Em entrevista à emissora francesa Canal+, o zagueiro francês não hesitou em destacar as graves falhas defensivas que permitiram aos anfitriões dominarem completamente o jogo nos últimos 15 minutos.

“Nesse nível, você não tem o direito de cometer esse tipo de erro”, admitiu Fofana. “Estamos cometendo erros graves. Pressionamos no final e levamos o quinto gol. Cometemos muitos erros e eles nos puniram. O Paris é um grande time.” Apesar do placar pesado, ele insistiu que os jogadores continuam totalmente comprometidos com o estilo de jogo expansivo do técnico Liam Rosenior.