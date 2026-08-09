Guimaraes chega com a reputação de tenacidade e excelência técnica, qualidades que ele acredita serem perfeitas para a próxima etapa de sua carreira. "Estou muito animado", admitiu durante sua apresentação. "Estou no momento da minha vida em que preciso de um desafio como este. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acho que estou no lugar certo para conseguir isso."

O meio-campista claramente não carece de ambição, ao afirmar seu desejo de deixar um legado duradouro no Emirates Stadium. Ele explicou ainda: "É enorme o que eu fiz até agora, mas quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero ganhar mais troféus na minha carreira, e acho que estou no lugar certo, no auge aos 28 anos.

"Sou o guerreiro de vocês, nunca vou desistir. Espero que possamos criar muitas, muitas boas memórias juntos."



