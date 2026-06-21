Getty Images Sport
Traduzido por
“Chegamos!” – Lamine Yamal reage ao primeiro gol “dos sonhos” na Copa do Mundo pela Espanha e explica por que foi substituído no intervalo na goleada sobre a Arábia Saudita
A redenção da La Roja
A Espanha finalmente encontrou seu ritmo no torneio após um início vacilante, derrotando de forma contundente a Arábia Saudita. A vitória contrastou fortemente com a partida de estreia no Grupo H, quando ficou no frustrante empate em 0 a 0 com a República Democrática do Congo — resultado que havia gerado preocupações no país.
Yamal, que voltou ao time titular após ter começado no banco na estreia, provou ser a faísca de que a equipe de Luis de la Fuente precisava.
Em declarações após a partida, Yamal não hesitou em destacar que a equipe usou a decepção anterior como motivação. “A primeira partida não foi a nossa cara, foi diferente, mas já nos recuperamos e vamos em busca de mais”, afirmou o ponta. “Empatar uma partida que sabemos que precisávamos vencer nos incomoda; isso nos fez refletir bastante para chegarmos a esta partida da maneira que queríamos.”
- Getty Images Sport
"Tem sido muito especial"
Para Yamal, a tarde foi marcada por um grande marco pessoal, já que ele marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. O gol aconteceu logo no início, quando ele demonstrou uma garra impressionante ao abrir o placar, deslizando até o segundo poste para converter o cruzamento de Mikel Oyarzabal. Foi um momento de pura emoção para um jogador que, há apenas quatro anos, assistia ao torneio de uma perspectiva bem diferente.
“Foi muito especial. Sempre sonhei em estar em uma Copa do Mundo, e poder marcar um gol na primeira partida como titular é um sonho”, admitiu Yamal. “Na outra Copa do Mundo, eu assistia na sala de aula, e poder marcar aqui com minha mãe e minha família assistindo é um sonho.”
Explicação sobre a substituição antecipada
Apesar de ter sido o destaque dos primeiros 45 minutos, Yamal foi substituído no intervalo, junto com Oyarzabal, que marcou dois gols no primeiro tempo. Alguns torcedores ficaram surpresos ao ver o jogador de 18 anos sair tão cedo, mas ele confirmou que a decisão foi inteiramente tática, para garantir que ele permanecesse descansado para os desafios que viriam.
“Era o plano: jogar metade do tempo e poder descansar, mas, acima de tudo, ajudar a equipe”, explicou Yamal.
Com os pontos praticamente garantidos já no intervalo, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, pôde administrar a carga de trabalho de seus principais astros. Embora o ritmo tenha diminuído no segundo tempo, a Espanha ainda marcou o quarto gol quando Hassan Al Tambakti desviou a bola para o próprio gol após um chute de voleio de Marc Cucurella.
- Getty Images Sport
Próximo jogo: amistoso contra o Uruguai
Com essa vitória, a Espanha chega a quatro pontos e fica em boa posição para avançar para as oitavas de final.
A atenção agora se volta para o último confronto da fase de grupos contra o Uruguai. Com Yamal em grande forma e o time revigorado pelas substituições precoces, a La Roja parece ter encontrado seu ritmo na hora certa.