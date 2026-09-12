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Chega de "Set Piece FC"?! Mikel Arteta revela o alvo secreto do Arsenal nesta temporada, enquanto o técnico dos Gunners faz um alerta implacável na Premier League
Arteta exige mais brilho de seus campeões
O Arsenal teve um início brilhante na defesa do título, chamando a atenção com um futebol fluido que rendeu três vitórias seguidas. Embora o time fosse muitas vezes chamado de "Set Piece FC" durante a campanha vitoriosa da temporada passada, por causa de sua força em jogadas de bola parada, todos os gols marcados nesta temporada saíram com a bola rolando.
Falando antes do confronto no Stadium of Light, Arteta explicou sua visão para a evolução da equipe: "Gostei muito do que vi do time até agora. Com certeza, é pelo talento, mas também para garantir que o que acontece em campo seja o que queremos. E ter esse domínio, controle e ameaça em nossas mentes.
"É a forma como temos de continuar e evoluir em certas áreas, e essa é uma área na qual colocamos muita ênfase, e agora temos muitos jogadores de volta."
O técnico está pedindo ao elenco que siga sendo implacável, afirmando: "As oportunidades e sinergias que criamos com o time são muito mais fortes, e vamos continuar sendo assim. Essa é sempre a intenção.
"Às vezes é o nível dos adversários, às vezes o nível de execução, e isso também tem de aumentar para sermos muito mais eficientes e dominantes ao longo dos jogos, e vamos continuar fazendo isso."
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"Imprevisível", Havertz lidera o ataque
Um fator importante na mudança estética do Arsenal tem sido a forma de Kai Havertz, cuja versatilidade continua a confundir os defensores adversários. O internacional alemão vive grande fase, contribuindo com gols e chances enquanto atua em várias funções no setor ofensivo. Arteta acredita que o QI futebolístico do atacante é o que o diferencia de seus pares na elite inglesa, tornando-o um pesadelo para os técnicos montarem um plano de jogo contra ele a cada fim de semana.
Sobre o papel tático de Havertz, Arteta disse: "A melhor posição depende do que o jogo exige e do que o time exige naquele dia. Para ser o mais eficiente possível, o mais imprevisível possível.
"Kai é extremamente inteligente, essa é a maior qualidade dele. Ele entende o jogo, está cinco, dez segundos à frente do jogo, sabe o que tem, não precisa pensar nisso, apenas age. E simplesmente faz as pessoas ao redor dele melhores, o que é outra qualidade enorme.
"Além disso, ele está marcando gols, criando chances, sua taxa de trabalho, como todos sabemos, é simplesmente excepcional. E, no momento, ele está em um grande estado emocional."
Odegaard volta à melhor forma física
O retorno de Martin Odegaard à plena forma também deu um impulso significativo. O capitão norueguês tem lidado com problemas de lesão nas últimas duas temporadas, mas recentemente voltou a mostrar seu melhor futebol, marcando gols decisivos nas vitórias sobre Chelsea e Napoli.
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Konsa causa impacto imediato
Defensivamente, a chegada de Ezri Konsa, vindo do Aston Villa, acrescentou uma nova dimensão de liderança à linha de defesa. A contratação de £ 55 milhões no verão se integrou perfeitamente ao time titular, recebendo muitos elogios de seu treinador por sua presença vocal e personalidade.
Arteta ficou impressionado com a rapidez com que o defensor se adaptou e acrescentou: "Certamente é algo a se admirar, porque não é nada fácil e você não deve tomar isso como garantido. Mas, depois de conversar com muitas pessoas que trabalharam com ele, sejam membros da comissão ou jogadores, eu já tinha uma noção pela forma como todos falavam sobre ele.
"Que ele é uma pessoa excelente em reunir as pessoas. Ele tem personalidade de verdade, muitas qualidades de liderança.
"E você viu no primeiro dia, ele simplesmente treinou, a forma como estava falando, a forma como se apresentava. Foi muito impressionante e, até agora, ele fez um trabalho realmente muito bom."
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