Itziar Gonzalez de Arriba, ex-nutricionista da Real Madrid, se pronunciou sobre a curiosa revelação de um diagnóstico errado de Mbappé e, mais uma vez, não poupou críticas ao seu antigo empregador.
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ChatGPT como nutricionista? Ex-funcionária volta a criticar o Real Madrid após a “vergonha” envolvendo Kylian Mbappé
Sobre as notícias de que o Real teria examinado o joelho errado do astro francês, o que poderia ter resultado em uma lesão ainda mais grave, ela escreveu em seu Instagram Stories: “Não sei o que é pior: isso aqui ou o fato de que a distribuição de suplementos alimentares (aos jogadores; nota da redação) vem da versão gratuita do ChatGPT.”
Gonzalez de Arriba foi, para sua surpresa, dispensada de suas funções antes do início da temporada e, em seguida, acusou os responsáveis, liderados pelo presidente do Real, Florentino Pérez, entre outras coisas, de manipulação.
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Ex-funcionária fez graves acusações contra o Real Madrid e Pérez
Seu trabalho teria, portanto, dado frutos a tal ponto que dois jogadores chegaram a procurar Perez diretamente para lhe relatar as melhorias. Isso, porém, teria gerado tensões enormes. “O fato de os jogadores dizerem isso e associarem isso às mudanças em sua alimentação e suplementos alimentares gera um ódio insuportável por parte do departamento médico e do pessoal da cantina”, disse ela em dezembro ao jornal Marca.
Como consequência, o departamento médico teria dito aos jogadores para não seguirem mais as instruções de Gonzalez de Arriba. “Apesar da pressão, muitos profissionais tentaram seguir seus planos alimentares – em parte, paralelamente às orientações médicas. ‘Expliquei a eles que isso estava errado… Foi terrível.’”
Já naquela época, o momento das declarações era, de certa forma, oportuno. Vários titulares sofriam de lesões. Principalmente devido ao deslize com Mbappé, houve, segundo relatos, uma onda de demissões na equipe médica do Real Madrid no início do ano, antes que o Dr. Niko Mihic retornasse como chefe após sua demissão no final de 2023.
Após um deslize embaraçoso: Mbappé tomou a iniciativa
Conforme vazou para a imprensa na terça-feira, os antecessores de Mihic cometeram alguns erros graves. O ponto mais baixo: segundo o The Athletic, em um exame de ressonância magnética, acabou sendo examinado o joelho errado de Mbappé, que, por fim, tomou a iniciativa de consultar o especialista em joelhos Bertrand Sonnery-Cottet, em Paris, para obter uma segunda opinião. Nesse meio tempo, ele chegou a disputar vários jogos — com a ideia errada de que sua lesão (diagnosticada incorretamente) se curaria sozinha com o tempo.
O repórter da RMC, Daniel Riolo, usou palavras drásticas no programa “L’After Foot”: “Para o Real, é uma vergonha absoluta o que aconteceu. (...) Esse erro de diagnóstico poderia ter tido consequências muito mais graves, pois Mbappé demorou muito para descobrir o que havia de errado com ele. Ele continuou em atividade, chegou até a disputar algumas partidas sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ele poderia ter destruído o joelho.”
Após seu encontro com Sonnery-Cottet, Mbappé apostou em um programa especial de fortalecimento muscular, que o livrou das dores que vinham sentindo há semanas. Atualmente, o atacante afirma não sentir mais dor e já voltou aos gramados na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.
“Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem e sei que houve muitas especulações sobre isso e que foram ditas coisas erradas”, disse ele na segunda-feira, acrescentando de forma significativa: “É assim a vida de um atleta de ponta. Estamos acostumados a que as pessoas digam coisas sem verificar e sem qualquer fundamento.”
Kylian Mbappé: Dados de desempenho e estatísticas pelo Real Madrid nesta temporada
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