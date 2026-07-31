A crescente ruptura entre a FIFA e as autoridades do futebol europeu pode levar a consequências sem precedentes, incluindo um potencial boicote a futuras Copas do Mundo. Gravina revelou que as federações europeias estão se reunindo com urgência para discutir uma resposta unificada à proposta controversa.

"Um projeto que foi noticiado pela imprensa internacional, mas que a FIFA não discutiu com ninguém", disse Gravina. "Isso é verdadeiramente inaceitável. O futebol não é apenas negócio.

"É ainda pior (do que a Superliga). Estão vendendo o futebol. Mas o futebol não é um ativo privado que você pode vender para quem oferecer mais, como você pode vender um ativo que não é seu? Infantino não o inventou, Ovid já estava escrevendo sobre o jogo.

Ao ser questionado se um boicote oficial por parte das nações europeias continua sendo um cenário plausível, o chefe da Uefa não descartou essa possibilidade.

"O mais importante é entender claramente a estrutura regulatória e os aspectos morais dessa inovação: precisamos forçar todos a refletir profundamente", explicou. "Vamos nos reunir nas próximas horas, uma reunião foi convocada, vamos discutir isso."