Após o fechamento da janela de transferências de verão, o Chelsea confirmou a chegada de Denner Alves por meio de seu site oficial. O defensor de 18 anos que atua pelo lado esquerdo chega ao clube vindo do Corinthians e se juntará imediatamente às equipes Cobham Next Gen, recém-renomeadas.

Um comunicado oficial do clube dizia: "O Chelsea tem o prazer de confirmar a contratação de Denner, do Corinthians, do Brasil, com o lateral assinando contrato até 2034." O clube londrino garantiu um dos talentos mais promissores da América do Sul, acrescentando Denner a uma estrutura de base que já havia recebido Harrison Bettoni e Alfie Osborne no início deste verão.