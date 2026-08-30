A saída iminente de Fernandez acontece após um período turbulento sob o comando do técnico Xabi Alonso, que recentemente deixou o meio-campista fora de seu elenco para a vitória na Copa da Liga sobre o Luton Town. Alonso questionou publicamente a mentalidade e a preparação de Fernandez antes da partida.

Ao explicar a decisão de deixá-lo de fora, Alonso afirmou: "Precisamos dos jogadores que estejam na melhor condição para jogar. Precisamos levar tudo em consideração, jogadores que estão em um bom momento, jogadores que não estão sentindo essa energia para jogar. Para mim, é muito importante que eles sintam esse desejo de jogar e tenham uma boa preparação."