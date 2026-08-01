Sobre a sanção financeira imposta, a FA afirmou que a decisão representou "uma punição apropriada". Essa medida firme foi tomada pela entidade que rege o futebol inglês com o objetivo de "dissuadir condutas semelhantes e manter a integridade do jogo".

Enquanto isso, a comissão reguladora independente fez uma observação específica sobre a autodenúncia feita pela nova diretoria do Chelsea, afirmando: "Se o clube não tivesse levado esses assuntos ao conhecimento da FA, é improvável que eles tivessem sido descobertos."

O clube respondeu posteriormente à conclusão da investigação por meio de um comunicado oficial: "Agora que o processo da FA foi concluído, isso encerra todos os procedimentos regulatórios contra o clube."

A diretoria do Chelsea concluiu seu comunicado expressando gratidão pelo diálogo construtivo ao longo de todo o processo: "Somos gratos à Uefa, à Premier League e à FA pelo envolvimento com o clube ao longo desses processos."