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Chelsea está perto de fechar um acordo de € 40 milhões para contratar a jovem promessa defensiva da Atalanta Honest Ahanor
Chelsea se aproxima de Ahanor
De acordo com o TuttoMercatoWeb, citando a Sky Sport Italia, o Chelsea fez avanços significativos em sua investida por Ahanor. As conversas diretas entre o clube da Premier League e a Atalanta avançaram de forma decisiva, e os termos pessoais estão sendo finalizados neste momento. Os dois clubes estão estruturando um acordo no valor de cerca de € 40 milhões, o que representa um lucro substancial para o clube da Serie A.
A Atalanta só contratou Ahanor junto ao Genoa no verão passado por uma taxa inicial de € 16 milhões, mais € 4 milhões em adicionais. Embora esse valor final fique abaixo do preço inicial pedido de € 60 milhões, ele ainda representa um aumento notável em relação à oferta de € 34 milhões do Brighton, rejeitada pela Atalanta anteriormente nesta janela.
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Uma relação de transferências produtiva
Esta transferência iminente amplia uma relação muito produtiva entre Chelsea e Atalanta durante a atual janela de transferências. O Chelsea já garantiu a contratação de Marco Palestra junto à Atalanta neste verão, o que indica uma forte linha de comunicação e confiança nos negócios entre as diretorias dos dois clubes.
O clube inglês vem monitorando de forma consistente os jogos da Atalanta para identificar os principais jovens talentos. Ao investir na Atalanta pela segunda vez, o Chelsea demonstra sua clara intenção de investir pesado em promessas de elite do futebol europeu. Palestra já começou a se integrar ao elenco, e Ahanor pode muito em breve seguir o mesmo caminho de Bérgamo a Londres para reforçar as opções defensivas da equipe.
Uma temporada de afirmação na Itália
Ahanor teve uma ascensão espetacular ao destaque ao longo do último ano. Nascido em fevereiro de 2008, o defensor conseguiu se firmar como titular regular da Atalanta quase imediatamente. Ele fez 28 partidas na Serie A durante sua temporada de estreia no Gewiss Stadium, com atuações maduras que desmentiam sua pouca idade.
Ahanor também ganhou uma experiência continental inestimável, atuando na Champions League contra alguns dos maiores clubes da Europa. Seu desenvolvimento rápido e sua presença imponente em campo logo chamaram a atenção dos principais olheiros do continente, tornando-o um dos adolescentes mais cobiçados do futebol mundial neste momento.
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Qual será o próximo passo do Chelsea?
A transferência de Ahanor pode ser concluída oficialmente até sexta-feira, já que tanto o Chelsea quanto a Atalanta buscam acertar os detalhes finais. Assim que os exames médicos forem aprovados e o contrato for assinado, Ahanor se juntará aos novos companheiros de equipe em Londres. O Chelsea então se concentrará em integrar sua nova contratação ao elenco principal antes de seus próximos jogos da Premier League.
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