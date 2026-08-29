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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Champions League, o calendário da Roma: Gasperini começa na Turquia e fecha em casa contra o Lille

Roma
Liga dos Campeões

Todas as datas dos compromissos da Roma na fase de liga da Champions League

Está oficializado o calendário dos compromissos que aguardam a Roma na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. A Roma finalmente conhece seu caminho: terá pela frente adversários de altíssimo nível, como Real Madrid, os atuais campeões do PSG e o Manchester United. A fase de liga da Champions League 2026/27 começará em 8 de setembro, e a UEFA divulgou o calendário completo. O time de Gian Piero Gasperini estreará em 10 de setembro, no campo do Fenerbahce.

  • A agenda da Roma

    RODADA 1

    Fenerbahce–Roma — quinta-feira, 10 de setembro, às 18h45


    RODADA 2

    Roma–Real Madrid — quarta-feira, 14 de outubro, às 21h


    RODADA 3

    Roma–Slovan Bratislava — terça-feira, 20 de outubro, às 21h


    RODADA 4

    Manchester United–Roma — terça-feira, 3 de novembro


    RODADA 5

    PSG–Roma — quarta-feira, 25 de novembro, às 21h


    RODADA 6

    Roma–Sporting Club — terça-feira, 8 de dezembro


    RODADA 7

    AEK Atenas–Roma — terça-feira, 19 de janeiro, às 21h


    RODADA 8

    Roma–Lille — quarta-feira, 27 de janeiro, às 21h




    • Publicidade

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