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Alvino Hanafi
Traduzido por

"Chega de desfile!": como Zinedine Zidane está impondo uma nova ordem rígida na França

França
Z. Zidane

Zinedine Zidane impôs um rígido bloqueio à imprensa para o seu primeiro período de treinamentos como técnico da França em Clairefontaine. O ex-treinador do Real Madrid quer acabar com os tradicionais desfiles de moda na chegada dos jogadores e restaurar o foco total no futebol.

  • Zidane acaba com a parada midiática em Clairefontaine em uma firme mudança cultural

    Segundo a RMC Sport, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, implementou mudanças rígidas em Clairefontaine antes de seu primeiro período de treinos à frente da seleção. O campeão da Copa do Mundo proibiu de forma categórica jornalistas e câmeras de cobrirem a tradicional chegada dos jogadores na segunda-feira.

    Nos últimos anos, as chegadas dos jogadores à base da seleção nacional se transformaram em desfiles de moda informais, com estrelas como Jules Kounde ganhando manchetes por seus trajes excêntricos.

    Zidane decidiu acabar imediatamente com o espetáculo externo para garantir total concentração na preparação em campo.

    • Publicidade
  • FRANCE-SOCCER-FFF-ZIDANEAFP

    Novo técnico exige foco total e controle interno

    A comissão técnica de Zidane quer manter os primeiros dias da pré-temporada sob rígido controle interno para evitar alvoroço da mídia e controvérsias desnecessárias. Ao fechar os portões para os fotógrafos, o treinador pretende permitir que o elenco se acomode e se adapte às novas exigências sem sobressaltos.

    A comissão técnica acredita que retirar as equipes de filmagem garante que os jogadores priorizem o desempenho em campo em vez da própria imagem.

  • Ampliação da equipe de bastidores completa observação meticulosa

    Além de ajustes disciplinares, Zidane montou uma comissão técnica maior do que a do antecessor Didier Deschamps, realizando um seminário em Clairefontaine em meados de agosto. Os principais assistentes David Bettoni e o observador oficial Stephane Plancque viajaram extensivamente por estádios para observar candidatos, enquanto Arthur Hochede se juntou à equipe como preparador físico.

    Ajustes médicos também foram concluídos, com o podólogo Serge Isidro substituindo Marc Retali após sua demissão.

    Zidane esteve pessoalmente no Troféu dos Campeões, no Stade Bollaert-Delelis, para avaliar opções do cenário doméstico.

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  • imago-sport-1047473987.jpgCordonPress

    Anúncio da convocação modernizada marca nova era

    Zidane anunciará oficialmente sua primeira convocação da França na sexta-feira, às 18h, prometendo um formato de apresentação modernizado. O novo técnico pretende deixar para trás os métodos tradicionais usados durante os 14 anos de Deschamps no cargo.

    Com uma lista ampliada e novos rostos esperados, o elenco se apresentará na próxima semana sob novas diretrizes rigorosas.

    A França inicia seu novo capítulo com a intenção de estabelecer disciplina total desde o primeiro dia.

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