ChatGPT como nutricionista? Ex-funcionária volta a criticar o Real Madrid após a “vergonha” envolvendo Kylian Mbappé

Conforme vazou para a imprensa na terça-feira, os antecessores de Mihic cometeram alguns erros graves. O ponto mais baixo: segundo o The Athletic, em um exame de ressonância magnética, acabou sendo examinado o joelho errado de Mbappé, que, por fim, tomou a iniciativa de consultar o especialista em joelhos Bertrand Sonnery-Cottet, em Paris, para obter uma segunda opinião. Nesse meio tempo, ele chegou a disputar vários jogos — com a ideia errada de que sua lesão (diagnosticada incorretamente) se curaria sozinha com o tempo.

O repórter da RMC, Daniel Riolo, usou palavras drásticas no programa “L’After Foot”: “Para o Real, é uma vergonha absoluta o que aconteceu. (...) Esse erro de diagnóstico poderia ter tido consequências muito mais graves, pois Mbappé demorou muito para descobrir o que havia de errado com ele. Ele continuou em atividade, chegou até a disputar algumas partidas sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ele poderia ter destruído o joelho.”

Após seu encontro com Sonnery-Cottet, Mbappé apostou em um programa especial de fortalecimento muscular, que o livrou das dores que vinham sentindo há semanas. Atualmente, o atacante afirma não sentir mais dor e já voltou aos gramados na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

“Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem e sei que houve muitas especulações sobre isso e que foram ditas coisas erradas”, disse ele na segunda-feira, acrescentando de forma significativa: “É assim a vida de um atleta de ponta. Estamos acostumados a que as pessoas digam coisas sem verificar e sem qualquer fundamento.”