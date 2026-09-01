O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Ahanor junto à Atalanta, dando continuidade à sua agressiva estratégia de recrutamento focada nos talentos adolescentes mais promissores do mundo. O clube londrino teria acertado um pacote de £ 40 milhões para levar o versátil defensor para o oeste de Londres, embora os torcedores ainda tenham de esperar antes de vê-lo com a camisa do Chelsea. O acordo estipula que o jogador de 18 anos não se juntará oficialmente ao gigante da Premier League até 2027, permitindo que ele tenha mais tempo de desenvolvimento em um ambiente de primeira divisão.

"O Chelsea acertou um acordo para contratar o internacional italiano Honest Ahanor, da Atalanta, da Serie A, com o defensor se juntando oficialmente ao clube em 2027", diz o comunicado divulgado pelo clube em seu site oficial.







