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"Chegou o dia" — Mohamed Salah confirma que deixará o Liverpool ao final desta temporada, enquanto o craque egípcio divulga um vídeo de despedida surpreendente
Salah lança vídeo surpresa
Apesar de ter assinado no ano passado um novo contrato que o vincula ao clube até 2027, as especulações sobre o futuro de Salah têm circulado durante toda a temporada, em meio às dificuldades enfrentadas por ele e pelos Reds desde a conquista do título da Premier League. Uma desavença pública entre o jogador de 33 anos e o técnico Arne Slot eclodiu no início da campanha, com o egípcio afirmando que se sentia como se tivesse sido “jogado para baixo do ônibus” pelo clube. Agora, com a campanha dos Reds ainda em desordem, Salah publicou um vídeo confirmando que, após anos de atuações recordistas, troféus e se estabelecendo como um dos maiores jogadores da história da Premier League, sua lendária carreira em Anfield está chegando ao fim.
Salah confirma saída no meio do ano
"Olá a todos. Infelizmente, chegou o dia. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada", começou ele.
"Queria começar dizendo que... nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade e estas pessoas se tornariam parte da minha vida.
"O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito que não consigo explicar com palavras a ninguém que não faça parte deste clube."
O Liverpool se pronuncia sobre o anúncio da estrela egípcia
Pouco depois da publicação do vídeo de Salah, o Liverpool divulgou um comunicado que dizia: “Mohamed Salah encerrará sua ilustre carreira no Liverpool FC ao final da temporada 2025-26.
"O atacante chegou a um acordo com os Reds que marcará o fim de um notável capítulo de nove anos em Anfield.
"Salah expressou seu desejo de fazer este anúncio aos torcedores na primeira oportunidade possível, a fim de garantir transparência sobre seu futuro, devido ao respeito e gratidão que nutre por eles."
O comunicado concluiu: “Com muito ainda por disputar nesta temporada, Salah está totalmente focado em tentar alcançar o melhor resultado possível para o Liverpool e, portanto, o momento de celebrar plenamente seu legado e suas conquistas virá mais tarde neste ano, quando ele se despedir de Anfield.”
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