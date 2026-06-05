Chegou a hora! Por que o encontro histórico com Lionel Messi não deve assustar a Inglaterra, já que Robbie Fowler não se intimida com o reencontro com Cristiano Ronaldo

Essa mentalidade também se aplica ao eterno atacante Ronaldo, que continua em grande forma aos 41 anos. O ícone do Manchester United e do Real Madrid já foi um verdadeiro pesadelo para a Inglaterra no passado — ajudando a eliminá-la nos pênaltis da Euro 2004 e da Copa do Mundo de 2006.

Será que os Três Leões conseguiriam passar sem um reencontro em outro grande torneio? Fowler acrescentou ao ser questionado sobre isso: “Portugal provavelmente tem sido um adversário difícil para a Inglaterra, tendo ele em torneios e vários jogos ao longo dos anos.

“Aconteça o que acontecer na Copa do Mundo, seja contra a Argentina ou Portugal, acho que você tem que enfrentar essas seleções de qualquer maneira. Você tem que enfrentar as melhores seleções, tem que ser competitivo, é claro. Eu sou um deles — é como, por exemplo, a FA Cup na Inglaterra, as pessoas sempre dizem que você não quer pegar os grandes times nas primeiras rodadas. Eu adorava isso, para ser totalmente honesto, porque você tem que vencê-los em algum momento, tem que enfrentá-los em algum momento.

“Vai ser um jogo difícil, você sabe disso, mas se você tem aspirações reais de ser o melhor, não acho que importe quando você joga contra eles, mas você tem que entrar em campo e derrotar os melhores de qualquer maneira. E se for Portugal, que seja. Se for Brasil, Espanha e até mesmo Uruguai e Argentina, então você tem que acreditar em si mesmo e acho que é isso que a seleção da Inglaterra vai fazer.”