Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, revelou detalhes chocantes sobre sua carreira, destacando-se o fato de ter sofrido insultos racistas após perder um pênalti decisivo, além de falar sobre as críticas, suas relações dentro de campo e até mesmo momentos engraçados que viveu em Madri.
Traduzido por
Chamaram-me de macaco e eu me senti como se estivesse morto... Mbappé relembra um momento sombrio e conta suas memórias da Copa do Mundo com Hakimi
Boxe com os jornalistas
Em declarações publicadas pelo jornal Marca, o astro francês falou com franqueza, afirmando: “Estou cansado das entrevistas para a imprensa. O jornalista está lá para fazer você dizer o que não quer dizer, e você não quer dizer o que ele quer. É como uma luta de boxe”.
Vou defender um pouco
Mbappé abordou as críticas que vem recebendo sobre seu desempenho defensivo desde que se transferiu para o Real Madrid, dizendo: “Sou um jogador que defende um pouco menos do que os outros, e às vezes isso pode ser um problema”.
E acrescentou: “É verdade que faço isso com menos frequência, mas sinto que, quando o faço, isso tem um impacto real na equipe. No Real Madrid, quando faço isso, percebe-se que todos estão fazendo o mesmo”.
E continuou: “Me criticam por isso, e isso não me incomoda porque é uma crítica construtiva”.
"Me chamavam de macaco"
O astro francês relembrou um dos momentos mais difíceis de sua carreira, após perder o pênalti decisivo contra a Suíça na Euro 2020, dizendo: “Eu queria deixar a seleção francesa. Percebi que colocava a França em um lugar muito alto entre minhas prioridades, mas assim que errei, muitos começaram a me chamar de macaco e a me insultar. E me perguntei: são essas as pessoas pelas quais luto em campo?”.
E continuou: “Passei as férias depois disso como se fosse um morto-vivo, caí de uma posição muito elevada, porque meu primeiro torneio com a França foi a Copa do Mundo de 2018, ganhei e era como um herói nacional, e era jovem. Então, no torneio seguinte, você recebe isso na cara. É difícil”.
Ele revelou que procurou o presidente da Federação Francesa e comunicou-lhe seu desejo de não voltar à seleção, antes de receber uma resposta contundente: “Você realmente acha que eu vou deixar você sair deste escritório?”.
Hakimi e a Copa do Mundo... Uma amizade à prova
Ele também relembrou a Copa do Mundo de 2022, especialmente com seu amigo marroquino Achraf Hakimi, dizendo: “Jogávamos Football Manager e conversávamos diariamente; à medida que avançávamos, percebíamos que poderíamos nos enfrentar”.
E acrescentou: “Ele dizia (nós vamos nos classificar), e eu respondia (não, nós é que vamos)”.
E continuou: “Antes da semifinal, continuamos conversando, mas com alguma hesitação”.
A França venceu o Marrocos na semifinal, avançando para enfrentar a Argentina na final, na qual os companheiros de Lionel Messi se impuseram nos pênaltis.
Leia também:
Espanha na liderança... e Marrocos é o 11º favorito para ganhar a Copa do Mundo
. “Eles atacam todo mundo, até o Cristiano”... Mbappé elogia o adversário e fala sobre a “fé” dos torcedores do
Real Madrid. Mbappé: “A culpa é minha... essa é a verdade”. Notícias sobre o tratamento do meu joelho saudável