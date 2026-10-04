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Charlie Austin critica Roberto De Zerbi, "volátil", após início desastroso do Tottenham na temporada da Premier League
Início desastroso para o Tottenham
O Tottenham teve um início miserável em sua campanha na Premier League, somando apenas dois pontos de 15 possíveis. O clube gastou mais de £ 300 milhões em transferências durante a janela de verão, mas atualmente ocupa a lanterna da tabela após uma sequência desastrosa sem vitórias. Recentemente, sofreu uma derrota por 3 a 2 em casa para o Aston Villa, deixando os torcedores profundamente frustrados.
Falando no Saturday Session, da talkSPORT, o comentarista Ade Oladipo destacou a postura do treinador: "Eu olho para alguém como De Zerbi e vejo um treinador bastante volátil, bastante irritado. Se não estiver indo bem... Não quero dizer que ele saia, porque ele preferiria ser demitido, o dinheiro que ele recebe se for demitido é bastante alto. Eu simplesmente não vejo como isso funciona, simplesmente não vejo como eles vão dar a volta por cima."
- AFP
Austin questiona as credenciais de De Zerbi
Respondendo a esses comentários, Austin também se mostrou cético em relação ao treinador italiano e ao seu histórico. Ele questionou o que o ex-comandante de Shakhtar Donetsk e Brighton havia conquistado para justificar tanta confiança.
"O que, no histórico dele como técnico, ele fez para achar que vai dar a volta por cima nisso?", respondeu Austin. "Torcedores do Tottenham, vocês acreditam nele? Porque o que ele mostrou em outros clubes para pensar que pode dar a volta por cima no Tottenham e levá-lo aonde vocês acham que ele deveria estar? Porque não há nenhuma prova disso."
Falta de comprometimento dos jogadores
As críticas não pararam nas conquistas passadas de De Zerbi, já que Austin também mirou a atitude do elenco atual. Ele contrastou os jogadores do Tottenham com os do Newcastle United, fazendo referência à derrota por 2 a 0 na segunda rodada. Austin elogiou o time de Matthias Jaissle pela preparação e pelo espírito de luta, antes de questionar o comprometimento do elenco no norte de Londres.
"Me diga quais jogadores naquele vestiário do Spurs vão passar por uma parede de tijolos por ele. Não estou vendo isso, e acho que a prova está aí depois desses cinco jogos", afirmou.
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Qual é o próximo passo do Tottenham?
O Tottenham teve três semanas para refletir sobre suas deficiências alarmantes durante a atual pausa internacional. A equipe volta a campo em 10 de outubro, em uma viagem crucial para enfrentar o Manchester United em Old Trafford. De Zerbi precisa desesperadamente de um resultado positivo para aliviar a pressão crescente e tirar o clube da zona de rebaixamento.
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