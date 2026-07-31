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Chefe da Uefa critica "arrogância" de Gianni Infantino por objetivo de vender a Copa do Mundo "ao irmão do genro do filho do presidente dos EUA"
Gravina critica Infantino por acordo secreto
Gravina criticou duramente Infantino por um projeto secreto para vender uma participação minoritária na Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal italiano Repubblica, Gravina atacou a "arrogância" de Infantino e o acusou de tratar o futebol mundial como um patrimônio privado pessoal. Gravina manifestou indignação pelo fato de o plano comercial de US$ 20 bilhões (£15 bi) ter sido divulgado pela imprensa internacional sem qualquer consulta prévia aos órgãos dirigentes europeus. O dirigente italiano alertou que o futebol não pode ser tratado apenas como uma oportunidade de negócio lucrativa para investidores externos ricos.
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Boicote europeu à Copa do Mundo é uma possibilidade
A crescente ruptura entre a FIFA e as autoridades do futebol europeu pode levar a consequências sem precedentes, incluindo um potencial boicote a futuras Copas do Mundo. Gravina revelou que as federações europeias estão se reunindo com urgência para discutir uma resposta unificada à proposta controversa.
"Um projeto que foi noticiado pela imprensa internacional, mas que a FIFA não discutiu com ninguém", disse Gravina. "Isso é verdadeiramente inaceitável. O futebol não é apenas negócio.
"É ainda pior (do que a Superliga). Estão vendendo o futebol. Mas o futebol não é um ativo privado que você pode vender para quem oferecer mais, como você pode vender um ativo que não é seu? Infantino não o inventou, Ovid já estava escrevendo sobre o jogo.
Ao ser questionado se um boicote oficial por parte das nações europeias continua sendo um cenário plausível, o chefe da Uefa não descartou essa possibilidade.
"O mais importante é entender claramente a estrutura regulatória e os aspectos morais dessa inovação: precisamos forçar todos a refletir profundamente", explicou. "Vamos nos reunir nas próximas horas, uma reunião foi convocada, vamos discutir isso."
Interferência política e ligações com investidores dos EUA
Gravina levantou sérias preocupações em relação à interferência política aceita por Infantino, apontando especificamente para os acontecimentos durante a Copa do Mundo recente. Ele mirou a aliança da Fifa com investidores dos Estados Unidos, incluindo Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.
"Depois, houve a interferência de Trump na Copa do Mundo", comentou Gravina. "Agora descobrimos que ele quer vender uma parte da empresa que controla o futebol ao irmão do genro do presidente dos Estados Unidos."
O veterano dirigente também argumentou que o futebol pertence ao povo, não àqueles que por acaso ocupam cargos de liderança.
"É grave que estejam dizendo que essa operação está sendo feita para dar mais dinheiro às federações, especialmente no ano das eleições da Fifa", acrescentou.
"O futebol, as federações, precisam de respeito mais do que de dinheiro. Respeito às regras, aos torcedores, aos atletas, aos dirigentes, respeito pelo esporte. Na Copa do Mundo, vimos algo inaceitável. A arrogância de atribuir a si mesmo um poder que não existe ou a propriedade da bola."
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Reunião europeia para decidir os próximos passos
O futuro imediato da proposta comercial depende de uma próxima assembleia convocada pelos líderes do futebol europeu. Se as federações europeias se recusarem a participar do novo modelo, a Fifa poderá enfrentar uma crise sem precedentes antes de sua principal competição. As discussões iminentes na Europa determinarão se uma frente unificada pode barrar os planos de privatização da Copa do Mundo de Infantino.
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