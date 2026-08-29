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Gianluca Minchiotti

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Champions League, o calendário do Napoli: para Allegri, a estreia é contra o Arsenal

Napoli
Liga dos Campeões

Todos os compromissos do Napoli na fase de liga da Champions League

Oficial o calendário dos compromissos que aguardam o Napoli na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A equipe de Massimiliano Allegri vai estrear no Maradona contra o Arsenal, enquanto fechará com as duas últimas partidas diante das duas equipes do pote 4: na sétima rodada, o duelo contra o Sabah, e na última rodada, em casa, contra o Vikings. Vale destacar a dupla viagem de novembro, primeiro no campo do Porto e depois no do Manchester City.


  • A tabela do Napoli

    RODADA 1

    9 de setembro - 21h00 - Napoli-Arsenal


    RODADA 2

    13 de outubro - 21h00 Villarreal-Napoli


    RODADA 3

    20 de outubro - 21h00 Napoli-Bodo


    RODADA 4

    4 de novembro - 21h00 - Porto-Napoli


    RODADA 5

    24 de novembro - 21h00 - Manchester City-Napoli


    RODADA 6

    8 de dezembro - 21h00 - Napoli-Brugge


    RODADA 7

    20 de janeiro - 18h45 - Sabah-Napoli


    RODADA 8

    27 de janeiro - 21h00 - Napoli-Viking




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