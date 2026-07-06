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“Chegar aos 50 parece impossível” - Idades de aposentadoria de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são definidas, enquanto Roga Milla reage à possibilidade de os “GOATs” quebrarem seu recorde de gols na Copa do Mundo
Milla elogia os GOATs que perduram no tempo
A figura emblemática da campanha dos Camarões na Copa do Mundo de 1990 expressou sua profunda admiração pela maneira como Ronaldo, de 41 anos, e Messi, de 39, têm mantido seu nível de excelência apesar da idade.
Milla continua sendo o jogador mais velho a marcar um gol em uma Copa do Mundo, recorde que ele estabeleceu aos 42 anos e 39 dias contra a Rússia em 1994, mas está mais do que feliz em ver as duas superestrelas desafiarem seu lugar nos livros de história, mesmo que isso signifique que elas continuem na ativa para disputar a edição de 2030.
Milla disse ao jornal A Bola: “Acho lindo o que eles continuam fazendo. Eu digo: tiramos o chapéu, Messi, tiramos o chapéu, Ronaldo! Ouço as pessoas dizerem que eles não correm mais. Um jogador que não corre e continua marcando gols merece ainda mais elogios. O que me impressiona é vê-los continuarem a ser decisivos. Isso não é para qualquer um. Se o jogador se sente forte e em forma, deve continuar jogando. A idade pouco importa, desde que ele demonstre que ainda é capaz. E eles fazem isso.”
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Domínio técnico sobre o declínio físico
O debate em torno da Copa do Mundo tem se concentrado, muitas vezes, na mobilidade reduzida da lendária dupla, mas Milla acredita que a inteligência tática e a qualidade técnica deles mais do que compensam a falta de velocidade.
À medida que as estrelas continuam a influenciar as partidas — incluindo os sete gols marcados por Messi na competição até agora —, Milla observou que o jogo se torna mais fácil mentalmente à medida que o corpo fica mais lento.
O “Leão Indomável” acrescentou: “A qualidade técnica nunca se perde. Um jogador técnico não precisa correr como um jovem. Um bom posicionamento compensa muitas coisas. Quanto mais velho você fica, melhor fica taticamente e até mesmo tecnicamente. Com o tempo, você aprende onde deve se posicionar, como receber a bola e ganhar vantagem sobre o adversário. É uma troca entre o que você perde e o que ganha.”
Os limites da longevidade no futebol
Mesmo com a despedida definitiva da principal competição da FIFA se aproximando para jogadores como Ronaldo e Messi, Milla sugere que os quarenta e poucos anos podem ser a nova fronteira para os atletas de elite.
“Chegar aos 50 anos me parece impossível, mas 43 ou 44 anos é perfeitamente possível. Quando o corpo diz ‘chega’, é preciso ouvi-lo. Não vale a pena se iludir. Nessa idade, quando você sai do estádio, está completamente exausto”, explicou Milla.
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Recorde são feitos para serem quebrados
Apesar de deter um dos recordes mais prestigiados da história da Copa do Mundo há mais de três décadas, Milla insistiu que não se apega ao seu legado. Ele continua focado no impacto emocional do jogo, em vez das estatísticas que definem as carreiras de Messi e Ronaldo, embora reconheça que a grandeza deles é inegável.
“Não preciso manter esse recorde. Os recordes existem para serem quebrados. Os de Pelé, [Michel] Platini ou [Diego] Maradona também foram superados. O que me orgulha é ter disputado três Copas do Mundo pelo meu país e ter proporcionado tantas emoções. Futebol não é só números”, concluiu Milla.
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