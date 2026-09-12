Chelsea estabelece indesejado recorde defensivo de 65 anos após revés contra o Hull City

O Chelsea, que sofreu três gols em dois de seus três jogos em casa em todas as competições nesta temporada, mostrou vulnerabilidades já conhecidas que deixaram seu treinador profundamente insatisfeito com o resultado final. Falando à BBC Sport após o apito final, o ex-treinador do Bayer Leverkusen afirmou: "Estamos decepcionados com o resultado. Queríamos vencer. Temos que ficar decepcionados com algumas partes da atuação, especialmente quando estávamos na frente. Fomos muito frágeis no gol de empate. Podemos fazer muito melhor. Jogar bem por 15 a 20 minutos não é suficiente. Você tem que estar no seu melhor por 90 minutos. Há momentos em que não conseguimos manter esse ritmo e essa intensidade. Poderíamos ter feito mais, com certeza, porque tivemos chances."

Além dos problemas defensivos, o Chelsea também teve dificuldades para aproveitar seu controle no fim e arrancar a vitória. Ao refletir sobre a natureza da partida e as oportunidades desperdiçadas de somar os três pontos, Alonso admitiu que sua equipe teve sorte de não perder, ao mesmo tempo em que lamentou a incapacidade de transformar a pressão final em vitória. "Tivemos uma ou duas boas chances para marcar o gol da vitória, mas você ainda fica exposto", explicou o treinador. "Não estou feliz. Podemos fazer melhor. Tivemos o que merecemos."