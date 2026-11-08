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Xabi Alonso Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
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Chelsea e Alonso sem identidade enquanto o Real Madrid reage com Mourinho: paradoxo que reacende os questionamentos sobre a decisão polêmica de Pérez

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A derrota do Sunderland coloca o treinador espanhol em apuros

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O início de Xabi Alonso no Chelsea não correspondeu às expectativas, pois, passadas 10 rodadas do Campeonato Inglês, o treinador espanhol segue incapaz de dar ao time a cara esperada, diante de uma clara oscilação nos resultados, cujo último capítulo foi a derrota para o Sunderland (1 a 0), que entrou em campo como lanterna da competição, fazendo aumentar os pontos de interrogação sobre o futuro do técnico e seu projeto no Chelsea.

O saldo do Chelsea após as primeiras 10 rodadas parece pouco tranquilizador, depois de o time ter conquistado apenas 5 vitórias, contra um único empate e 4 derrotas, números que não refletem um início forte para uma equipe que almeja voltar a brigar pelas primeiras posições, sobretudo porque o Chelsea não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada, o que lhe confere maior possibilidade de descanso e preparação para os jogos em comparação com vários de seus rivais, que enfrentam partidas adicionais.

A derrota para o Sunderland acabou aumentando a pressão sobre Alonso e reacendeu o debate sobre a sua capacidade de montar um time apto a competir, especialmente porque o problema não diz respeito apenas aos resultados, mas se estende à ausência de uma identidade clara no desempenho do Chelsea, o que impõe diversas questões sobre as razões do tropeço e sobre a disposição da diretoria do clube em conceder ao treinador espanhol tempo suficiente para colocar suas ideias em prática.

  • Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O Chelsea busca uma identidade clara com Alonso

    Desde que assumiu o comando, Xabi Alonso ainda não conseguiu impor uma identidade tática clara ao Chelsea, já que a equipe continua sofrendo com a falta de estabilidade no estilo de jogo e na escalação titular. Não há sinais de um esquema fixo que se possa dizer ter se tornado a identidade na qual o treinador espanhol se apoia, e as constantes mudanças na equipe levantam questões sobre o quanto ele já conseguiu chegar ao grupo em cuja capacidade de executar suas ideias confia.

    As lesões relevantes podem ser um dos motivos que atrapalharam o processo de construção do time, especialmente com a ausência de peças importantes como João Pedro, cuja presença representa um grande acréscimo ao sistema ofensivo, pois perder um jogador dessa importância pode obrigar o treinador a fazer ajustes frequentes, seja no nível dos nomes ou das funções dentro de campo, o que pode explicar parte da instabilidade vivida pelo clube londrino.

    Mas as lesões por si só não parecem uma explicação suficiente para a queda nos resultados, pois cabe a Alonso encontrar soluções alternativas e dar ao Chelsea uma personalidade clara que a equipe consiga manter mesmo na ausência de alguns de seus jogadores, sobretudo porque dispor de um grande grupo de elementos lhe oferece múltiplas opções e, em tese, deveria ajudá-lo a superar circunstâncias como essas.

    O problema central continua sendo que o Chelsea ainda não chegou a um estágio em que os jogadores saibam com clareza o que se espera deles nas diferentes situações das partidas, o que faz com que a equipe se mostre inconstante de um confronto a outro e coloca Alonso diante de um grande desafio para provar sua capacidade de transformar esse grupo em um time coeso e com um estilo definido.

  • Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta e Klopp na mira: a diretoria do Chelsea terá paciência?

    A pergunta mais importante neste momento não diz respeito apenas à capacidade de Xabi Alonso de melhorar os resultados, mas sim ao quanto a diretoria do Chelsea está disposta a lhe conceder tempo suficiente para construir um projeto de verdade, já que as experiências bem-sucedidas no futebol europeu provaram que alguns treinadores precisam de anos até conseguirem impor suas ideias e transformar suas equipes em candidatas a títulos.

    Destaca-se aqui o exemplo de Mikel Arteta com o Arsenal, pois o treinador espanhol precisou de várias temporadas, além de reforçar a equipe com contratações que se adequassem às suas ideias, antes de começar a colher os frutos do trabalho que realizou e de o Arsenal se tornar um dos principais candidatos aos títulos, depois de ter passado por períodos difíceis em que os resultados não estavam à altura das ambições da torcida do clube.

    A experiência de Jürgen Klopp com o Liverpool também representa outro exemplo da importância da paciência, já que o treinador alemão precisou de tempo para construir sua equipe e desenvolver suas peças, antes de levar o clube a recuperar seu lugar no cenário nacional e europeu, o que confirma que um projeto de sucesso não se constrói em poucos meses, mas precisa de uma visão clara, apoio contínuo e confiança no treinador durante os períodos de instabilidade.

    Mas o Chelsea não possui um histórico recente de estabilidade nesse nível, pois sua diretoria se acostumou a tomar decisões rápidas em relação aos treinadores quando os resultados caem, o que coloca Alonso diante de um teste difícil: será que o treinador espanhol terá uma oportunidade real de concluir seu projeto e reforçar a equipe com as peças de que necessita, ou a continuidade da oscilação fará reviver os cenários de demissão de treinadores, levando a diretoria a iniciar a busca por um novo projeto antes que o atual seja concluído?

    Este ponto parece decisivo para determinar o futuro de Alonso, porque julgar qualquer experiência de treinamento exige olhar para além dos resultados iniciais, mas, por outro lado, não se pode ignorar que a derrota diante de uma equipe que ocupava a lanterna da tabela de classificação aumenta o peso das pressões e faz com que o treinador seja cobrado a mostrar uma melhora clara nas próximas partidas.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O início do Chelsea abre espaço para questionamentos sobre a decisão de Florentino Pérez

    O início conturbado de Xabi Alonso no comando do Chelsea reabre o debate sobre a decisão tomada por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, de demitir o treinador espanhol há cerca de um ano, mais precisamente após a derrota da equipe para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, uma decisão que gerou ampla polêmica na época e pela qual o presidente do clube merengue recebeu críticas de boa parte da torcida e dos observadores.

    Naquele momento, muitos consideraram que Alonso não teve a oportunidade necessária para concluir seu projeto no Real Madrid, e que sua demissão foi precipitada, sobretudo porque o treinador espanhol havia assumido o cargo em meio a grandes expectativas, após os sucessos conquistados em sua passagem anterior pelo Bayer Leverkusen. Mas o que acontece com ele atualmente no Chelsea levanta uma pergunta diferente: será que Pérez enxergava que Alonso não possuía, naquela etapa, os requisitos adequados para comandar um clube do porte do Real Madrid?

    Não se pode considerar o que ocorre no Chelsea como prova definitiva de que a decisão de Pérez estava certa, pois cada experiência como técnico tem suas circunstâncias próprias, além de Alonso estar trabalhando atualmente em um ambiente diferente e com um grupo de jogadores cujas capacidades e características divergem das peças que tinha à disposição no Real Madrid. Porém, a repetição das dificuldades relacionadas à imposição de uma identidade clara e à definição de uma forma de jogar coloca alguns pontos de interrogação sobre sua capacidade de dirigir grandes equipes no momento atual.

    Talvez Pérez estivesse convencido de que o Real Madrid precisava de um treinador capaz de lidar com a natureza do clube, suas pressões e suas exigências imediatas, e de que Alonso não era a escolha adequada naquela etapa, ainda que tivesse ideias táticas promissoras. Trata-se de um ponto de vista que pode ser discutido à luz do que acontece agora, sem ignorar que o julgamento definitivo sobre a experiência do treinador espanhol no Chelsea ainda é prematuro.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho lidera o projeto do Real Madrid: uma comparação difícil entre duas experiências distintas

    Após a saída de Alonso, o Real Madrid optou por passar o restante da temporada com Álvaro Arbeloa como técnico interino, antes do início de uma nova etapa sob o comando de José Mourinho, que assumiu a missão no âmbito de um projeto que visa recolocar a equipe no caminho certo. Com o passar do tempo, os sinais de sucesso começaram a aparecer de forma mais evidente, especialmente após o fim da última pausa para as seleções, quando a equipe emplacou uma sequência de resultados sólidos e conseguiu se impor novamente diante de seus adversários.

    A vitória sobre o Barcelona no Camp Nou durante o Clássico (2 a 1) foi um dos principais indícios da melhora que o Real Madrid vive, depois que a equipe conseguiu vencer fora de casa, em um confronto que confirmou sua capacidade de lidar com os grandes jogos e mostrou a dimensão da evolução ocorrida em sua personalidade sob o comando de Mourinho. Assim, a equipe parece atualmente mais estável e confiante em sua capacidade de competir.

    Em contrapartida, Alonso ainda busca o caminho certo com o Chelsea, após não ter conseguido até agora encontrar a escalação e o esquema que deem à sua equipe a estabilidade necessária. A comparação entre as duas experiências se mostra bastante presente, sobretudo porque Mourinho conseguiu, em um tempo relativamente curto, dar ao Real Madrid uma personalidade clara, enquanto o treinador espanhol ainda enfrenta dificuldades em sua missão inglesa.

    No entanto, essa comparação precisa de certa dose de objetividade, pois a diferença na qualidade dos jogadores e nos recursos disponíveis entre Real Madrid e Chelsea não pode ser ignorada, já que o clube merengue possui um conjunto de peças capazes de decidir os grandes jogos, enquanto o Chelsea ainda está na fase de construção de uma equipe completa. Além disso, a diferença na natureza da competição e nas pressões em torno de cada clube torna a avaliação das duas experiências mais complexa do que uma simples comparação de resultados.

    No fim das contas, a derrota do Chelsea para o Sunderland parece ser um novo alerta para Xabi Alonso, que agora é cobrado a mostrar rapidamente os contornos de seu projeto, seja por meio da melhora dos resultados ou do alcance de uma identidade técnica clara. A diretoria do Chelsea pode lhe dar uma oportunidade de continuar, mas a natureza do clube e seu histórico com os treinadores tornam a margem de erro limitada, enquanto a experiência de Mourinho com o Real Madrid e a polêmica que cercou a saída de Alonso permanecem no pano de fundo do cenário, à espera do que as próximas rodadas vão revelar.