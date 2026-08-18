Falando em um evento de lançamento na terça-feira, Masters abordou a falta de uma resolução sobre as acusações financeiras feitas contra o Manchester City. Em entrevista à talkSPORT, ele admitiu que a espera por um desfecho tem sido longa, mas ressaltou a importância do devido processo.

O Manchester City foi inicialmente acusado em fevereiro de 2023, e uma comissão independente realizou uma audiência que foi concluída em dezembro de 2024. Masters explicou a situação, dizendo: "A cada dia que passa, devemos estar um dia mais perto. Obviamente, não posso comentar sobre isso. Eu entendo a frustração. Isso levou mais tempo do que o esperado, mas temos de seguir o processo."