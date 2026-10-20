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Chefe da arbitragem, Howard Webb explica por que Sven Botman não foi expulso por entrada em Nicolas Jackson na vitória do Aston Villa sobre o Newcastle
Webb defende que árbitros assumam a responsabilidade por suas decisões
O chefe da arbitragem, Webb, defendeu o processo de decisão que fez Botman escapar do cartão vermelho por sua entrada polêmica em Jackson durante a vitória do Aston Villa por 1 a 0 no St James' Park. Após a partida, Jackson manifestou sua frustração ao sugerir que a entrada foi perigosa o suficiente para causar uma lesão grave, mas Webb sustentou que a equipe de arbitragem seguiu os protocolos corretos. O chefe da PGMOL enfatizou que a decisão do árbitro em campo continua sendo a prioridade na Premier League nesta temporada.
Em participação no episódio mais recente do Match Officials Mic'd Up, Webb esclareceu que o árbitro de vídeo, Stuart Attwell, acertou ao não intervir porque a decisão tomada em campo por Jarred Gillett não foi um erro claro e óbvio. Botman pareceu passar por cima da bola, mas a ausência de contato direto das travas com a perna de Jackson fez com que o lance permanecesse sujeito a interpretação. Webb observou que o VAR é orientado a adotar uma abordagem de menor intervenção para evitar que as partidas sejam arbitradas novamente a partir do estúdio de Stockley Park.
“Não queremos que a decisão do árbitro seja revista pelo VAR como se ele estivesse arbitrando a partida novamente. Queremos que o árbitro seja responsável pela decisão e que o VAR só intervenha quando houver algo claramente errado”, disse Webb à Sky Sports. O chefe da PGMOL explicou que, sem o “fechamento do movimento de tesoura” ou contato claro no tornozelo, o lance, visto em tempo real, simplesmente não atingiu o critério necessário para uma intervenção do VAR.
- AFP
A importância das decisões subjetivas da arbitragem
Webb explicou ainda que, se Gillett tivesse mostrado inicialmente o cartão vermelho ao defensor do Newcastle, o VAR provavelmente também teria mantido essa decisão.
“Então, se o VAR tivesse visto um contato forte das travas da chuteira de Botman no tornozelo ou na canela de Jackson, com a perna estendida, ou se o movimento de tesoura tivesse se fechado, acho que provavelmente teríamos chegado a uma decisão diferente após a análise do VAR”, acrescentou Webb.
Consistência nas decisões sobre conduta violenta
Deixando de lado a polêmica em Tyneside, Webb também analisou a recente expulsão de Rodrigo Bentancur durante o empate do Tottenham por 1 a 1 com o Manchester United. O meio-campista do Tottenham foi expulso por dar uma cabeçada em Luke Shaw, após um confronto provocado por uma disputa de bola com o defensor do United. Nesse caso, Webb considerou que a equipe de arbitragem tomou a decisão correta ao distinguir um empurrão forte de uma conduta violenta envolvendo a cabeça.
“Você poderia argumentar que o empurrão de Luke Shaw também foi forte, mas foi no peito, e não é comum ver jogadores serem expulsos por empurrões no peito”, disse Webb ao analisar as imagens.
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Esclarecimento sobre a cabeçada de Bentancur
“Então, cartão amarelo para Luke Shaw pelo que ele faz, mas acho que também tem de ser cartão vermelho para Bentancur pela forma como reage com a cabeça”, concluiu Webb. Ao divulgar essas análises publicamente, a PGMOL espera aumentar a transparência e ajudar os torcedores a entender por que certas decisões de grande repercussão são tomadas.
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