogador de 33 anos agora é considerado disponível para uma transferência, com o Villa aberto a propostas após a contratação por £30 milhões do internacional japonês Zion Suzuki, vindo do Parma, no início deste mês.
A investida por Martinez acontece em um momento em que Sanchez enfrenta forte escrutínio após um início de temporada difícil. Na partida de abertura da Premier League contra o Fulham, que o Chelsea venceu por 3 a 2 com dificuldades, o espanhol foi batido em seu poste mais próximo em um chute de Josh King e, depois, soltou uma finalização rotineira que permitiu a Gonzalo Garcia balançar as redes. Enquanto isso, a Juventus já havia tentado contratar Martinez no início desta janela de transferências, mas a negociação fracassou por preocupações em relação a uma lesão no dedo, deixando a porta aberta para o Chelsea avançar.
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Com base na relação entre Chelsea e Aston Villa
Um possível acordo por Martinez representaria o capítulo mais recente de uma frequente série de transações entre Chelsea e Aston Villa, com os dois clubes estabelecendo uma relação de trabalho notavelmente próxima na atual janela de transferências. A atividade recente foi liderada pela bombástica transferência de £117 milhões que levou Morgan Rogers ao Chelsea por uma taxa recorde do clube, além de um acordo separado que fez Alejandro Garnacho seguir na direção oposta em um empréstimo inicial.
As negociações em andamento também podem envolver outros nomes de peso, já que ambos os clubes buscam equilibrar seus elencos e atender às regras financeiras. Segundo relatos, o atacante Nicolas Jackson, que atualmente está avaliado em cerca de £65 milhões, pode fazer parte das conversas e pode acabar se juntando ao Villa para se reunir com seu ex-treinador, Unai Emery.
Xabi Alonso aborda a situação dos goleiros
Apesar das especulações sobre uma possível investida por Martinez, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tentou manter a compostura ao ser questionado sobre a fase recente de Sanchez. Falando antes do confronto de amanhã pela Copa da Liga contra o Luton Town, em Stamford Bridge, Alonso insistiu que suas conversas com o goleiro espanhol continuaram profissionais e focadas na melhora coletiva. "Não, tivemos conversas normais. Falamos mais sobre a questão da equipe, sobre o que fizemos bem e o que temos de fazer melhor", explicou Alonso aos repórteres.
O apoio público de Alonso a Sanchez não impediu o debate interno sobre se uma mudança é necessária para manter o embalo do Chelsea. O treinador acrescentou: "Foi mais sobre entender o contexto. Cada jogo vai ser importante porque estamos nesse processo em que ainda precisamos desenvolver coisas. Precisamos fazer ajustes mais relacionados à equipe." Embora Alonso seja conhecido por sua lealdade a seus jogadores, a recorrência de erros individuais em partidas de alta exigência forçou a mão do clube.
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A oportunidade bate à porta para Mike Penders
O futuro imediato do gol do Chelsea pode passar por uma mudança até antes da chegada de um novo reforço, com Mike Penders brigando por uma vaga entre os titulares. Penders retornou ao clube durante o verão após um período de empréstimo altamente produtivo no Strasbourg e impressionou a comissão técnica com sua dedicação nos treinamentos.
Essa forte impressão claramente o colocou na disputa pelas próximas partidas. Questionado sobre o possível envolvimento do jovem goleiro, Alonso manteve as opções em aberto. "Ele está no elenco, então tem uma oportunidade", observou o técnico do Chelsea. "Vamos decidir e informar o time aos jogadores amanhã, então prefiro esperar que eles saibam primeiro."
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