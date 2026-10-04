O Tottenham teve um início miserável em sua campanha na Premier League, somando apenas dois pontos de 15 possíveis. O clube gastou mais de £ 300 milhões em transferências durante a janela de verão, mas atualmente ocupa a lanterna da tabela após uma sequência desastrosa sem vitórias. Recentemente, sofreu uma derrota por 3 a 2 em casa para o Aston Villa, deixando os torcedores profundamente frustrados.

Falando no Saturday Session, da talkSPORT, o comentarista Ade Oladipo destacou a postura do treinador: "Eu olho para alguém como De Zerbi e vejo um treinador bastante volátil, bastante irritado. Se não estiver indo bem... Não quero dizer que ele saia, porque ele preferiria ser demitido, o dinheiro que ele recebe se for demitido é bastante alto. Eu simplesmente não vejo como isso funciona, simplesmente não vejo como eles vão dar a volta por cima."