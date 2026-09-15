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Chefe da arbitragem da PGMOL, Howard Webb, admite que o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, escapou de punição, enquanto o áudio do VAR da expulsão do astro do Manchester City, Phil Foden, é divulgado
Drama do clássico explicado
Webb esclareceu o incidente controverso que levou ao cartão vermelho de Foden no dérbi de Manchester. O atacante do Manchester City foi expulso aos 23 minutos após chutar Bruno Fernandes, capitão do Manchester United.
Webb admitiu que Fernandes deveria ter recebido um cartão amarelo por um chute infantil em Foden instantes antes da infração que resultou no vermelho. No entanto, o árbitro Michael Oliver não viu a falta inicial, e o VAR não tinha poder regulamentar para intervir.
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Webb dá seu veredito
Falando ao Match Officials Mic'd Up, Webb apoiou a decisão de Oliver de expulsar Foden por conduta violenta. Ele comparou o incidente a um cartão vermelho semelhante mostrado a Joao Gomes, do Aston Villa, no início da temporada.
"Ele [Foden] chuta com força na parte superior do corpo de Bruno Fernandes", explicou Webb. No entanto, o chefe de arbitragem reconheceu o papel de Fernandes no choque. "Quando você olha as imagens, há aquele chute petulante de Bruno Fernandes na parte de trás de Foden. É mais petulante do que violento. Para ser conduta violenta, tem que haver força excessiva ou brutalidade.
Ele acrescentou: "Quando você olha isso em velocidade normal, não há esse elemento. Seria um cartão amarelo, e o VAR não pode intervir para dar um amarelo.
"Se tudo isso tivesse passado despercebido e nada tivesse sido marcado contra Foden, então o VAR poderia intervir e analisar as ações de Foden para um possível cartão vermelho, além de registrar a ação de Bruno Fernandes para cartão amarelo. Como o árbitro deu o cartão vermelho, essa opção não está aberta ao VAR."
Áudio do VAR revela confusão
A Pro Ref divulgou o áudio do VAR do incidente, revelando o rápido processo de tomada de decisão na cabine. Inicialmente, os oficiais concluíram que Fernandes havia chutado a bola, e não Foden.
Assistente do VAR: "Foi por um chute. Parece que ele marcou a falta e depois as pernas subiram."
VAR: "Michael [árbitro], o pênalti foi checado e validado. Só confirme sua decisão em campo em termos disciplinares aqui, por favor."
Árbitro: "Cartão vermelho, Phil Foden. Chute no corpo de Bruno [Fernandes]. A falta é de Bruno em Phil. Acho que eles se embolam e, quando estão se separando, acho que Phil o chuta. Mas eles vão checar."
VAR: "Isso me parece um cartão vermelho claro. Movimento secundário, veja a transmissão. Ok, pode confirmar? Cartão vermelho. Pode confirmar? Confirmando o cartão vermelho para o 47 do Manchester City. Um chute no abdômen com os dois pés."
"Só siga o lance para checar que Bruno não faz nada. Tenho absoluta certeza de que não faz. Não, ele chuta a bola; está tudo certo."
Assistente do VAR: "Não, o outro [o primeiro chute de Bruno]. Não é disso que eles estão falando. É desse que eles estão falando."
VAR: "Mínimo, mínimo. Isso não é para nós; está tudo certo."
Assistente do VAR: "Sim, concordo."
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Foden enfrenta suspensão no cenário doméstico
Após sua expulsão precoce, Foden agora enfrenta uma suspensão de três jogos em competições domésticas. As regras da Premier League determinam que suspensões por cartão vermelho direto em partidas da liga se estendem a todas as outras competições domésticas.
O internacional inglês ficará imediatamente fora do próximo jogo do Manchester City na Copa da Liga Inglesa contra o Norwich City. Ele também desfalcará o confronto da Premier League com o Sunderland no Etihad Stadium neste fim de semana, assim como uma viagem crucial a Liverpool em 11 de outubro, após a pausa internacional.
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