Volta a Champions League. Entre hoje e amanhã, os times entram em campo pela segunda rodada da fase de liga da edição 2026/2027. À noite, Inter e Napoli sofrem novas derrotas, após osreveses na estreia. Depois de perder por 2 a 1 para o Real Madrid no Bernabéu, a Inter é derrotada em San Siro pelos belgas do Club Brugge, que também perderam a primeira partida, por 3 a 2 para o Aston Villa. O Napoli também volta a perder, após a derrota em casa por 1 a 0 para o Arsenal na estreia: a equipe é derrotada por 3 a 1 fora de casa pelo Villarreal, que perdeu a primeira partida por 3 a 2 em Dortmund.
Champions: Atlético de Madrid vence o United por 2 a 0, Barcelona marca quatro gols. Bayern empata em surpreendente 3 a 3 com o Viking
OS JOGOS
Entre os outros confrontos, destaca-se o grande jogo no Metropolitano entre Atlético de Madrid e Manchester United, 2 a 0 com gol de Lookman. O Bayern de Munique empata por surpreendentes 3 a 3 fora de casa, na Noruega, contra o Viking, com Olise expulso, enquanto o Barcelona vence por 4 a 1 na casa do Galatasaray e o Arsenal marca três gols contra o Lille. Às 18h45, o Sporting vence na França, com o primeiro gol na Champions de Issa Doumbia, jogador da seleção italiana nascido em 2003.
Lens-Sporting Lisboa 0-2 - 22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0 - 49' Parris (Sa), 88' Mickels (Sa)
Arsenal-Lille 3-0 - 64' Timber (A), 67' Eze (A), 71' Saka (A)
Atlético de Madrid-Manchester United 2-0 - 1' Barrios (A), 80' Lookman (A)
Inter-Club Brugge 3-4 - 29' pên. Tresoldi (B), 44' Lautaro Martinez (I), 63' Tresoldi (I), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro Martinez (I), 87' Vermant (B), 90'+3' Bonny (B)
Galatasaray-Barcelona 1-4 - 28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' Fermin (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
Viking-Bayern de Munique 3-3 - 2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 53' pên. Kane (B), 60' Kane (B), 71' Diaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1 - 8' Rrahmani (N), 23' Mikautatdze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi (V)
RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75' Gruda (R)
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