Se Alonso aceitar o cargo, ele herdará um elenco jovem que exige uma gestão cuidadosa após os desastres envolvendo Enzo Maresca e Liam Rosenior.

“A nova geração de jogadores tem egos inflados quando faz alguns jogos excelentes, e é só isso”, disse ele. “É um problema ainda maior quando você tem apenas jogadores jovens no elenco, como é o caso do Chelsea. É preciso saber como falar com eles. Xabi Alonso é da minha geração. Acho que ele seria capaz de se comunicar com o elenco à moda antiga, mas também de se adaptar à nova geração. Se ele não mudar sua abordagem com a nova geração, isso não vai acabar bem para ele. Enzo Fernández e Marc Cucurella não deveriam ter feito aqueles comentários durante a pausa para os jogos internacionais. Você não pode fazer comentários assim quando é um jogador experiente do elenco e joga por um dos maiores clubes do país. Mas Liam Rosenior não deveria ter abordado o assunto publicamente na coletiva de imprensa; isso precisa ser tratado em particular. Hoje em dia, se você falar mal de um jogador em público, ele fica muito ofendido e vai culpar o técnico pelo fraco desempenho. Acho que Alonso saberá exatamente em quem ficar de olho, especialmente Enzo e Cucurella, mas há quatro ou cinco jogadores com quem ele precisará conversar de maneira diferente em relação aos demais. Os jogadores precisam saber que, simplesmente, não são bons o suficiente.”