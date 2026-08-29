Está oficializado o calendário dos compromissos que aguardam a Roma na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A Roma finalmente conhece seu caminho: terá pela frente adversários de altíssimo nível, como Real Madrid, os atuais campeões do PSG e o Manchester United. A fase de liga da Champions League 2026/27 começará em 8 de setembro, e a UEFA divulgou o calendário completo. O time de Gian Piero Gasperini estreará em 10 de setembro, no campo do Fenerbahce.
Calciomercato/Getty Images
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Champions League, o calendário da Roma: Gasperini começa na Turquia e fecha em casa contra o Lille
A agenda da Roma
RODADA 1
Fenerbahce–Roma — quinta-feira, 10 de setembro, às 18h45
RODADA 2
Roma–Real Madrid — quarta-feira, 14 de outubro, às 21h
RODADA 3
Roma–Slovan Bratislava — terça-feira, 20 de outubro, às 21h
RODADA 4
Manchester United–Roma — terça-feira, 3 de novembro
RODADA 5
PSG–Roma — quarta-feira, 25 de novembro, às 21h
RODADA 6
Roma–Sporting Club — terça-feira, 8 de dezembro
RODADA 7
AEK Atenas–Roma — terça-feira, 19 de janeiro, às 21h
RODADA 8
Roma–Lille — quarta-feira, 27 de janeiro, às 21h
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