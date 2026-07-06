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'Chelsea de corpo e alma' - Chelsea amarra a prata da casa Aggie Beever-Jones com contrato de longo prazo
Compromisso com o clube de infância
A atacante de 22 anos se tornou parte fundamental da estrutura do Chelsea, e este novo contrato de seis anos reflete seu status como peça central do futuro da equipe. Tendo chegado ao clube com apenas nove anos de idade, Beever-Jones viveu o sonho de toda promessa da base, passando de jovem promissora a internacional do time principal com faro de gol.
Ao renovar sua permanência no clube de infância, a jogadora de 22 anos disse: "É uma sensação ótima. O Chelsea é o meu clube desde que eu era uma garotinha, e isso significa muito para mim e para a minha família. É um dia de muito orgulho, e estou muito animada por poder continuar minha jornada e criar mais memórias vestindo azul."
A atacante já soma 97 jogos e 32 gols, provando seu valor no mais alto nível da Superliga Feminina.
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Ascensão ao cenário internacional
Sua forma em nível de clube não passou despercebida pela técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman. Beever-Jones rapidamente se tornou presença constante na seleção inglesa, anunciando-se de forma marcante ao marcar um hat-trick em 30 minutos contra Portugal, no Estádio de Wembley.
Sua trajetória internacional foi ainda mais consolidada durante a Eurocopa Feminina de 2025, quando ela marcou contra o País de Gales no caminho até a conquista do título.
Ao refletir sobre sua trajetória, ela expressou gratidão pela base construída pela ex-treinadora Emma Hayes. "Consegui seguir em frente e continuar insistindo, e então finalmente tive a oportunidade. Sempre digo que sou muito grata à Emma [Hayes] e ao que ela fez por mim ao me dar esse primeiro degrau", explicou.
Um histórico de sucesso doméstico
Beever-Jones foi uma peça vital na campanha 2024-25 do triplete doméstico, e sua sala de troféus já está notavelmente cheia. Ela comemorou a conquista da Women's Super League duas vezes e também levantou tanto a Women's FA Cup quanto a Women's League Cup em duas ocasiões distintas.
Sua capacidade de decidir em grandes momentos ficou em evidência com o gol na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United na final da League Cup, em março.
Na última temporada, ela continuou a mostrar seu faro de gol, contribuindo com seis gols e duas assistências. Sua qualidade técnica ficou mais evidente em uma cobrança de falta sublime contra o West Ham United, um gol que lhe rendeu o prêmio de Gol do Mês do clube em setembro.
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Pendência em Stamford Bridge
Apesar de sua extensa lista de conquistas, a atacante segue com fome de mais. Ela estabeleceu como objetivo o único grande troféu que até agora escapou ao clube: a Liga dos Campeões.
Com a segurança de um contrato de longo prazo, Beever-Jones está focada em evoluir para se tornar presença permanente no time titular e comandar o ataque por muitos anos.
Ao falar sobre sua evolução, ela afirmou: "Acho que todo mundo sabe que sou Chelsea do começo ao fim. Adoraria ganhar a Liga dos Campeões com o Chelsea. Esse é um objetivo que todas nós queremos. Sempre disse isso e vou dizer em toda entrevista: eu só quero ser feliz jogando futebol. Eu acredito no Chelsea."
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