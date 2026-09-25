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Adhe Makayasa
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Charles De Ketelaere revela conversas com o PSG antes de o clube francês contratar Ferran Torres em meio a uma avaliação de € 50 milhões da Atalanta

Mercado da bola
C. De Ketelaere
F. Torres
Atalanta
Campeonato Italiano
PSG
Campeonato Francês

O atacante da Atalanta Charles De Ketelaere revelou que teve conversas preliminares com o Paris Saint-Germain durante a janela de transferências de verão. Os campeões da Ligue 1 acabaram priorizando uma investida por Ferran Torres, do Barcelona, enquanto o clube italiano também se manteve firme em uma avaliação exorbitante que afastou vários interessados.

  • Atacante belga detalha conversas sobre transferência

    O internacional belga de 25 anos confirmou que manteve conversas sobre uma possível transferência para Paris durante a janela de verão. A Atalanta se recusou a ceder em uma avaliação de € 50 milhões pelo meia, que segue sob contrato em Bérgamo até junho de 2028. Qualquer perspectiva de acordo evaporou quando os campeões franceses se voltaram para o Barcelona, fechando com Torres em um contrato de longo prazo válido até junho de 2031.

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    "No fim, eles escolheram Ferran Torres"

    Em entrevista à publicação belga DH Les Sports, De Ketelaere falou sobre suas conversas no verão com o PSG e o alto valor pedido por seus atuais empregadores. Confirmando o interesse da capital francesa, De Ketelaere explicou: "Conversei com o PSG, mas eles acabaram escolhendo Ferran Torres."

    Ao comentar a suposta recusa da Atalanta em autorizar uma venda por menos de € 50 milhões, ele acrescentou: "Sim, acho que se falou em um valor próximo disso. Mas é preciso encontrar um time disposto a pagá-lo. Na Premier League há vários clubes que podem fazer isso, mas no fim nada se concretizou."

  • 'Ainda tenho tempo'

    Em vez de ficar remoendo a transferência frustrada, o belga destacou que ter minutos regularmente na Serie A importa muito mais neste estágio de sua carreira do que dar um passo apressado para cima. Ele continuou: "Estou feliz na Atalanta. Sei o quanto é importante ser titular depois da minha experiência no AC Milan. Um dia eu gostaria de disputar troféus. Tenho essa ambição, mas tenho 25 anos e ainda tenho tempo."

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    Início lento exige resposta imediata

    Uma campanha modesta, com seis pontos em cinco jogos, deixou a Atalanta na 11ª colocação da Serie A. Com apenas uma assistência no currículo nesta temporada, De Ketelaere está sob pressão cada vez maior para melhorar sua contribuição ofensiva para o time de Maurizio Sarri. O próximo duelo em casa contra o lanterna Venezia após a pausa para a data Fifa oferece a plataforma ideal para dar início à arrancada da equipe no campeonato.

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