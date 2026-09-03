Getty Images Sport
Traduzido por
Chelsea confirma a contratação da promessa brasileira Denner, do Corinthians, em contrato de oito anos
Chelsea confirma contratação de Denner
Após o fechamento da janela de transferências de verão, o Chelsea confirmou a chegada de Denner Alves por meio de seu site oficial. O defensor de 18 anos que atua pelo lado esquerdo chega ao clube vindo do Corinthians e se juntará imediatamente às equipes Cobham Next Gen, recém-renomeadas.
Um comunicado oficial do clube dizia: "O Chelsea tem o prazer de confirmar a contratação de Denner, do Corinthians, do Brasil, com o lateral assinando contrato até 2034." O clube londrino garantiu um dos talentos mais promissores da América do Sul, acrescentando Denner a uma estrutura de base que já havia recebido Harrison Bettoni e Alfie Osborne no início deste verão.
Denner brilha por Corinthians e Brasil
Denner entrou para as categorias de base do Corinthians aos 13 anos e rapidamente avançou em suas fileiras. No ano passado, o adolescente foi destaque quando o sub-20 do Corinthians terminou como vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Ao longo daquela competição, Denner marcou três gols e deu duas assistências, incluindo o gol de abertura na final contra o São Paulo. Além de suas conquistas pelo clube, o lateral também impressionou no cenário internacional. Ele é um jogador das categorias de base da seleção brasileira e foi peça-chave da equipe sub-17 que conquistou com sucesso o Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2025.
Laços familiares com zagueiro do Arsenal
Segundo relatos da mídia brasileira, Denner é primo do zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhaes. Se o jovem lateral conseguir replicar o sucesso do seu parente na Premier League, o Chelsea adquiriu um grande talento. Essa contratação fecha um verão agitado para o Chelsea, que gastou mais de £ 300 milhões para contratar jogadores como Morgan Rogers e Maxence Lacroix. Por outro lado, o clube arrecadou aproximadamente £ 400 milhões em vendas. Uma parte significativa dessa receita foi gerada quando Enzo Fernandez se juntou ao Manchester City no último dia da janela por uma enorme taxa de £ 125 milhões, além das saídas de Tosin Adarabioyo e Marc Guiu.
- AFP
O que vem a seguir para o jovem?
O jogador de 18 anos agora começará sua integração ao futebol inglês treinando com as equipes Next Gen de Cobham do Chelsea. O jovem defensor tentará se adaptar rapidamente ao novo ambiente e impressionar os treinadores da academia. Se continuar sua rápida evolução, o brasileiro poderá em breve brigar por oportunidades no time principal e potencialmente enfrentar seu primo em futuros dérbis londrinos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.