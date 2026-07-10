Conforme relata Fabrizio Romano no Caught Offside, os catalães estão dispostos a apostar tudo no jogador que já disputou 11 partidas pela seleção alemã. “Adeyemi está prestes a ser transferido”, afirma o especialista italiano em transferências.
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Chegou-se a um acordo entre o Barcelona e o BVB? Novos detalhes sobre a disputa pela contratação de Karim Adeyemi são revelados
Já teria sido alcançado um acordo entre o Barcelona e o jogador de 24 anos. O técnico do Barça, Hansi Flick, também já teria aprovado a contratação, segundo Romano.
Os blaugranas veem em Adeyemi “também um potencial financeiro. O contrato está fechado, com duração de cinco anos. Adeyemi quer ir para Barcelona. Ele não está negociando com nenhum outro clube.”
No entanto, os clubes ainda precisam chegar a um acordo. Segundo informações da Sky, o BVB teria rejeitado uma primeira oferta do FC Barcelona pelo atacante lateral no valor de 20 milhões de euros e mantido sua exigência inicial de 40 milhões de euros.
De acordo com o Ruhr Nachrichten, no entanto, esse valor seria “difícil ou impossível” de ser alcançado pelos “amarelos e pretos”, razão pela qual diversos meios de comunicação passaram a cogitar uma troca de jogadores. Caso o Barça não consiga pagar o valor de transferência exigido pelo Dortmund, um jogador do time catalão poderia ser incluído na negociação. O trio formado por Roony Bardghji, Hector Fort e Marc Casado parece despertar o interesse do BVB.
- Getty Images
A disputa pela contratação de Karim Adeyemi: será que o Barcelona e o BVB chegarão a um acordo?
Na noite de sexta-feira, a Sky noticiou outro modelo possível. Segundo a reportagem, o Barça pretende transferir imediatamente uma quantia de 22 milhões de euros ao Borussia Dortmund e destinar outros nove milhões de euros a bônus de fácil cumprimento. Um acordo já teria sido alcançado.
As negociações sobre uma renovação de contrato para além de 2027 entre o Dortmund e Adeyemi — que agora é representado pelo renomado agente Jorge Mendes — foram descritas recentemente pelo jornal *Bild* como “condenadas ao fracasso”, pois “mundos de diferença” separariam as duas partes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas aparentemente exigia mais de dez milhões e uma cláusula de rescisão em caso de renovação.
Exigências que os dirigentes do BVB aparentemente não estavam dispostos a atender integralmente ao jogador, que já disputou onze partidas pela seleção nacional, especialmente devido às flutuações gritantes que ele vem apresentando repetidamente em seu desempenho. De acordo com uma reportagem recente do “Ruhr Nachrichten”, nas últimas semanas teria havido “desentendimentos” entre os dirigentes do BVB, já que as negociações com Adeyemi ficaram totalmente paralisadas.
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