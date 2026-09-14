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Chega de empates! Segunda divisão da Austrália adota disputas de pênaltis no estilo da Leagues Cup para decidir pontos de bônus
Uma mudança radical nas regras do futebol australiano
O Australian Championship, que funciona como a segunda divisão do sistema de ligas de futebol do país, confirmou oficialmente a introdução de um "modelo de ponto de bônus por disputa de pênaltis" para a próxima temporada. De acordo com essas novas regras, qualquer partida que terminar empatada ao fim do tempo regulamentar irá diretamente para uma disputa de pênaltis.
Pelo novo mecanismo, um ponto de bônus será concedido ao time que vencer a disputa de pênaltis, garantindo dois pontos no total pela partida, enquanto o lado derrotado sairá com apenas um ponto. Dirigentes da liga têm falado abertamente sobre a motivação por trás da mudança experimental, enfatizando que ela foi criada para gerar "empolgação genuína, manter os torcedores envolvidos até o chute final e dar aos jogadores uma rara experiência de jogo sob alta pressão".
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Após a Leagues Cup
Embora a medida possa parecer heterodoxa para os puristas do futebol europeu, ela não é inédita no futebol moderno. O formato espelha fortemente o sistema usado na Leagues Cup, o torneio anual disputado entre clubes da Major League Soccer, dos Estados Unidos, e da Liga MX, do México.
Curiosamente, esta não é a primeira vez que o futebol australiano experimenta um sistema de desempate desse tipo. A antiga principal divisão do país, a National Soccer League, também usou o formato de ponto de bônus por pênaltis na edição de 1994-95. Ao revisitar essa peculiaridade histórica, a Football Australia busca modernizar a experiência da segunda divisão enquanto se inspira em modelos internacionais bem-sucedidos.
Estrutura e aplicação do novo formato
Ao contrário dos formatos tradicionais de liga, o Australian Championship é disputado anualmente após o término da temporada da National Premier Leagues (NPL), a terceira divisão. A competição tem um formato distinto, colocando seus oito clubes membros permanentes contra os oito campeões da NPL em uma fase de grupos com 16 equipes, antes de avançar para uma fase mata-mata com oito times.
Durante a fase de grupos, as 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro, disputando seis partidas cada, com os dois primeiros colocados de cada grupo garantindo vaga na fase mata-mata. O sistema de ponto de bônus por pênaltis será usado exclusivamente durante essa fase de grupos de abertura, garantindo que a classificação permaneça apertada e competitiva até o apito final da fase de grupos.
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Mantendo a integridade do empate em 90 minutos
Apesar da introdução das disputas de pênaltis, a liga confirmou que partidas empatadas após os 90 minutos ainda serão registradas oficialmente como empates. Não haverá prorrogação, com as equipes indo diretamente para as cobranças de pênaltis para decidir quem ficará com o ponto de bônus adicional.
A Football Australia, entidade máxima do futebol no país, tomou a decisão após consultas com os clubes filiados e a Associação Japonesa de Futebol (JFA). A JFA implementou recentemente um formato semelhante para sua liga interina J1 100 Year Vision League durante a transição para um calendário de agosto a maio.
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