Chelsea é punido por estratégia “arriscada” contra o PSG, enquanto Wesley Fofana lamenta “muitos erros” na derrota do Blues
Fofana lamenta colapso defensivo em Paris
Em entrevista à emissora francesa Canal+, o zagueiro francês não hesitou em destacar as graves falhas defensivas que permitiram aos anfitriões dominarem completamente o jogo nos últimos 15 minutos.
“Nesse nível, você não tem o direito de cometer esse tipo de erro”, admitiu Fofana. “Estamos cometendo erros graves. Pressionamos no final e levamos o quinto gol. Cometemos muitos erros e eles nos puniram. O Paris é um grande time.” Apesar do placar pesado, ele insistiu que os jogadores continuam totalmente comprometidos com o estilo de jogo expansivo do técnico Liam Rosenior.
Compromisso em jogar a partir da defesa
Fofana acrescentou que o elenco está unido em sua abordagem tática, independentemente dos perigos óbvios. “Não nos escondemos, assumimos muitos riscos nas saídas de bola. Estamos todos de acordo em jogar assim”, afirmou. No entanto, essa estratégia de alto risco saiu pela culatra de forma espetacular quando a partida estava empatada em 2 a 2 aos 74 minutos.
O goleiro Filip Jorgensen, que havia recebido instruções para distribuir passes curtos durante toda a noite, viu uma bola arriscada ser interceptada, permitindo que Vitinha a lançasse de volta para o gol vazio, fazendo 3 a 2. A partir desse momento desastroso, as comportas se abriram. O clube da Premier League agora enfrenta uma tarefa monumental na segunda partida, embora Fofana continue desafiador: “Não acabou, temos três gols a marcar em casa. Não temos nada a perder.”
Kvaratskhelia se destaca como substituto
Os momentos finais pertenceram a Khvicha Kvaratskhelia, que justificou enfaticamente a confiança de Luis Enrique ao encerrar o jogo com dois gols precisos nos últimos 10 minutos. O atacante georgiano entrou em campo e instantaneamente transformou uma partida acirrada em uma goleada, aproveitando-se da desintegração da defesa visitante sob imensa pressão.
Refletindo sobre sua contribuição decisiva para a vitória, Kvaratskhelia disse aos repórteres: “Estou feliz por ter ajudado a equipe e por termos vencido o Chelsea, que é um bom time”. Rejeitando qualquer sugestão de cansaço no final da partida, ele acrescentou: “Não concordo com isso, porque somos o PSG. Mostramos hoje à noite que somos capazes de tudo”.
Semana crucial aguarda o Chelsea
O técnico Rosenior enfrenta uma tarefa monumental para salvar a temporada do Chelsea. Reverter uma desvantagem de três gols contra o PSG em Stamford Bridge exige perfeição tática, mas essa crise na Liga dos Campeões se entrelaça com uma disputa acirrada no campeonato nacional.
Após 29 jogos, o Blues ocupa a quinta posição na Premier League, com 48 pontos, empatado com o Liverpool e três pontos atrás do Aston Villa e do Manchester United. Antes da decisão europeia, o Chelsea precisa vencer o Newcastle United neste sábado, sem margem para erros.
