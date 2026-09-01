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Chelsea chega a acordo para contratar a joia italiana Honest Ahanor, da Atalanta, por £ 40 milhões
Chelsea garante futuro de longo prazo com acordo por Ahanor
O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Ahanor junto à Atalanta, dando continuidade à sua agressiva estratégia de recrutamento focada nos talentos adolescentes mais promissores do mundo. O clube londrino teria acertado um pacote de £ 40 milhões para levar o versátil defensor para o oeste de Londres, embora os torcedores ainda tenham de esperar antes de vê-lo com a camisa do Chelsea. O acordo estipula que o jogador de 18 anos não se juntará oficialmente ao gigante da Premier League até 2027, permitindo que ele tenha mais tempo de desenvolvimento em um ambiente de primeira divisão.
"O Chelsea acertou um acordo para contratar o internacional italiano Honest Ahanor, da Atalanta, da Serie A, com o defensor se juntando oficialmente ao clube em 2027", diz o comunicado divulgado pelo clube em seu site oficial.
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Atalanta confirma acordo por jovem promessa da defesa
O clube da Serie A divulgou um comunicado oficial para marcar a saída de sua jovem estrela, expressando gratidão por suas contribuições durante sua breve, mas impactante, passagem pelo Gewiss Stadium. Em uma comunicação formal, disse: "A Atalanta BC pode confirmar que um acordo foi alcançado para a transferência de Honest Ahanor para o Chelsea FC. Nos termos do acordo, o jogador se juntará ao Chelsea em 2027."
"A família Percassi, a família Pagliuca e todos no clube agradecem a Honest e desejam a ele tudo de melhor para seu futuro pessoal e profissional."
Histórico internacional e forma recente
A rápida ascensão de Ahanor foi ainda mais destacada por seu envolvimento com a seleção italiana. Apesar da pouca idade, ele fez 35 partidas pela Atalanta na última temporada, um número impressionante para uma temporada de estreia em uma das ligas mais exigentes taticamente da Europa. Sua consistência na Serie A não passou despercebida pela estrutura da seleção, o que levou a uma convocação para a equipe principal que surpreendeu muitos de fora, mas pareceu inevitável para quem acompanhava de perto sua evolução. Ele rapidamente deixou sua marca no cenário internacional, fazendo suas duas primeiras partidas pela seleção principal da Itália em junho.
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Empréstimo estratégico
Embora o plano de longo prazo seja que Ahanor lidere a defesa do Chelsea, o futuro imediato envolve um caminho estratégico de desenvolvimento. Segundo relatos, um empréstimo ao Crystal Palace é iminente, o que daria ao jovem uma experiência vital na Premier League antes de ele se juntar oficialmente ao elenco do Chelsea no próximo ano. Essa abordagem reflete a forma como o clube lidou recentemente com outras contratações de jovens de alto perfil, garantindo que eles não sejam sobrecarregados pela pressão de Stamford Bridge cedo demais em suas carreiras.
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