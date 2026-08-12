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Chelsea define preço de £ 50 milhões para atacante estrela enquanto Everton e Forest disputam contratação
Chelsea define valor de Delap
O Chelsea está disposto a se desfazer de Delap neste verão, enquanto tenta enxugar seu elenco antes do início da nova temporada. De acordo com o Standard Sport, o Chelsea exige £50 milhões para autorizar a saída em definitivo do atacante.
O Chelsea havia anteriormente acionado uma cláusula de rescisão de £30 milhões para contratar Delap junto ao Ipswich Town há apenas 12 meses, mas os membros da diretoria agora estão prontos para vendê-lo se o valor pedido for atingido. Vários pretendentes da Premier League demonstraram interesse em contar com o jogador, com Everton e Nottingham Forest acompanhando de perto os desdobramentos em Stamford Bridge. Delap marcou apenas dois gols em todas as competições ao longo de um turbulento primeiro ano no oeste de Londres.
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Dificuldades sob o comando de Alonso provocam reavaliação
Delap tem encontrado dificuldades para causar uma boa impressão em Xabi Alonso durante a preparação de pré-temporada, o que deixa seu futuro a longo prazo em dúvida. O atacante não conseguiu causar impacto enquanto o Chelsea terminou fora das vagas de classificação europeia e sofreu derrota para o Manchester City na final da FA Cup na última temporada.
Alonso está avaliando ativamente suas opções de ataque antes do prazo de transferências de setembro, com Delap agora aparecendo com destaque entre os jogadores que podem sair. O ex-olheiro do Everton Bryan King sugeriu anteriormente que o Goodison Park ofereceria um destino ideal para Delap, citando Romelu Lukaku como inspiração. King observou que Lukaku "saiu por empréstimo e realmente construiu seu nome no Everton", criando um caminho que Delap poderia seguir.
Reformulação do ataque em andamento em Stamford Bridge
A possível saída de Delap faz parte de uma reformulação mais ampla do setor ofensivo do Chelsea. Os diretores do clube buscam enxugar um grupo inchado que inclui Nicolas Jackson e Marc Guiu, ambos despertando interesse para empréstimos e transferências em definitivo.
Embora uma transferência em definitivo siga sendo o principal objetivo em relação a Delap, caso um clube atinja o preço pedido de £50 milhões, o Chelsea também trabalha para encontrar soluções para vários defensores.
As negociações seguem em andamento sobre as saídas de Benoit Badiashile e Axel Disasi, enquanto Tosin Adarabioyo desperta o interesse do Benfica. Enquanto isso, os responsáveis pelas decisões avaliam possíveis empréstimos para os jovens Mamadou Sarr e Aaron Anselmino antes do fechamento da janela.
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Semanas cruciais pela frente para Delap
Alonso agora precisa decidir como estruturar seu elenco antes de a janela de transferências de verão fechar em 1º de setembro. Com Everton e Nottingham Forest avaliando propostas formais, Delap enfrenta um período decisivo para definir seu futuro. O atacante precisará garantir tempo de jogo regular em outro lugar ou correrá o risco de ter um papel secundário no Chelsea quando a nova temporada da Premier League começar.
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