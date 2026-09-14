O Australian Championship, que funciona como a segunda divisão do sistema de ligas de futebol do país, confirmou oficialmente a introdução de um "modelo de ponto de bônus por disputa de pênaltis" para a próxima temporada. De acordo com essas novas regras, qualquer partida que terminar empatada ao fim do tempo regulamentar irá diretamente para uma disputa de pênaltis.

Pelo novo mecanismo, um ponto de bônus será concedido ao time que vencer a disputa de pênaltis, garantindo dois pontos no total pela partida, enquanto o lado derrotado sairá com apenas um ponto. Dirigentes da liga têm falado abertamente sobre a motivação por trás da mudança experimental, enfatizando que ela foi criada para gerar "empolgação genuína, manter os torcedores envolvidos até o chute final e dar aos jogadores uma rara experiência de jogo sob alta pressão".