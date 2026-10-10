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Chefe do Bayern de Munique atualiza situação contratual de Harry Kane, enquanto gigante alemão se move para assegurar o futuro do capitão da Inglaterra até 2029
Dirigente do Bayern oferece atualização animadora sobre contrato de Harry Kane
O Bayern de Munique está trabalhando ativamente para garantir o futuro de longo prazo de Kane, com o diretor esportivo Christoph Freund confirmando que as conversas por uma renovação contratual seguem animadoras, apesar de ainda não haver nenhum acordo oficialmente assinado. Veículos da imprensa alemã informaram no início desta semana que o atacante de 33 anos havia concordado, em princípio, com um contrato até 2029.
O capitão da Inglaterra vive fase sensacional desde que se transferiu do Tottenham Hotspur em 2023. Kane marcou 152 gols em 154 partidas pelo clube bávaro, conquistando a Chuteira de Ouro da Bundesliga em cada temporada, além de ajudar a equipe a garantir dois títulos da liga e a DFB-Pokal na última temporada.
Sua notável fase artilheira se estendeu à pausa internacional, quando Kane celebrou sua 125ª partida pela Inglaterra, igualando o recorde, com dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Tchéquia na terça-feira. Seu brilho constante o colocou entre os principais candidatos à Bola de Ouro em Londres no fim deste mês, ao lado do companheiro de Bayern Michael Olise.
- AFP
Freund está otimista sobre renovação de Kane enquanto as negociações continuam
Falando ao lado do técnico Vincent Kompany durante a coletiva de imprensa de sexta-feira, Freund esclareceu que, embora as conversas estejam caminhando na direção certa, nada é oficial até que tudo seja assinado.
"Sempre há cenários enquanto não estiver assinado", disse Freund. "Não há nenhuma novidade. As conversas estão indo bem. Estamos muito positivos, todos sabem que estamos determinados a renovar o contrato dele e Harry se sente muito confortável aqui."
Bayern prioriza o sucesso da equipe em vez de prêmios individuais
Apesar de Kane e Olise estarem na lista de indicados à Bola de Ouro, Kompany minimizou as perguntas sobre prémios individuais e manteve o foco principal nos troféus coletivos.
"Acho que isso já foi decidido, certo?", disse Kompany. "Então não posso mudar mais nada, independentemente do que eu diga. Desculpem, mas eu não fico com essa Bola de Ouro na cabeça todos os dias. Hoje só estou pensando no Augsburg. Espero que um jogador do Bayern vença. Mas, claro, é mais importante para mim que ganhemos títulos com o Bayern. Conheço bem Harry e Michael, eles pensam da mesma forma. É isso que nos diferencia como equipe."
Enquanto isso, em meio às especulações que ligam Olise ao Real Madrid, Freund enfatizou que o Bayern está completamente tranquilo em relação ao futuro do ponta francês.
"Michael teve uma evolução incrível conosco e atualmente é um dos melhores jogadores do mundo", observou Freund. "Estamos extremamente felizes por ele jogar por nós. Ele tem contrato até 2029, então não há pressão. Ele se sente extremamente confortável no FC Bayern, e estamos sempre conversando com ele. Como eu disse, não há pressão de tempo."
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Gigante da Baviera se prepara para duelo com o Augsburg
O Bayern volta suas atenções para a ação doméstica no sábado, quando enfrenta o Augsburg, com Kompany buscando manter o embalo na liga.
Com jogadores importantes comprometidos e atuando em nível de elite, o principal objetivo do clube segue sendo conquistar mais títulos nacionais e europeus.
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