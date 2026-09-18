Segundo a RMC Sport, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, implementou mudanças rígidas em Clairefontaine antes de seu primeiro período de treinos à frente da seleção. O campeão da Copa do Mundo proibiu de forma categórica jornalistas e câmeras de cobrirem a tradicional chegada dos jogadores na segunda-feira.

Nos últimos anos, as chegadas dos jogadores à base da seleção nacional se transformaram em desfiles de moda informais, com estrelas como Jules Kounde ganhando manchetes por seus trajes excêntricos.

Zidane decidiu acabar imediatamente com o espetáculo externo para garantir total concentração na preparação em campo.