A atacante de 22 anos se tornou parte fundamental da estrutura do Chelsea, e este novo contrato de seis anos reflete seu status como peça central do futuro da equipe. Tendo chegado ao clube com apenas nove anos de idade, Beever-Jones viveu o sonho de toda promessa da base, passando de jovem promissora a internacional do time principal com faro de gol.

Ao renovar sua permanência no clube de infância, a jogadora de 22 anos disse: "É uma sensação ótima. O Chelsea é o meu clube desde que eu era uma garotinha, e isso significa muito para mim e para a minha família. É um dia de muito orgulho, e estou muito animada por poder continuar minha jornada e criar mais memórias vestindo azul."

A atacante já soma 97 jogos e 32 gols, provando seu valor no mais alto nível da Superliga Feminina.