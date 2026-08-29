Oficial o calendário dos compromissos que aguardam o Napoli na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A equipe de Massimiliano Allegri vai estrear no Maradona contra o Arsenal, enquanto fechará com as duas últimas partidas diante das duas equipes do pote 4: na sétima rodada, o duelo contra o Sabah, e na última rodada, em casa, contra o Vikings. Vale destacar a dupla viagem de novembro, primeiro no campo do Porto e depois no do Manchester City.
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Champions League, o calendário do Napoli: para Allegri, a estreia é contra o Arsenal
A tabela do Napoli
RODADA 1
9 de setembro - 21h00 - Napoli-Arsenal
RODADA 2
13 de outubro - 21h00 Villarreal-Napoli
RODADA 3
20 de outubro - 21h00 Napoli-Bodo
RODADA 4
4 de novembro - 21h00 - Porto-Napoli
RODADA 5
24 de novembro - 21h00 - Manchester City-Napoli
RODADA 6
8 de dezembro - 21h00 - Napoli-Brugge
RODADA 7
20 de janeiro - 18h45 - Sabah-Napoli
RODADA 8
27 de janeiro - 21h00 - Napoli-Viking
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