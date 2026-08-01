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Chelsea é multado em £ 10 milhões por 74 violações financeiras, enquanto a FA opta por não aplicar perda de pontos
Chelsea recebe punição financeira
O Chelsea foi multado em £10 milhões e recebeu uma proibição suspensa de registrar jogadores por duas janelas de transferências por violar as regras sobre pagamentos a agentes. A nova gestão do clube, liderada por Todd Boehly e pela Clearlake Capital, se autodenunciou por 74 violações das regras da FA, que incluíam £47 milhões em pagamentos não divulgados a agentes não registrados entre 2011 e 2018. A FA confirmou que uma dedução suspensa de seis pontos foi agora anulada em recurso, com a penalidade financeira integral destinada a ser realocada pela entidade para apoiar o futebol de base.
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Entidade dirigente detalha decisão
Sobre a sanção financeira imposta, a FA afirmou que a decisão representou "uma punição apropriada". Essa medida firme foi tomada pela entidade que rege o futebol inglês com o objetivo de "dissuadir condutas semelhantes e manter a integridade do jogo".
Enquanto isso, a comissão reguladora independente fez uma observação específica sobre a autodenúncia feita pela nova diretoria do Chelsea, afirmando: "Se o clube não tivesse levado esses assuntos ao conhecimento da FA, é improvável que eles tivessem sido descobertos."
O clube respondeu posteriormente à conclusão da investigação por meio de um comunicado oficial: "Agora que o processo da FA foi concluído, isso encerra todos os procedimentos regulatórios contra o clube."
A diretoria do Chelsea concluiu seu comunicado expressando gratidão pelo diálogo construtivo ao longo de todo o processo: "Somos gratos à Uefa, à Premier League e à FA pelo envolvimento com o clube ao longo desses processos."
Legado da era Abramovich
Toda esta sequência de infrações tem origem na era de propriedade de Abramovich, que foi sancionado pelo governo do Reino Unido em março de 2022 por supostas ligações com o presidente russo Vladimir Putin. Os £ 2,5 bilhões arrecadados com a venda do Chelsea permanecem congelados em uma conta bancária no Reino Unido devido a disputas em andamento sobre a distribuição de fundos de ajuda humanitária. Este caso legal sobre infrações em pagamentos a agentes marca o capítulo final de várias investigações regulatórias que pairaram sobre o legado do empresário russo em Stamford Bridge.
- AFP
Foco se volta para o gramado
Esta decisão traz a segurança jurídica tão necessária para que a diretoria do Chelsea se concentre em construir estabilidade no elenco sob a gestão de Boehly, sem a ameaça de perda de pontos. Sob o comando de Xabi Alonso, o Chelsea abrirá sua campanha na Premier League de 2026-27 com um jogo fora de casa contra o Fulham em 24 de agosto.
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