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Chelsea confirma saída de Filip Jorgensen, e goleiro se junta ao RC Strasbourg por empréstimo de uma temporada
Goleiro do Chelsea garante empréstimo
O Chelsea confirmou oficialmente a saída do goleiro Jorgensen, de 24 anos, para o Strasbourg, da Ligue 1, por empréstimo de uma temporada, sem opção de compra. O arqueiro dinamarquês optou pela transferência para a França após uma redução drástica no tempo de jogo em Stamford Bridge ao longo do último ano. O Strasbourg foi atrás do goleiro para reforçar seu sistema defensivo com a chegada de um jogador com experiência comprovada na elite do futebol europeu.
- Pro Sports Images
Chelsea envia desejos de empréstimo
A transferência marca um novo capítulo para Jorgensen após 36 jogos pelo Chelsea desde sua chegada do Villarreal no verão de 2024. Em comunicado oficial publicado na manhã de terça-feira, a diretoria do Chelsea ofereceu total apoio à trajetória do goleiro na França: "Estamos ansiosos para apoiar Filip durante todo o seu período na França. Boa sorte, Filip!"
Goleiro dinamarquês busca minutos em campo
A mudança para a Alsácia representa uma oportunidade crucial para Jorgensen reacender a carreira depois de desempenhar um papel importante no triunfo do Chelsea na Conference League da Uefa em maio de 2025 e na conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa naquele mesmo verão. Apesar de ter atuado 12 vezes em quatro competições diferentes e ajudado o time a chegar às semifinais das duas copas nacionais na última temporada, ele perdeu seu lugar como goleiro titular para Robert Sanchez. O Strasbourg capitalizou sua parceria estratégica com o Chelsea para reforçar seu sistema defensivo.
- Getty Images Sport
Novas campanhas aguardam os clubes
O Strasbourg, que terminou em oitavo na Ligue 1 na última temporada, começará sua nova campanha com uma desafiadora partida fora de casa contra o Marseille em 21 de agosto. Enquanto isso, o Chelsea abre sua campanha na Premier League de 2026-27 com um dérbi de Londres contra o Fulham três dias depois. A expectativa é que Jorgensen se integre rapidamente ao elenco do Strasbourg para garantir a vaga de titular no gol antes de uma estreia de temporada competitiva.
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