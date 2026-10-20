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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Chefe da arbitragem, Howard Webb explica por que Sven Botman não foi expulso por entrada em Nicolas Jackson na vitória do Aston Villa sobre o Newcastle

Newcastle
S. Botman
Aston Villa
Newcastle x Aston Villa
Premier League
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
R. Bentancur

O chefe da PGMOL, Howard Webb, deu uma explicação detalhada sobre a decisão de não expulsar Sven Botman no recente confronto do Newcastle United com o Aston Villa. O zagueiro holandês recebeu cartão amarelo por uma entrada dura em Nicolas Jackson, que depois afirmou que o lance quase quebrou sua perna.

  • Webb defende que árbitros assumam a responsabilidade por suas decisões

    O chefe da arbitragem, Webb, defendeu o processo de decisão que fez Botman escapar do cartão vermelho por sua entrada polêmica em Jackson durante a vitória do Aston Villa por 1 a 0 no St James' Park. Após a partida, Jackson manifestou sua frustração ao sugerir que a entrada foi perigosa o suficiente para causar uma lesão grave, mas Webb sustentou que a equipe de arbitragem seguiu os protocolos corretos. O chefe da PGMOL enfatizou que a decisão do árbitro em campo continua sendo a prioridade na Premier League nesta temporada.

    Em participação no episódio mais recente do Match Officials Mic'd Up, Webb esclareceu que o árbitro de vídeo, Stuart Attwell, acertou ao não intervir porque a decisão tomada em campo por Jarred Gillett não foi um erro claro e óbvio. Botman pareceu passar por cima da bola, mas a ausência de contato direto das travas com a perna de Jackson fez com que o lance permanecesse sujeito a interpretação. Webb observou que o VAR é orientado a adotar uma abordagem de menor intervenção para evitar que as partidas sejam arbitradas novamente a partir do estúdio de Stockley Park.

    “Não queremos que a decisão do árbitro seja revista pelo VAR como se ele estivesse arbitrando a partida novamente. Queremos que o árbitro seja responsável pela decisão e que o VAR só intervenha quando houver algo claramente errado”, disse Webb à Sky Sports. O chefe da PGMOL explicou que, sem o “fechamento do movimento de tesoura” ou contato claro no tornozelo, o lance, visto em tempo real, simplesmente não atingiu o critério necessário para uma intervenção do VAR.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    A importância das decisões subjetivas da arbitragem

    Webb explicou ainda que, se Gillett tivesse mostrado inicialmente o cartão vermelho ao defensor do Newcastle, o VAR provavelmente também teria mantido essa decisão.

    “Então, se o VAR tivesse visto um contato forte das travas da chuteira de Botman no tornozelo ou na canela de Jackson, com a perna estendida, ou se o movimento de tesoura tivesse se fechado, acho que provavelmente teríamos chegado a uma decisão diferente após a análise do VAR”, acrescentou Webb.

  • Consistência nas decisões sobre conduta violenta

    Deixando de lado a polêmica em Tyneside, Webb também analisou a recente expulsão de Rodrigo Bentancur durante o empate do Tottenham por 1 a 1 com o Manchester United. O meio-campista do Tottenham foi expulso por dar uma cabeçada em Luke Shaw, após um confronto provocado por uma disputa de bola com o defensor do United. Nesse caso, Webb considerou que a equipe de arbitragem tomou a decisão correta ao distinguir um empurrão forte de uma conduta violenta envolvendo a cabeça.

    “Você poderia argumentar que o empurrão de Luke Shaw também foi forte, mas foi no peito, e não é comum ver jogadores serem expulsos por empurrões no peito”, disse Webb ao analisar as imagens.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Esclarecimento sobre a cabeçada de Bentancur

    “Então, cartão amarelo para Luke Shaw pelo que ele faz, mas acho que também tem de ser cartão vermelho para Bentancur pela forma como reage com a cabeça”, concluiu Webb. Ao divulgar essas análises publicamente, a PGMOL espera aumentar a transparência e ajudar os torcedores a entender por que certas decisões de grande repercussão são tomadas.