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Chelsea e Barcelona estão de olho no jovem zagueiro do Twente, Ruud Nijstad, à medida que se aproximam as negociações contratuais
Gigantes europeus de olho no jovem prodígio do Twente
De acordo com reportagens da publicação holandesa Voetbal International e do jornal espanhol Sport, a disputa por Nijstad está esquentando. O Chelsea, gigante da Premier League, e o Barcelona, peso-pesado da La Liga, estão acompanhando de perto o seu desenvolvimento. O zagueiro teve uma ascensão meteórica no Twente, conquistando uma vaga no time titular e recebendo elogios pela sua serenidade. Destacando o imenso potencial do zagueiro central de 18 anos, a VI afirmou explicitamente que “o Twente tem ouro nas mãos”, enquanto as duas potências europeias intensificaram significativamente seus esforços de observação de jogadores antes da próxima janela de transferências.
- AFP
O Barça suspende as negociações devido ao preço pedido
Embora o fascínio de Stamford Bridge ou do Spotify Camp Nou seja grande, o clube holandês não está disposto a deixar seu principal trunfo partir sem lutar. Nijstad já disputou 20 partidas pela equipe principal, contribuindo com um gol e uma assistência. Consequentemente, o Twente está exigindo uma quantia de cerca de € 8 milhões pelo jovem jogador. Devido a essa avaliação de € 8 milhões, o Barcelona decidiu, por enquanto, suspender qualquer negociação. O clube catalão considera o preço excessivo nesta fase do desenvolvimento do jogador, o que significa que a diretoria colocou a situação em espera, em vez de abandonar completamente seu interesse de longo prazo.
O Twente está desesperado para garantir sua permanência a longo prazo
A diretoria do clube de Enschede já está tomando medidas para consolidar sua posição em relação ao promissor jovem jogador. O Twente tem o jogador sob contrato até junho de 2027, mas está plenamente ciente de que os termos atuais podem não ser suficientes para afastar o interesse dos times mais ricos. Por isso, a diretoria está empenhada em prolongar ainda mais o contrato. O time da Eredivisie espera que um novo acordo lucrativo e um caminho claro para o time principal o convençam de que seu futuro imediato continua na Holanda. Para um clube que se orgulha de formar jovens talentos, perdê-lo prematuramente seria um golpe significativo.
“Ou renovo ou vou embora, acho”, disse Nijstad recentemente à ESPN. “Tenho uma ideia, mas, da forma como as coisas estão agora, sou jogador do FC Twente. Consigo me isolar bem disso e deixar isso para meus pais e a diretoria. Meu foco é o futebol.”
- AFP
Hora da decisão para a jovem estrela
Olhando para o futuro, a bola está definitivamente no campo do jogador. Ele deve escolher entre a estabilidade de seu ambiente atual e dar um salto de alto risco para uma academia internacional de elite. Com as negociações contratuais se aproximando e os grandes clubes europeus acompanhando continuamente seu progresso, espera-se que uma decisão definitiva sobre o próximo passo em sua carreira seja tomada em breve.