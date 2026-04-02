Mbappé abordou as críticas que vem recebendo sobre seu desempenho defensivo desde que se transferiu para o Real Madrid, dizendo: “Sou um jogador que defende um pouco menos do que os outros, e às vezes isso pode ser um problema”.

E acrescentou: “É verdade que faço isso com menos frequência, mas sinto que, quando o faço, isso tem um impacto real na equipe. No Real Madrid, quando faço isso, percebe-se que todos estão fazendo o mesmo”.

E continuou: “Me criticam por isso, e isso não me incomoda porque é uma crítica construtiva”.