A Pro Ref divulgou o áudio do VAR do incidente, revelando o rápido processo de tomada de decisão na cabine. Inicialmente, os oficiais concluíram que Fernandes havia chutado a bola, e não Foden.

Assistente do VAR: "Foi por um chute. Parece que ele marcou a falta e depois as pernas subiram."

VAR: "Michael [árbitro], o pênalti foi checado e validado. Só confirme sua decisão em campo em termos disciplinares aqui, por favor."

Árbitro: "Cartão vermelho, Phil Foden. Chute no corpo de Bruno [Fernandes]. A falta é de Bruno em Phil. Acho que eles se embolam e, quando estão se separando, acho que Phil o chuta. Mas eles vão checar."

VAR: "Isso me parece um cartão vermelho claro. Movimento secundário, veja a transmissão. Ok, pode confirmar? Cartão vermelho. Pode confirmar? Confirmando o cartão vermelho para o 47 do Manchester City. Um chute no abdômen com os dois pés."

"Só siga o lance para checar que Bruno não faz nada. Tenho absoluta certeza de que não faz. Não, ele chuta a bola; está tudo certo."

Assistente do VAR: "Não, o outro [o primeiro chute de Bruno]. Não é disso que eles estão falando. É desse que eles estão falando."

VAR: "Mínimo, mínimo. Isso não é para nós; está tudo certo."

Assistente do VAR: "Sim, concordo."