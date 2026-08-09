AFP
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"Chega de brigas!" - Bruno Guimaraes revela mensagem HILÁRIA de Declan Rice após o Arsenal concluir transferência de £ 75 milhões por meio-campista do Newcastle
Rice entra em contato com novo companheiro de equipe
O meio-campista de 28 anos assinou contrato no norte de Londres até 2030, com opção de mais um ano, colocando fim à sua bem-sucedida passagem por St James’ Park. Apesar de vários desentendimentos acalorados em campo com jogadores do Arsenal nas últimas temporadas, Guimaraes revelou que Rice esteve entre os primeiros a parabenizá-lo pela transferência.
Em entrevista ao site oficial do clube, Guimaraes esclareceu o amistoso aviso que recebeu do internacional inglês. "Rice me mandou uma mensagem: 'Venha para cá e, por favor, sem mais brigas, agora somos amigos'", admitiu o brasileiro. "Fiquei feliz por ele ter me mandado mensagem, mas o meio-campo que temos aqui, na minha opinião, é um dos melhores da Europa."
- Getty Images Sport
Conexão brasileira impulsiona mudança para o Emirates
Rice não foi o único rosto familiar em contato com Guimaraes durante o processo de negociação. O meio-campista também destacou que seu colega de seleção, Gabriel Magalhaes, teve um papel significativo ao incentivá-lo a fazer a mudança para a capital.
Ao detalhar a persistência do zagueiro do Arsenal, Guimaraes acrescentou: "Big Gabi estava muito animado. Toda vez que me mandava mensagem, 'Vamos esperar por você, quando você vem?' Estou muito animado para me juntar a eles, não só aos brasileiros, temos um elenco incrível aqui."
Arteta ganha um autoproclamado "guerreiro"
Guimaraes chega com a reputação de tenacidade e excelência técnica, qualidades que ele acredita serem perfeitas para a próxima etapa de sua carreira. "Estou muito animado", admitiu durante sua apresentação. "Estou no momento da minha vida em que preciso de um desafio como este. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acho que estou no lugar certo para conseguir isso."
O meio-campista claramente não carece de ambição, ao afirmar seu desejo de deixar um legado duradouro no Emirates Stadium. Ele explicou ainda: "É enorme o que eu fiz até agora, mas quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero ganhar mais troféus na minha carreira, e acho que estou no lugar certo, no auge aos 28 anos.
"Sou o guerreiro de vocês, nunca vou desistir. Espero que possamos criar muitas, muitas boas memórias juntos."
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Fortalecendo o coração dos campeões
O diretor esportivo Andrea Berta, que teve papel fundamental na transferência, acredita que a versatilidade do brasileiro será um divisor de águas para o esquema tático de Mikel Arteta. O Arsenal havia recebido algumas críticas por uma percepção de dependência excessiva da solidez defensiva na última temporada, e a expectativa é de que Guimaraes ofereça o brilho criativo necessário vindo de trás.
"Estamos muito felizes em receber Bruno Guimaraes em nosso clube", disse Berta. "Como todos vimos, Bruno pode atuar como volante e também como um meio-campista box-to-box. Ele combina qualidade com quantidade e contribuiu com gols e assistências para sua equipe todos os anos.
"Bruno permitirá que Mikel desenvolva ainda mais nosso estilo de jogo e também aumentará nossa competitividade interna, algo essencial para manter os padrões exigidos quando buscamos conquistar grandes títulos."
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