Foi encontrada uma receita para o sucesso a longo prazo? Ex-jogador e ex-técnico do Chelsea, Gullit não está convencido. O lendário holandês, que falava em nome do SportsCasting.com, disse à GOAL, ao ser questionado se o Chelsea cedeu às exigências de Alonso ou pediu que ele trabalhasse com o que lhe foi dado: “De novo, isso foi um pouco decepcionante. Não tenho medo de dizer isso. O exemplo correto é Luis Enrique no PSG, que teve a chance de realmente trazer o elenco que queria para construir sua filosofia em torno disso.

“Maxence Lacroix está no sistema para conseguir jogar numa linha de três na defesa. Ele vai se adaptar. Quando o vi jogando com três atrás, houve um pouco de relaxamento, dependendo de estarem com a bola ou não, mas o espírito estava lá.

“Eu sempre digo a mim mesmo que não há time bem-sucedido, em nível mais alto, que jogue com três zagueiros de forma consistente durante uma temporada inteira. Você pode argumentar que fica mais forte no meio-campo, a Inter conseguiu isso na Serie A no fim, mas, de modo geral, não.

“Então a resposta é não, não estou totalmente feliz por o Chelsea não ter dado a Alonso a liberdade de selecionar jogadores que combinem com a filosofia dele. Mas eu entendo: eles têm muitos problemas para resolver, jogadores chegando e saindo. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, vamos ver.

“Eles estão administrando com o que têm sem reconstruir adequadamente, e eu entendo isso, porque a tarefa é enorme. Mas há potencial se a filosofia dele funcionar para os jogadores, e eu quero acreditar na diretoria.”