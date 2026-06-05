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Chegou a hora! Por que o encontro histórico com Lionel Messi não deve assustar a Inglaterra, já que Robbie Fowler não se intimida com o reencontro com Cristiano Ronaldo
Quando foi a última vez que a Inglaterra enfrentou a Argentina?
Messi, lenda do Barcelona, integra a seleção argentina desde 2005, somando 198 partidas e 116 gols. No entanto, os confrontos entre as potências sul-americanas e os gigantes europeus têm sido raros ao longo dos anos.
A Inglaterra não enfrenta seus rivais históricos — aqueles que a eliminaram da Copa do Mundo de 1986 graças a Diego Maradona e novamente em 2002 após o infame cartão vermelho de David Beckham — desde novembro de 2005, alguns meses depois de Messi ter estreado pela Albiceleste.
Ele não participou daquela partida e, desde então, tem evitado os Três Leões. O grande craque de todos os tempos está agora se aproximando do fim de sua carreira internacional repleta de recordes, sendo possível que se aposente da seleção neste verão.
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Será que a Inglaterra vai querer enfrentar Messi ou vai preferir evitá-lo completamente?
Isso significa que a Inglaterra tem uma última oportunidade de se testar contra o homem que ergueu o troféu da Copa do Mundo no Catar. Será que eles gostariam de cumprir essa meta ou preferem evitar completamente o mágico camisa 10?
Quando essa pergunta foi feita a Fowler, o ex-atacante dos Três Leões — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Gostaria de ver isso agora, para ser sincero, porque não acho que Messi seja o jogador que vimos no passado.
“Espero que isso não soe mal, porque acho que, quando se fala dos maiores jogadores que o futebol já viu, Messi está nessa conversa. Acho que provavelmente agora é um momento melhor para enfrentá-lo.
“No que diz respeito à seleção da Inglaterra e a enfrentar grandes times e grandes jogadores, é claro que você quer isso, mas, no fim das contas, o que importa é a Inglaterra e conseguir o resultado certo. Não acho que eles vão se importar com quem você enfrenta, desde que você chegue longe na competição.”
Por que a volta de Ronaldo à seleção portuguesa deve ser comemorada?
Essa mentalidade também se aplica ao eterno atacante Ronaldo, que continua em grande forma aos 41 anos. O ícone do Manchester United e do Real Madrid já foi um verdadeiro pesadelo para a Inglaterra no passado — ajudando a eliminá-la nos pênaltis da Euro 2004 e da Copa do Mundo de 2006.
Será que os Três Leões conseguiriam passar sem um reencontro em outro grande torneio? Fowler acrescentou ao ser questionado sobre isso: “Portugal provavelmente tem sido um adversário difícil para a Inglaterra, tendo ele em torneios e vários jogos ao longo dos anos.
“Aconteça o que acontecer na Copa do Mundo, seja contra a Argentina ou Portugal, acho que você tem que enfrentar essas seleções de qualquer maneira. Você tem que enfrentar as melhores seleções, tem que ser competitivo, é claro. Eu sou um deles — é como, por exemplo, a FA Cup na Inglaterra, as pessoas sempre dizem que você não quer pegar os grandes times nas primeiras rodadas. Eu adorava isso, para ser totalmente honesto, porque você tem que vencê-los em algum momento, tem que enfrentá-los em algum momento.
“Vai ser um jogo difícil, você sabe disso, mas se você tem aspirações reais de ser o melhor, não acho que importe quando você joga contra eles, mas você tem que entrar em campo e derrotar os melhores de qualquer maneira. E se for Portugal, que seja. Se for Brasil, Espanha e até mesmo Uruguai e Argentina, então você tem que acreditar em si mesmo e acho que é isso que a seleção da Inglaterra vai fazer.”
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Jogos da Inglaterra: datas dos amistosos e adversários na fase de grupos da Copa do Mundo
Antes mesmo de pensar em enfrentar Messi e Ronaldo, a Inglaterra precisa primeiro superar um grupo que inclui Croácia, Gana e Panamá. A seleção disputará amistosos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica antes do início da competição propriamente dita.
Se a geração de 2026 quiser seguir os passos dos ícones de 1966 e pôr fim à longa espera dos Três Leões por um sucesso concreto, é possível que tenha de enfrentar a Argentina ou Portugal em algum momento. Fowler acredita que os jogadores de Tuchel estão prontos para enfrentar esses desafios de frente.