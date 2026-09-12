O Arsenal teve um início brilhante na defesa do título, chamando a atenção com um futebol fluido que rendeu três vitórias seguidas. Embora o time fosse muitas vezes chamado de "Set Piece FC" durante a campanha vitoriosa da temporada passada, por causa de sua força em jogadas de bola parada, todos os gols marcados nesta temporada saíram com a bola rolando.

Falando antes do confronto no Stadium of Light, Arteta explicou sua visão para a evolução da equipe: "Gostei muito do que vi do time até agora. Com certeza, é pelo talento, mas também para garantir que o que acontece em campo seja o que queremos. E ter esse domínio, controle e ameaça em nossas mentes.

"É a forma como temos de continuar e evoluir em certas áreas, e essa é uma área na qual colocamos muita ênfase, e agora temos muitos jogadores de volta."

O técnico está pedindo ao elenco que siga sendo implacável, afirmando: "As oportunidades e sinergias que criamos com o time são muito mais fortes, e vamos continuar sendo assim. Essa é sempre a intenção.

"Às vezes é o nível dos adversários, às vezes o nível de execução, e isso também tem de aumentar para sermos muito mais eficientes e dominantes ao longo dos jogos, e vamos continuar fazendo isso."