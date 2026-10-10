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Chelsea entra na disputa pela jovem promessa do Brighton, Luka Vuskovic, enquanto valor de mercado dispara para € 65 milhões
Chelsea mira estrela em ascensão do Brighton
O Chelsea teria identificado o zagueiro Vuskovic, do Brighton, como alvo prioritário de transferência, segundo o TEAMtalk. Aos 19 anos, ele rapidamente vem se firmando como um dos principais jovens defensores da Europa após uma ascensão meteórica.
O Chelsea monitora de perto o talentoso internacional croata, mas enfrenta uma batalha monumental por sua contratação. Bayern de Munique e Barcelona, potências europeias, também demonstram interesse significativo no adolescente muito bem avaliado.
Vuskovic só chegou ao Amex Stadium vindo do Tottenham na última janela de transferências de verão. No entanto, suas excelentes atuações neste início já chamaram a atenção dos maiores clubes do continente.
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Lucro enorme para o Brighton
O Brighton parece pronto para registrar outro enorme retorno financeiro caso decida vender seu mais recente prodígio da defesa. O clube da costa sul gastou, segundo relatos, £46 milhões em Vuskovic há apenas alguns meses.
Seu valor de mercado disparou desde uma passagem por empréstimo extremamente bem-sucedida no Hamburgo na última temporada. Dados do Transfermarkt mostram que sua avaliação era de apenas €18 milhões há um ano, mas esse número agora saltou para impressionantes €65 milhões.
Parece totalmente inevitável que Vuskovic acabe garantindo uma transferência de grande impacto. Ele dá sinais de que seguirá os passos lucrativos de várias estrelas de destaque que deixaram o Amex.
Um caminho de transferência familiar
A rede de recrutamento de elite do Brighton descobre talentos globais de forma consistente muito antes de seus rivais mais ricos perceberem. Essa estratégia altamente eficaz permitiu ao clube contratar e desenvolver alguns dos jovens prospectos mais empolgantes do mundo
O Brighton tem um histórico incrível de gerar enormes taxas de transferência com esses investimentos inteligentes. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister e Carlos Baleba se destacam como algumas de suas histórias de sucesso mais espetaculares no mercado
O Chelsea conhece bem essa comprovada fábrica de talentos. O clube londrino, de forma notável, foi ao Brighton para contratar tanto Caicedo quanto Pedro nos últimos tempos, o que torna outro movimento caro por Vuskovic um passo muito lógico.
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Uma decisão crucial aguarda
O Bayern oferecerá forte concorrência caso o Chelsea decida formalizar seu interesse nos próximos meses. Segundo informações, o gigante da Bundesliga transformou o adolescente em um alvo de longo prazo após acompanhar de perto seu impressionante desenvolvimento na Alemanha.
Vuskovic agora precisa avaliar cuidadosamente suas opções para o futuro enquanto planeja a próxima fase de sua carreira. Por enquanto, o zagueiro seguirá totalmente focado em suas atuais funções sob o comando do Brighton.
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