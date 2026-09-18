HMB-Media
Traduzido por
"Chega de desfile!": como Zinedine Zidane está impondo uma nova ordem rígida na França
Zidane acaba com a parada midiática em Clairefontaine em uma firme mudança cultural
Segundo a RMC Sport, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, implementou mudanças rígidas em Clairefontaine antes de seu primeiro período de treinos à frente da seleção. O campeão da Copa do Mundo proibiu de forma categórica jornalistas e câmeras de cobrirem a tradicional chegada dos jogadores na segunda-feira.
Nos últimos anos, as chegadas dos jogadores à base da seleção nacional se transformaram em desfiles de moda informais, com estrelas como Jules Kounde ganhando manchetes por seus trajes excêntricos.
Zidane decidiu acabar imediatamente com o espetáculo externo para garantir total concentração na preparação em campo.
- AFP
Novo técnico exige foco total e controle interno
A comissão técnica de Zidane quer manter os primeiros dias da pré-temporada sob rígido controle interno para evitar alvoroço da mídia e controvérsias desnecessárias. Ao fechar os portões para os fotógrafos, o treinador pretende permitir que o elenco se acomode e se adapte às novas exigências sem sobressaltos.
A comissão técnica acredita que retirar as equipes de filmagem garante que os jogadores priorizem o desempenho em campo em vez da própria imagem.
Ampliação da equipe de bastidores completa observação meticulosa
Além de ajustes disciplinares, Zidane montou uma comissão técnica maior do que a do antecessor Didier Deschamps, realizando um seminário em Clairefontaine em meados de agosto. Os principais assistentes David Bettoni e o observador oficial Stephane Plancque viajaram extensivamente por estádios para observar candidatos, enquanto Arthur Hochede se juntou à equipe como preparador físico.
Ajustes médicos também foram concluídos, com o podólogo Serge Isidro substituindo Marc Retali após sua demissão.
Zidane esteve pessoalmente no Troféu dos Campeões, no Stade Bollaert-Delelis, para avaliar opções do cenário doméstico.
- CordonPress
Anúncio da convocação modernizada marca nova era
Zidane anunciará oficialmente sua primeira convocação da França na sexta-feira, às 18h, prometendo um formato de apresentação modernizado. O novo técnico pretende deixar para trás os métodos tradicionais usados durante os 14 anos de Deschamps no cargo.
Com uma lista ampliada e novos rostos esperados, o elenco se apresentará na próxima semana sob novas diretrizes rigorosas.
A França inicia seu novo capítulo com a intenção de estabelecer disciplina total desde o primeiro dia.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.