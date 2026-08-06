Apesar de reconhecer o talento de Sanchez, Given demonstrou frustração com a tendência do espanhol de cometer erros muito visados.

"Eu o defendi muito na temporada passada, mas ele continua repetindo alguns dos mesmos erros", acrescentou Given. "Ele consegue fazer defesas inacreditáveis e você pensa que esse cara é de verdade, só para depois ter um momento de loucura na entrada da área e dividir com alguém de forma violentíssima."

A pressão aumenta sobre o Chelsea para resolver seus problemas de longa data no gol, depois de gastar pesado com várias opções desde 2018. Given está convencido de que a hora da mudança é agora. Ele continuou: "Sinto que a contratação de um novo goleiro é algo que pode acontecer no Chelsea neste verão e, se não for Kelleher, talvez seja outra pessoa, mas essa é uma posição que eles precisam reforçar nesta janela, não na próxima, mas agora.

"Xabi Alonso está no cargo agora e talvez já tenha visto o suficiente de Robert Sanchez. Não tenho certeza. Definitivamente, acho que Newcastle e Chelsea querem força nessa posição, e Kelleher seria uma boa contratação para qualquer um dos dois."