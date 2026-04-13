Chelsea e Barcelona estão de olho no jovem zagueiro do Twente, Ruud Nijstad, à medida que se aproximam as negociações contratuais

A diretoria do clube de Enschede já está tomando medidas para consolidar sua posição em relação ao promissor jovem jogador. O Twente tem o jogador sob contrato até junho de 2027, mas está plenamente ciente de que os termos atuais podem não ser suficientes para afastar o interesse dos times mais ricos. Por isso, a diretoria está empenhada em prolongar ainda mais o contrato. O time da Eredivisie espera que um novo acordo lucrativo e um caminho claro para o time principal o convençam de que seu futuro imediato continua na Holanda. Para um clube que se orgulha de formar jovens talentos, perdê-lo prematuramente seria um golpe significativo.

“Ou renovo ou vou embora, acho”, disse Nijstad recentemente à ESPN. “Tenho uma ideia, mas, da forma como as coisas estão agora, sou jogador do FC Twente. Consigo me isolar bem disso e deixar isso para meus pais e a diretoria. Meu foco é o futebol.”