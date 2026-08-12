Chelsea define preço de £ 50 milhões para atacante estrela enquanto Everton e Forest disputam contratação

O Chelsea está disposto a se desfazer de Delap neste verão, enquanto tenta enxugar seu elenco antes do início da nova temporada. De acordo com o Standard Sport, o Chelsea exige £50 milhões para autorizar a saída em definitivo do atacante.

O Chelsea havia anteriormente acionado uma cláusula de rescisão de £30 milhões para contratar Delap junto ao Ipswich Town há apenas 12 meses, mas os membros da diretoria agora estão prontos para vendê-lo se o valor pedido for atingido. Vários pretendentes da Premier League demonstraram interesse em contar com o jogador, com Everton e Nottingham Forest acompanhando de perto os desdobramentos em Stamford Bridge. Delap marcou apenas dois gols em todas as competições ao longo de um turbulento primeiro ano no oeste de Londres.