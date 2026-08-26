Chelsea está perto de fechar um acordo de € 40 milhões para contratar a jovem promessa defensiva da Atalanta Honest Ahanor

De acordo com o TuttoMercatoWeb, citando a Sky Sport Italia, o Chelsea fez avanços significativos em sua investida por Ahanor. As conversas diretas entre o clube da Premier League e a Atalanta avançaram de forma decisiva, e os termos pessoais estão sendo finalizados neste momento. Os dois clubes estão estruturando um acordo no valor de cerca de € 40 milhões, o que representa um lucro substancial para o clube da Serie A.

A Atalanta só contratou Ahanor junto ao Genoa no verão passado por uma taxa inicial de € 16 milhões, mais € 4 milhões em adicionais. Embora esse valor final fique abaixo do preço inicial pedido de € 60 milhões, ele ainda representa um aumento notável em relação à oferta de € 34 milhões do Brighton, rejeitada pela Atalanta anteriormente nesta janela.