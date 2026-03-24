"Chegou o dia" — Mohamed Salah confirma que deixará o Liverpool ao final desta temporada, enquanto o craque egípcio divulga um vídeo de despedida surpreendente

"Olá a todos. Infelizmente, chegou o dia. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada", começou ele.

"Queria começar dizendo que... nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade e estas pessoas se tornariam parte da minha vida.

"O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito que não consigo explicar com palavras a ninguém que não faça parte deste clube."