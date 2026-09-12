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Chelsea estabelece indesejado recorde defensivo de 65 anos após revés contra o Hull City
Um colapso defensivo indesejado para o Chelsea
Segundo a talkSPORT, o Hull City expôs a defesa vulnerável do Chelsea em uma tarde frustrante em Stamford Bridge, condenando o clube a uma marca histórica sombria. O gol de empate de Mohamed Belloumi, aos 28 minutos, ampliou para 20 partidas consecutivas na liga o jejum do Chelsea sem passar sem sofrer gols, sua sequência mais longa sem um jogo sem ser vazado em 65 anos.
O frustrante empate por 2 a 2 de sábado com o Hull em Stamford Bridge selou mais uma marca sombria para o Chelsea, aprofundando o desânimo de uma torcida desesperada por solidez defensiva. Para piorar, o Chelsea agora sofreu pelo menos dois gols em cada um de seus quatro primeiros jogos da liga, um colapso defensivo que não era visto havia uma década.
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Promessa inicial se apaga em Stamford Bridge
Determinado a deixar para trás a derrota do último fim de semana para o Arsenal, o time de Xabi Alonso começou a partida com uma postura implacável. O Chelsea pressionou alto imediatamente e encurralou os visitantes em seu próprio campo, abrindo o placar logo aos sete minutos, quando Morgan Rogers finalizou para vencer Konstantinos Tzolakis. No entanto, o ímpeto inicial do Chelsea rapidamente desmoronou por causa de falhas defensivas custosas. Jorrel Hato avaliou mal uma bola quicando dentro da própria área e deu de presente o gol de empate para Belloumi, antes de o ponta argelino aproveitar novamente instantes depois, com um chute desviado em Levi Colwill, para colocar o Hull na frente.
Diante de mais um revés, o Chelsea reagiu após o intervalo para evitar a derrota. O Chelsea foi em busca da resposta e, por fim, salvou um ponto quando Joao Pedro mandou para o fundo da rede a assistência de Cole Palmer para selar o empate por 2 a 2.
Alonso critica atuação do Chelsea
O Chelsea, que sofreu três gols em dois de seus três jogos em casa em todas as competições nesta temporada, mostrou vulnerabilidades já conhecidas que deixaram seu treinador profundamente insatisfeito com o resultado final. Falando à BBC Sport após o apito final, o ex-treinador do Bayer Leverkusen afirmou: "Estamos decepcionados com o resultado. Queríamos vencer. Temos que ficar decepcionados com algumas partes da atuação, especialmente quando estávamos na frente. Fomos muito frágeis no gol de empate. Podemos fazer muito melhor. Jogar bem por 15 a 20 minutos não é suficiente. Você tem que estar no seu melhor por 90 minutos. Há momentos em que não conseguimos manter esse ritmo e essa intensidade. Poderíamos ter feito mais, com certeza, porque tivemos chances."
Além dos problemas defensivos, o Chelsea também teve dificuldades para aproveitar seu controle no fim e arrancar a vitória. Ao refletir sobre a natureza da partida e as oportunidades desperdiçadas de somar os três pontos, Alonso admitiu que sua equipe teve sorte de não perder, ao mesmo tempo em que lamentou a incapacidade de transformar a pressão final em vitória. "Tivemos uma ou duas boas chances para marcar o gol da vitória, mas você ainda fica exposto", explicou o treinador. "Não estou feliz. Podemos fazer melhor. Tivemos o que merecemos."
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Em busca do segundo jogo sem sofrer gols
O Chelsea agora voltará sua atenção para a viagem de sexta-feira para enfrentar o Brentford fora de casa, seu último compromisso antes da pausa internacional, quando a equipe de Xabi Alonso estará desesperada para garantir apenas seu segundo jogo sem sofrer gols na temporada, com sua única partida sem ser vazada até agora tendo acontecido na vitória por 2 a 0 sobre o Luton Town, pela Copa da Liga, no mês passado.
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