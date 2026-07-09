Chefe de arbitragem da FIFA defende o gol anulado do Egito contra a Argentina e nega que Gianni Infantino influencie os árbitros da Copa do Mundo

Collina afirmou que “ninguém pode questionar a integridade” dos árbitros da Copa do Mundo, após “alegações infundadas” feitas na sequência da derrota do Egito por 3 a 2 para a Argentina. A Federação Egípcia de Futebol (EFA) divulgou um comunicado em tom veemente após a partida, exigindo uma investigação sobre “duplos padrões” e falhas técnicas do sistema VAR.

“É claro que discussões construtivas sobre as decisões sempre farão parte do futebol, mas alegações infundadas não têm lugar em nosso esporte”, disse Collina. “Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros da Copa do Mundo da FIFA. Quando isso acontece, pode provocar reações que levem a ameaças contra eles e suas famílias. Isso não está certo.”