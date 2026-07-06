“Chegar aos 50 parece impossível” - Idades de aposentadoria de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são definidas, enquanto Roga Milla reage à possibilidade de os “GOATs” quebrarem seu recorde de gols na Copa do Mundo

A figura emblemática da campanha dos Camarões na Copa do Mundo de 1990 expressou sua profunda admiração pela maneira como Ronaldo, de 41 anos, e Messi, de 39, têm mantido seu nível de excelência apesar da idade.

Milla continua sendo o jogador mais velho a marcar um gol em uma Copa do Mundo, recorde que ele estabeleceu aos 42 anos e 39 dias contra a Rússia em 1994, mas está mais do que feliz em ver as duas superestrelas desafiarem seu lugar nos livros de história, mesmo que isso signifique que elas continuem na ativa para disputar a edição de 2030.

Milla disse ao jornal A Bola: “Acho lindo o que eles continuam fazendo. Eu digo: tiramos o chapéu, Messi, tiramos o chapéu, Ronaldo! Ouço as pessoas dizerem que eles não correm mais. Um jogador que não corre e continua marcando gols merece ainda mais elogios. O que me impressiona é vê-los continuarem a ser decisivos. Isso não é para qualquer um. Se o jogador se sente forte e em forma, deve continuar jogando. A idade pouco importa, desde que ele demonstre que ainda é capaz. E eles fazem isso.”