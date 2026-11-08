A pergunta mais importante neste momento não diz respeito apenas à capacidade de Xabi Alonso de melhorar os resultados, mas sim ao quanto a diretoria do Chelsea está disposta a lhe conceder tempo suficiente para construir um projeto de verdade, já que as experiências bem-sucedidas no futebol europeu provaram que alguns treinadores precisam de anos até conseguirem impor suas ideias e transformar suas equipes em candidatas a títulos.

Destaca-se aqui o exemplo de Mikel Arteta com o Arsenal, pois o treinador espanhol precisou de várias temporadas, além de reforçar a equipe com contratações que se adequassem às suas ideias, antes de começar a colher os frutos do trabalho que realizou e de o Arsenal se tornar um dos principais candidatos aos títulos, depois de ter passado por períodos difíceis em que os resultados não estavam à altura das ambições da torcida do clube.

A experiência de Jürgen Klopp com o Liverpool também representa outro exemplo da importância da paciência, já que o treinador alemão precisou de tempo para construir sua equipe e desenvolver suas peças, antes de levar o clube a recuperar seu lugar no cenário nacional e europeu, o que confirma que um projeto de sucesso não se constrói em poucos meses, mas precisa de uma visão clara, apoio contínuo e confiança no treinador durante os períodos de instabilidade.

Mas o Chelsea não possui um histórico recente de estabilidade nesse nível, pois sua diretoria se acostumou a tomar decisões rápidas em relação aos treinadores quando os resultados caem, o que coloca Alonso diante de um teste difícil: será que o treinador espanhol terá uma oportunidade real de concluir seu projeto e reforçar a equipe com as peças de que necessita, ou a continuidade da oscilação fará reviver os cenários de demissão de treinadores, levando a diretoria a iniciar a busca por um novo projeto antes que o atual seja concluído?

Este ponto parece decisivo para determinar o futuro de Alonso, porque julgar qualquer experiência de treinamento exige olhar para além dos resultados iniciais, mas, por outro lado, não se pode ignorar que a derrota diante de uma equipe que ocupava a lanterna da tabela de classificação aumenta o peso das pressões e faz com que o treinador seja cobrado a mostrar uma melhora clara nas próximas partidas.