O Bayern de Munique está trabalhando ativamente para garantir o futuro de longo prazo de Kane, com o diretor esportivo Christoph Freund confirmando que as conversas por uma renovação contratual seguem animadoras, apesar de ainda não haver nenhum acordo oficialmente assinado. Veículos da imprensa alemã informaram no início desta semana que o atacante de 33 anos havia concordado, em princípio, com um contrato até 2029.

O capitão da Inglaterra vive fase sensacional desde que se transferiu do Tottenham Hotspur em 2023. Kane marcou 152 gols em 154 partidas pelo clube bávaro, conquistando a Chuteira de Ouro da Bundesliga em cada temporada, além de ajudar a equipe a garantir dois títulos da liga e a DFB-Pokal na última temporada.

Sua notável fase artilheira se estendeu à pausa internacional, quando Kane celebrou sua 125ª partida pela Inglaterra, igualando o recorde, com dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia na terça-feira. Seu brilho constante o colocou entre os principais candidatos à Bola de Ouro em Londres no fim deste mês, ao lado do companheiro de Bayern Michael Olise.



