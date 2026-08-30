AFP
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Chelsea chega a acordo com o Monaco para contratar Lamine Camara, enquanto Enzo Fernandez se aproxima de saída
Chelsea fecha acordo por meio-campista do Monaco
O Chelsea chegou a um acordo com o Monaco para contratar Camara por uma taxa que deve chegar a €45 milhões, incluindo bônus. Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, a transferência está perto de ser concluída, restando apenas a definição do cronograma de pagamento.
O meio-campista senegalês chegará a Stamford Bridge como substituto direto de Fernandez. Fernandez está em estágio avançado para concluir uma monumental transferência de £120 milhões para o rival da Premier League Manchester City e se reunir com Enzo Maresca. O Chelsea mirou Camara ativamente ao longo de todo o verão, superando o Crystal Palace para contratar seu alvo prioritário.
- Getty Images Sport
Alonso questiona o desejo do meio-campista de saída
A saída iminente de Fernandez acontece após um período turbulento sob o comando do técnico Xabi Alonso, que recentemente deixou o meio-campista fora de seu elenco para a vitória na Copa da Liga sobre o Luton Town. Alonso questionou publicamente a mentalidade e a preparação de Fernandez antes da partida.
Ao explicar a decisão de deixá-lo de fora, Alonso afirmou: "Precisamos dos jogadores que estejam na melhor condição para jogar. Precisamos levar tudo em consideração, jogadores que estão em um bom momento, jogadores que não estão sentindo essa energia para jogar. Para mim, é muito importante que eles sintam esse desejo de jogar e tenham uma boa preparação."
Camara chega a Stamford Bridge com um retrospecto impressionante
Alonso também confirmou ter tido uma conversa particular com Fernandez antes da partida. Alonso acrescentou: "Nós conversamos e decidimos que era melhor não fazer parte do elenco. Ele é um grande jogador." Com essa relação aparentemente abalada, o Chelsea agiu de forma decisiva para garantir que não fique desfalcado no meio-campo. Camara se firmou como uma força dominante na Ligue 1 nos últimos dois anos, com 75 partidas pelo Monaco em todas as competições. O jogador internacional contribuiu com seis gols e 11 assistências durante sua bem-sucedida passagem pela França.
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Qual o próximo passo do Chelsea e de seu meio-campo reformulado?
O Chelsea tentará finalizar rapidamente a saída de Fernandez para o Manchester City, enquanto oficializa Camara nas próximas horas. O novo reforço se juntará a um meio-campo bastante modificado, que já conta com as chegadas de verão de Valentin Barco e Jordan Henderson. Alonso agora precisa integrar rapidamente essas novas peças, enquanto o Chelsea se prepara para seus próximos compromissos da Premier League.
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