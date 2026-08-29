Está oficializado o calendário dos compromissos que aguardam a Roma na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A Roma finalmente conhece seu caminho: terá pela frente adversários de altíssimo nível, como Real Madrid, os atuais campeões do PSG e o Manchester United. A fase de liga da Champions League 2026/27 começará em 8 de setembro, e a UEFA divulgou o calendário completo. O time de Gian Piero Gasperini estreará em 10 de setembro, no campo do Fenerbahce.