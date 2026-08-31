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Chelsea é alertado de que "nenhum time de sucesso" segue seu modelo tático, enquanto Ruud Gullit questiona quanto Xabi Alonso opina nas contratações em Stamford Bridge
Chelsea está cheio de gols após mais um grande gasto
Um início positivo na campanha 2026-27 sugere que o Chelsea vai ser muito divertido nesta temporada, com os gols saindo com frequência para a potência do oeste de Londres. O time marcou nove em três partidas entre Premier League e Copa da Liga, mas também foi vazado em cinco ocasiões do outro lado do campo.
Muitos apontam os Blues como os principais perseguidores do Arsenal em outra emocionante disputa pelo título, com a chegada do meia criativo Morgan Rogers por £117 milhões (US$ 158 mi), ao lado de Cole Palmer e Joao Pedro, sendo considerada responsável pela formação do ataque mais temível do futebol inglês.
O goleiro argentino campeão da Copa do Mundo Emi Martinez também foi contratado, para oferecer uma última linha de defesa mais confiável, com o Chelsea nunca tendo tido medo de gastar dinheiro em supostos problemas.
O time também ajustou um pouco sua abordagem, já que uma linha de três zagueiros entra em campo, e até aqui houve mais pontos positivos do que negativos a serem avaliados. Ao que tudo indica, Alonso está feliz em jogar com as cartas que recebeu.
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Quanto peso Alonso tem nas conversas sobre transferências?
Foi encontrada uma receita para o sucesso a longo prazo? Ex-jogador e ex-técnico do Chelsea, Gullit não está convencido. O lendário holandês, que falava em nome do SportsCasting.com, disse à GOAL, ao ser questionado se o Chelsea cedeu às exigências de Alonso ou pediu que ele trabalhasse com o que lhe foi dado: “De novo, isso foi um pouco decepcionante. Não tenho medo de dizer isso. O exemplo correto é Luis Enrique no PSG, que teve a chance de realmente trazer o elenco que queria para construir sua filosofia em torno disso.
“Maxence Lacroix está no sistema para conseguir jogar numa linha de três na defesa. Ele vai se adaptar. Quando o vi jogando com três atrás, houve um pouco de relaxamento, dependendo de estarem com a bola ou não, mas o espírito estava lá.
“Eu sempre digo a mim mesmo que não há time bem-sucedido, em nível mais alto, que jogue com três zagueiros de forma consistente durante uma temporada inteira. Você pode argumentar que fica mais forte no meio-campo, a Inter conseguiu isso na Serie A no fim, mas, de modo geral, não.
“Então a resposta é não, não estou totalmente feliz por o Chelsea não ter dado a Alonso a liberdade de selecionar jogadores que combinem com a filosofia dele. Mas eu entendo: eles têm muitos problemas para resolver, jogadores chegando e saindo. [Jordan] Henderson, [Danny] Welbeck, [Enzo] Fernandez, vamos ver.
“Eles estão administrando com o que têm sem reconstruir adequadamente, e eu entendo isso, porque a tarefa é enorme. Mas há potencial se a filosofia dele funcionar para os jogadores, e eu quero acreditar na diretoria.”
Chelsea sendo recompensado pelo planejamento de longo prazo
Gullit prosseguiu ao falar sobre a montagem do elenco em Stamford Bridge, que viu fortunas enormes serem investidas em jogadores de potencial evidente: “Lembre-se, há quatro anos eles começaram a gastar pesado. Então o problema é que, quando colocaram esse sistema em prática, a ideia de comprar jogadores jovens que não valiam necessariamente o preço que pagaram, mas esperando que ao longo dos anos eles passassem a valer isso à medida que o time se tornasse bem-sucedido, funcionou.
“Todos nós achávamos que eles estavam loucos há quatro anos, mas eles provaram que estávamos errados. Eles venceram a Conference League dois anos depois, e depois o Mundial de Clubes, e de repente o valor desses jogadores disparou.
“Isso mostra que eles sabem o que estão fazendo, mais ou menos, com a diretoria por trás disso. Mas às vezes no futebol você precisa estar pronto para dar um passo atrás por uma temporada para poder gastar novamente, e eles gastaram cerca de £ 400 milhões nesta temporada, não foi?”
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Chelsea 2026-27: contratações de verão e viagem ao Arsenal
O verão de 2026 viu o Chelsea contratar Rogers, Lacroix, Welbeck, Henderson, Martinez, Marco Palestra, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Valentin Barco, Pep Chavarria e Dastan Satpayev. O clube gerou bastante receita com vendas, com nomes como Nicolas Jackson, Marc Cucurella, Andrey Santos e Liam Delap entre aqueles que foram negociados.
Com seis pontos somados e a classificação à terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, a diretoria do Chelsea vai acreditar que a abordagem certa está sendo adotada. Alonso está seguindo a linha e tem poucos motivos para reclamar às vésperas do confronto de domingo com o atual campeão Arsenal, no Emirates Stadium, que representará o primeiro teste real das credenciais de sua equipe em 2026-27.
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