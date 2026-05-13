AFP
Traduzido por
Chelsea é alertado contra a contratação de Xabi Alonso, já que o ex-jogador do clube é apontado como o técnico ideal, apesar de ter “menos experiência”
Fàbregas e Alonso seguem caminhos diferentes
Gallas deu início a um debate entre dois perfis de treinador contrastantes. Fàbregas levou o Como a uma conquista histórica, garantindo a participação em competições europeias pela primeira vez na história do clube após uma vitória por 1 a 0 sobre o Hellas Verona. Atuando como acionista minoritário, ele rejeita veementemente as táticas de bola longa. Em contraste, Alonso alcançou enorme sucesso ao conquistar um título histórico da Bundesliga com o Bayer Leverkusen. No entanto, sua reputação sofreu um golpe durante sua recente passagem pelo Real Madrid, onde não conseguiu controlar um vestiário repleto de grandes egos, o que acabou levando à sua saída no meio da temporada atual.
- Getty Images Sport
Gallas prefere Fàbregas para reconstruir o elenco
Em entrevista à BetVictor, Gallas acredita que Fàbregas é a escolha perfeita para treinar o Chelsea, que ocupa a nona posição na liga com 49 pontos e precisa desesperadamente de uma vitória na FA Cup no dia 16 de maio.
“Xabi Alonso é a melhor escolha para o Chelsea? Depende se Cesc Fabregas está disponível ou não. Alonso seria uma boa opção para o Chelsea, ele tem a experiência de conquistar títulos no Bayer Leverkusen. Aquela foi uma ótima temporada para ele. Ele também aprendeu lições importantes no Real Madrid, onde as coisas não terminaram bem para ele. Se você me perguntasse quem eu preferiria entre Alonso e Fabregas, eu preferiria que o Chelsea fosse atrás do Fabregas. Tudo bem, ele tem menos experiência, mas se derem tempo a ele, Fàbregas pode trazer sucesso ao Chelsea no futuro. O futebol mudou. Os treinadores precisam de tempo agora. No passado, eles precisavam de sucesso imediato, mas agora os treinadores dessa nova geração precisam construir times ao longo do tempo, e acho que Fàbregas faria isso. O que ele fez com o Como é incrível, e esse também é um time jovem.”
Lidar com os egos da atualidade exige uma abordagem específica
Se Alonso aceitar o cargo, ele herdará um elenco jovem que exige uma gestão cuidadosa após os desastres envolvendo Enzo Maresca e Liam Rosenior.
“A nova geração de jogadores tem egos inflados quando faz alguns jogos excelentes, e é só isso”, disse ele. “É um problema ainda maior quando você tem apenas jogadores jovens no elenco, como é o caso do Chelsea. É preciso saber como falar com eles. Xabi Alonso é da minha geração. Acho que ele seria capaz de se comunicar com o elenco à moda antiga, mas também de se adaptar à nova geração. Se ele não mudar sua abordagem com a nova geração, isso não vai acabar bem para ele. Enzo Fernández e Marc Cucurella não deveriam ter feito aqueles comentários durante a pausa para os jogos internacionais. Você não pode fazer comentários assim quando é um jogador experiente do elenco e joga por um dos maiores clubes do país. Mas Liam Rosenior não deveria ter abordado o assunto publicamente na coletiva de imprensa; isso precisa ser tratado em particular. Hoje em dia, se você falar mal de um jogador em público, ele fica muito ofendido e vai culpar o técnico pelo fraco desempenho. Acho que Alonso saberá exatamente em quem ficar de olho, especialmente Enzo e Cucurella, mas há quatro ou cinco jogadores com quem ele precisará conversar de maneira diferente em relação aos demais. Os jogadores precisam saber que, simplesmente, não são bons o suficiente.”
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Blues?
O Chelsea precisa se recompor rapidamente para os jogos restantes do campeonato contra o Tottenham e o Sunderland, mas toda a sua temporada depende da final da FA Cup contra o Manchester City.