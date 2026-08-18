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Chefe da Premier League quebra o silêncio sobre o "frustrante" atraso no veredito das 115 acusações contra o Manchester City
Masters aborda os atrasos em andamento
Falando em um evento de lançamento na terça-feira, Masters abordou a falta de uma resolução sobre as acusações financeiras feitas contra o Manchester City. Em entrevista à talkSPORT, ele admitiu que a espera por um desfecho tem sido longa, mas ressaltou a importância do devido processo.
O Manchester City foi inicialmente acusado em fevereiro de 2023, e uma comissão independente realizou uma audiência que foi concluída em dezembro de 2024. Masters explicou a situação, dizendo: "A cada dia que passa, devemos estar um dia mais perto. Obviamente, não posso comentar sobre isso. Eu entendo a frustração. Isso levou mais tempo do que o esperado, mas temos de seguir o processo."
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Compromisso com a Premier League e casos alternativos
Masters esclareceu ainda que o dever principal do órgão dirigente é garantir que a comissão independente descubra a verdade, independentemente do tempo que isso leve. Ele afirmou: "No fim, a responsabilidade da Premier League é pedir à Comissão Independente que analise alegações graves e estabeleça a verdade. Isso não deveria ser relativizado por, por exemplo, estar demorando demais."
O executivo também traçou comparações com o Chelsea, que recebeu uma multa de £ 10 milhões e uma proibição de transferências suspensa por violações históricas. O Manchester City segue sob intenso escrutínio, já que sua situação é muito diferente de casos em que os clubes forneceram informações voluntariamente para garantir acordos de sanção imediata.
Explicando as diferenças nas sanções ao Chelsea
Ao explicar a prolongada batalha judicial do Manchester City em comparação com outros clubes, Masters apontou as complexidades únicas da investigação. A Premier League optou por um caminho diferente com o Chelsea por causa da postura cooperativa de seus novos proprietários.
Masters observou: "Na situação do Chelsea, obviamente isso é histórico. É muito diferente dos casos de PSR. No caso do Chelsea, os novos proprietários se apresentaram com todas as informações, e decidimos firmar um acordo de sanção." Ele acrescentou que a falta de provas completas e de testemunhas-chave em outras investigações históricas complexas faz com que comissões contestadas sejam a única opção viável, mesmo que isso resulte em atrasos contínuos.
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Aguardando a decisão final da comissão
O Manchester City continuará sua campanha para recuperar o título da Premier League sob as novas regras de proporção de custo do elenco, enquanto o mundo do futebol aguarda o veredicto final. Espera-se que a comissão independente publique suas conclusões detalhadas assim que as deliberações forem oficialmente encerradas. Se for considerado culpado, o clube poderá enfrentar sanções sem precedentes, incluindo severas deduções de pontos, alterando drasticamente o futebol inglês.
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