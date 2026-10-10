O Chelsea teria identificado o zagueiro Vuskovic, do Brighton, como alvo prioritário de transferência, segundo o TEAMtalk. Aos 19 anos, ele rapidamente vem se firmando como um dos principais jovens defensores da Europa após uma ascensão meteórica.

O Chelsea monitora de perto o talentoso internacional croata, mas enfrenta uma batalha monumental por sua contratação. Bayern de Munique e Barcelona, potências europeias, também demonstram interesse significativo no adolescente muito bem avaliado.

Vuskovic só chegou ao Amex Stadium vindo do Tottenham na última janela de transferências de verão. No entanto, suas excelentes atuações neste início já chamaram a atenção dos maiores clubes do continente.