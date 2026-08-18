Apesar do barulho em torno do futuro dele, Neto teve papel de destaque no último amistoso de pré-temporada do Chelsea contra a Real Sociedad. O técnico Xabi Alonso está tentando bloquear as especulações enquanto se prepara para seu primeiro jogo oficial no comando, contra o Fulham. Falando após a vitória por 3 a 1 sobre o time espanhol, o treinador disse: "Foi um último jogo de preparação muito bom. Para alguns jogadores, foi o primeiro e o último. Para nós, houve algumas coisas boas, algumas coisas que podemos melhorar. É normal neste momento para alguns jogadores. Foi ótimo ter todo o time junto."

O técnico do Chelsea espera ter clareza em breve, enquanto o clube continua a equilibrar seu elenco e suas obrigações financeiras. Além da situação de Neto, o Chelsea também lida com o interesse em Tosin Adarabioyo e avaliou o atacante Nicolas Jackson em cerca de £ 65 milhões.