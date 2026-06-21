A Espanha finalmente encontrou seu ritmo no torneio após um início vacilante, derrotando de forma contundente a Arábia Saudita. A vitória contrastou fortemente com a partida de estreia no Grupo H, quando ficou no frustrante empate em 0 a 0 com a República Democrática do Congo — resultado que havia gerado preocupações no país.

Yamal, que voltou ao time titular após ter começado no banco na estreia, provou ser a faísca de que a equipe de Luis de la Fuente precisava.

Em declarações após a partida, Yamal não hesitou em destacar que a equipe usou a decepção anterior como motivação. “A primeira partida não foi a nossa cara, foi diferente, mas já nos recuperamos e vamos em busca de mais”, afirmou o ponta. “Empatar uma partida que sabemos que precisávamos vencer nos incomoda; isso nos fez refletir bastante para chegarmos a esta partida da maneira que queríamos.”