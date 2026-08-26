O Chelsea entrou em contato com os representantes de Martinez, enquanto o clube do oeste de Londres busca resolver as crescentes preocupações em relação às suas atuais opções para o gol. Campeão da Copa do Mundo de 2022, ele se firmou entre os goleiros de elite do futebol durante sua passagem pelo Aston Villa, onde soma 256 partidas desde que se transferiu do Arsenal em 2020. No entanto, o jogador de 33 anos agora é considerado disponível para uma transferência, com o Villa aberto a propostas após a contratação por £30 milhões do internacional japonês Zion Suzuki, vindo do Parma, no início deste mês.

A investida por Martinez acontece em um momento em que Sanchez enfrenta forte escrutínio após um início de temporada difícil. Na partida de abertura da Premier League contra o Fulham, que o Chelsea venceu por 3 a 2 com dificuldades, o espanhol foi batido em seu poste mais próximo em um chute de Josh King e, depois, soltou uma finalização rotineira que permitiu a Gonzalo Garcia balançar as redes. Enquanto isso, a Juventus já havia tentado contratar Martinez no início desta janela de transferências, mas a negociação fracassou por preocupações em relação a uma lesão no dedo, deixando a porta aberta para o Chelsea avançar.