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Chelsea define novo preço astronômico por Pedro Neto após Al-Hilal acertar termos pessoais para atravessar investida de Manchester City e Arsenal
Gigantes de Stamford Bridge exigem valor astronômico
O Chelsea informou aos interessados que quer receber perto de £100 milhões para se desfazer de Pedro Neto neste verão, de acordo com o Daily Mail. O jogador de 26 anos, que se transferiu para o oeste de Londres em uma negociação de £54 milhões vinda do Wolves em 2024, tornou-se um dos nomes mais comentados nas últimas semanas da janela de transferências.
A diretoria em Stamford Bridge elevou sua avaliação após observar as tendências recentes do mercado. O clube aponta para o acordo do Real Madrid por Yan Diomande, no valor de até £120 milhões, e as altíssimas cifras atribuídas a Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, alvo do Liverpool, como justificativa para sua nova postura.
- AFP
Al-Hilal lidera a corrida após acerto dos termos pessoais
Enquanto gigantes da Premier League vinham monitorando a situação, foi o Al-Hilal, da Arábia Saudita, quem fez o movimento mais decisivo. Segundo relatos, Neto já aprovou a transferência para o Al-Hilal, após acertar em privado os termos pessoais. O clube de Riad estaria pronto para oferecer uma quantia na casa de € 60 milhões (£ 51 milhões), embora isso fique bem abaixo da nova avaliação que o Chelsea comunicou ao mercado nesta semana.
Os representantes do internacional português ainda não comentaram oficialmente as ligações com o Oriente Médio, mas o desenvolvimento colocou os rivais domésticos em alerta máximo. Se o Chelsea autorizar uma venda, isso o deixaria com pouco tempo para encontrar um substituto antes do prazo final.
Manchester City e Arsenal ficam em limbo no mercado de transferências
A notícia representa um golpe para Manchester City e Arsenal, ambos acompanhando o ponta há vários meses. O novo técnico do Man City, Enzo Maresca, está desesperado por um reencontro com Neto, tendo identificado seu ex-jogador como alvo prioritário para dar mais dinamismo ao seu ataque no Etihad.
Mikel Arteta quer acrescentar profundidade às opções pelos lados do campo, mas o enorme preço pedido pelo Chelsea pode ser alto demais para o Arsenal, que agora está focado em reforços para a defesa. O cenário competitivo mudou rapidamente, e o poder financeiro da Saudi Pro League mais uma vez atrapalhou os planos da elite da Europa.
- NurPhoto
Alonso se prepara para a estreia contra o Fulham em meio a especulações sobre saída
Apesar do barulho em torno do futuro dele, Neto teve papel de destaque no último amistoso de pré-temporada do Chelsea contra a Real Sociedad. O técnico Xabi Alonso está tentando bloquear as especulações enquanto se prepara para seu primeiro jogo oficial no comando, contra o Fulham. Falando após a vitória por 3 a 1 sobre o time espanhol, o treinador disse: "Foi um último jogo de preparação muito bom. Para alguns jogadores, foi o primeiro e o último. Para nós, houve algumas coisas boas, algumas coisas que podemos melhorar. É normal neste momento para alguns jogadores. Foi ótimo ter todo o time junto."
O técnico do Chelsea espera ter clareza em breve, enquanto o clube continua a equilibrar seu elenco e suas obrigações financeiras. Além da situação de Neto, o Chelsea também lida com o interesse em Tosin Adarabioyo e avaliou o atacante Nicolas Jackson em cerca de £ 65 milhões.
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