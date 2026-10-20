Chefe da arbitragem, Howard Webb explica por que Sven Botman não foi expulso por entrada em Nicolas Jackson na vitória do Aston Villa sobre o Newcastle

O chefe da arbitragem, Webb, defendeu o processo de decisão que fez Botman escapar do cartão vermelho por sua entrada polêmica em Jackson durante a vitória do Aston Villa por 1 a 0 no St James' Park. Após a partida, Jackson manifestou sua frustração ao sugerir que a entrada foi perigosa o suficiente para causar uma lesão grave, mas Webb sustentou que a equipe de arbitragem seguiu os protocolos corretos. O chefe da PGMOL enfatizou que a decisão do árbitro em campo continua sendo a prioridade na Premier League nesta temporada.

Em participação no episódio mais recente do Match Officials Mic'd Up, Webb esclareceu que o árbitro de vídeo, Stuart Attwell, acertou ao não intervir porque a decisão tomada em campo por Jarred Gillett não foi um erro claro e óbvio. Botman pareceu passar por cima da bola, mas a ausência de contato direto das travas com a perna de Jackson fez com que o lance permanecesse sujeito a interpretação. Webb observou que o VAR é orientado a adotar uma abordagem de menor intervenção para evitar que as partidas sejam arbitradas novamente a partir do estúdio de Stockley Park.

“Não queremos que a decisão do árbitro seja revista pelo VAR como se ele estivesse arbitrando a partida novamente. Queremos que o árbitro seja responsável pela decisão e que o VAR só intervenha quando houver algo claramente errado”, disse Webb à Sky Sports. O chefe da PGMOL explicou que, sem o “fechamento do movimento de tesoura” ou contato claro no tornozelo, o lance, visto em tempo real, simplesmente não atingiu o critério necessário para uma intervenção do VAR.