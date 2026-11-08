O início de Xabi Alonso no Chelsea não correspondeu às expectativas, pois, passadas 10 rodadas do Campeonato Inglês, o treinador espanhol segue incapaz de dar ao time a cara esperada, diante de uma clara oscilação nos resultados, cujo último capítulo foi a derrota para o Sunderland (1 a 0), que entrou em campo como lanterna da competição, fazendo aumentar os pontos de interrogação sobre o futuro do técnico e seu projeto no Chelsea.
O saldo do Chelsea após as primeiras 10 rodadas parece pouco tranquilizador, depois de o time ter conquistado apenas 5 vitórias, contra um único empate e 4 derrotas, números que não refletem um início forte para uma equipe que almeja voltar a brigar pelas primeiras posições, sobretudo porque o Chelsea não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada, o que lhe confere maior possibilidade de descanso e preparação para os jogos em comparação com vários de seus rivais, que enfrentam partidas adicionais.
A derrota para o Sunderland acabou aumentando a pressão sobre Alonso e reacendeu o debate sobre a sua capacidade de montar um time apto a competir, especialmente porque o problema não diz respeito apenas aos resultados, mas se estende à ausência de uma identidade clara no desempenho do Chelsea, o que impõe diversas questões sobre as razões do tropeço e sobre a disposição da diretoria do clube em conceder ao treinador espanhol tempo suficiente para colocar suas ideias em prática.