AFP
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Chelsea está prestes a recompensar o atacante João Pedro com um novo contrato de longa duração e lucrativo
Chelsea melhora os termos para atacante
O Chelsea está prestes a oferecer a Pedro um novo contrato lucrativo até 2032, com opção de extensão por mais dois anos, segundo a BBC Sport. Os dirigentes de Stamford Bridge agiram rapidamente para aumentar os salários do internacional brasileiro de 24 anos apenas um ano após sua transferência de £60 milhões vinda do Brighton. Esse movimento decisivo também serve para afastar o Barcelona, que tem rondado o atacante em boa fase ao longo da janela de verão.
- Getty Images Sport
A estrutura de incentivos impulsiona a renovação
Outras informações do veículo afirmam que os termos melhorados se encaixam diretamente no modelo salarial estruturado do Chelsea, que acelera a passagem de jogadores de destaque para faixas salariais mais altas. O Chelsea adotou exatamente esse modelo com Cole Palmer e Nicolas Jackson para garantir seus ativos mais valiosos em vínculos de longo prazo. Os dirigentes do clube agora vão se concentrar em negociar novos termos para outras peças-chave, com Levi Colwill e Estevao Willian sendo os próximos da fila assim que a janela de transferências fechar.
Centroavante fica com a camisa 9
Pedro se consolidou como o principal nome do clube ao longo de um ano de estreia estelar, tornando-se o primeiro atacante do Chelsea desde Diego Costa a marcar 20 gols sem ser de pênalti em uma única temporada. Essa marca prolífica veio após um impacto imediato na chegada, com três gols no triunfo na Copa do Mundo de Clubes no verão passado, antes de acrescentar oito gols em sete amistosos de pré-temporada antes da nova temporada. Suas atuações decisivas lhe renderam a cobiçada camisa 9, com Liam Delap cedendo lugar e agora atraindo interesse de £50 milhões de Nottingham Forest e Leeds United.
- Crystal Pix
Dérbi de Londres testa a afiação
O atacante sul-americano parece pronto para liderar o ataque do Chelsea na estreia da Premier League na noite de segunda-feira contra o Fulham, em Craven Cottage. Os reforços de verão Danny Welbeck e Emmanuel Emegha oferecem cobertura sólida e profundidade saindo do banco ao longo de uma temporada implacável. Encontrar o caminho do gol logo de cara será vital para o talismânico atacante, enquanto o clube do oeste de Londres busca dar um recado cedo, determinado a entrar de vez na briga pelo título após um decepcionante 10º lugar na última temporada.
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