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Chefe de arbitragem da FIFA defende o gol anulado do Egito contra a Argentina e nega que Gianni Infantino influencie os árbitros da Copa do Mundo
Collina rebate acusações de corrupção no Egito
Collina afirmou que “ninguém pode questionar a integridade” dos árbitros da Copa do Mundo, após “alegações infundadas” feitas na sequência da derrota do Egito por 3 a 2 para a Argentina. A Federação Egípcia de Futebol (EFA) divulgou um comunicado em tom veemente após a partida, exigindo uma investigação sobre “duplos padrões” e falhas técnicas do sistema VAR.
“É claro que discussões construtivas sobre as decisões sempre farão parte do futebol, mas alegações infundadas não têm lugar em nosso esporte”, disse Collina. “Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros da Copa do Mundo da FIFA. Quando isso acontece, pode provocar reações que levem a ameaças contra eles e suas famílias. Isso não está certo.”
- Getty Images Sport
Confirmada a independência em relação a Gianni Infantino
As repercussões da partida incluíram sugestões de pressão externa para manter as maiores estrelas do torneio na competição, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou seu papel na suspensão da punição de Folarin Balogun para a partida contra a Bélgica. No entanto, Collina foi rápido em descartar qualquer ideia de que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tivesse qualquer influência sobre os árbitros. Ele esclareceu que o departamento de arbitragem opera com total autonomia para garantir a imparcialidade esportiva em todas as partidas.
Collina acrescentou: “Da mesma forma, ninguém pode alegar que a arbitragem da FIFA possa ser influenciada por alguém, nem mesmo pelo presidente da FIFA [Gianni Infantino]. Ele [Infantino] sempre demonstrou total apoio à Equipe Um da FIFA, ao mesmo tempo em que confia em nós para trabalharmos com total independência. Os árbitros tomam decisões honestas e, assim como jogadores e treinadores, sempre tentam dar o melhor de si.”
A polêmica em torno do VAR explicada
A indignação do Egito concentrou-se em um gol anulado de Mostafa Zico, que teria mudado o rumo da partida enquanto os Faraós estavam na liderança. Collina explicou que muitos torcedores interpretam erroneamente o alcance do VAR no que diz respeito à fase de posse de bola no ataque (APP). Ele confirmou que os árbitros agiram corretamente ao rever a jogada e penalizar Marwan Attia por uma falta cometida contra Lisandro Martinez no início da jogada.
“Na partida entre Argentina e Egito, em que o número 19 do Egito, Marwan Attia, claramente pisa no pé do número seis da Argentina, Lisandro Martinez”, observou Collina. “Acreditamos que falta é falta. Independentemente de a falta parecer ‘óbvia’, se o árbitro não a viu em campo, o VAR pode intervir. Não há limite definido quanto à distância do gol ou ao tempo decorrido entre a falta e o gol.”
- AFP
Alegações de parcialidade de Hossam Hassan em relação a Messi são rejeitadas
O técnico egípcio Hossam Hassan não mediu palavras ao expressar sua convicção de que os árbitros favoreceram os atuais campeões. Hassan questionou por que uma possível falta em Mohamed Salah dentro da área foi ignorada poucos instantes antes do gol da vitória da Argentina. Collina defendeu a decisão de não marcar a falta em Salah.
Ele concluiu: “Mais uma vez, um exemplo disso ocorreu no final da mesma partida. O árbitro e o VAR consideraram que se tratava de um contato normal de jogo entre o número 10 do Egito, Mohamed Salah, e o número 9 da Argentina, Julián Álvarez. É claro que sempre haverá um elemento de subjetividade em algumas decisões, mas estamos satisfeitos com a forma como esse princípio foi aplicado ao longo do torneio.”
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