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Chelsea é aconselhado a contratar ex-goleiro do Liverpool, enquanto Shay Given detona Robert Sanchez por erros por "agir por impulso"
Dado que identifica Kelleher como a solução
Given acredita que o goleiro do Brentford Caoimhin Kelleher seria uma contratação transformadora para Chelsea ou Newcastle neste verão. O irlandês ficou impressionado com as atuações recentes de Kelleher e acredita que o goleiro está pronto para assumir o posto de titular.
Falando à BOYLE Sports, que oferece as últimas odds do futebol, Given afirmou: "Chelsea ou Newcastle podem fazer uma investida por Kelleher neste verão? Possivelmente. Isso dependeria do Liverpool e de saber se o clube pode acionar algum tipo de cláusula para contratá-lo e impedir que outro clube o leve."
A situação dos goleiros em Anfield segue indefinida, com Alisson ainda firmemente estabelecido como titular. Given observou: "Muita coisa vai depender de Allison, porque você não traria Kelleher de volta agora se Alisson vai ficar nas próximas duas temporadas. Acho que Keller se encaixaria muito bem no Newcastle neste momento. Acho que ele também se encaixaria muito bem no Chelsea. O Chelsea é o clube que me surpreendeu um pouco por não ter trazido ninguém, e digo isso como alguém que gosta de Robert Sanchez."
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Sanchez é criticado por erros custosos
Apesar de reconhecer o talento de Sanchez, Given demonstrou frustração com a tendência do espanhol de cometer erros muito visados.
"Eu o defendi muito na temporada passada, mas ele continua repetindo alguns dos mesmos erros", acrescentou Given. "Ele consegue fazer defesas inacreditáveis e você pensa que esse cara é de verdade, só para depois ter um momento de loucura na entrada da área e dividir com alguém de forma violentíssima."
A pressão aumenta sobre o Chelsea para resolver seus problemas de longa data no gol, depois de gastar pesado com várias opções desde 2018. Given está convencido de que a hora da mudança é agora. Ele continuou: "Sinto que a contratação de um novo goleiro é algo que pode acontecer no Chelsea neste verão e, se não for Kelleher, talvez seja outra pessoa, mas essa é uma posição que eles precisam reforçar nesta janela, não na próxima, mas agora.
"Xabi Alonso está no cargo agora e talvez já tenha visto o suficiente de Robert Sanchez. Não tenho certeza. Definitivamente, acho que Newcastle e Chelsea querem força nessa posição, e Kelleher seria uma boa contratação para qualquer um dos dois."
Debate entre Kelleher e Mamardashvili
O Liverpool já garantiu um acordo pelo internacional georgiano Giorgi Mamardashvili, mas Given segue sem estar convencido de que ele seja uma perspectiva melhor do que Kelleher. Ao falar sobre a disputa, Given disse: "Mamardashvili chegou ao Liverpool com grande reputação e tem ido bem até agora, mas ainda não estou convencido de que ele será o futuro camisa 1 depois de Alisson. Agora estou ainda mais convencido em relação a Kelleher, já que ele provou que pode ser o número 1 no Brentford e, obviamente, conhece o Liverpool de cabo a rabo.
"Não tenho dúvida alguma de que ele poderia voltar ao clube e o que eu gosto em Kelleher é que ele traz uma verdadeira calma para tudo o que faz. Ele nunca parece abalado ou afobado com nada. Ele poderia fazer a melhor defesa do mundo e simplesmente se levantar como se nada tivesse acontecido e passar a organizar seus defensores para um escanteio."
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Desenvolvimento e crescimento futuros
As atuações de Kelleher com o Brentford mostraram que ele consegue lidar com a pressão do futebol de elite, de acordo com Given.
"Acho que ele vai continuar a se desenvolver como jogador. Espero que fique no Brentford por pelo menos mais uma temporada. Isso não vai fazer mal a ele", disse o ex-goleiro do Newcastle. "Ele está provando para todos que tem o que é preciso para jogar regularmente toda semana, e isso vem com um tipo diferente de pressão em relação a estar no banco e entrar e sair do time."
Given concluiu: "Ele já está trabalhando em outras coisas fora de campo, na academia e nos treinos, para ganhar força na parte superior do corpo, evoluir e melhorar, e ele vai conseguir. Só vejo coisas positivas para o futuro de Caoimhin." Com o Chelsea em busca de mais estabilidade e de menos momentos de "apagão" de seu camisa 1, Kelleher representa uma opção cada vez mais atraente para o clube londrino em sua tentativa de subir na tabela.
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