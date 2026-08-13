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Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya

Traduzido por

‘Chamamos atenção’ - Mikel Arteta afirma que o interesse de rivais em Myles Lewis-Skelly é ‘um bom sinal’ para o Arsenal

Mercado da bola
Arsenal
M. Lewis-Skelly
M. Arteta
Chelsea
Manchester United
Premier League

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou as recentes especulações de transferência que ligam o talentoso meio-campista adolescente Myles Lewis-Skelly a Chelsea e Manchester United. O treinador espanhol insistiu que o interesse de rivais no jovem revelado nas categorias de base é, na verdade, um sinal positivo para o desenvolvimento do clube.

  • Arteta aborda rumores de transferência de Lewis-Skelly

    O técnico do Arsenal, Arteta, abordou as especulações de transferência em torno do talentoso meio-campista adolescente Lewis-Skelly. O internacional inglês de 19 anos foi recentemente ligado a surpreendentes mudanças para os rivais da Premier League, Chelsea e United.

    No entanto, parece haver pouca substância nessa história de transferência um tanto bizarra. A expectativa generalizada é de que Lewis-Skelly permaneça no Emirates Stadium e dê continuidade ao seu desenvolvimento sob o comando de Arteta. No momento, não há nenhum indício de que o jovem realmente queira deixar o norte de Londres. Além disso, o Arsenal não tem absolutamente nenhuma intenção de colocar o jogador formado na base no mercado de transferências.

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    Interesse rival em transferência é um sinal positivo

    Ao ser questionado sobre as recentes ligações no mercado de transferências, Arteta optou por não dar muitos detalhes sobre o futuro imediato do jogador. Em vez disso, o técnico espanhol sugeriu que atrair a atenção de grandes rivais é, na verdade, um reflexo positivo do clube. Falando após o recente amistoso do Arsenal contra o Como, o treinador rasgou elogios ao talentoso adolescente. Ele explicou que o interesse externo apenas destaca que seus jovens jogadores estão atuando em alto nível.

    "Ele é um jogador muito emocional. Lembrem-se de quando ele fez todos aqueles gestos em campo", disse Arteta, como citado por Fabrizio Romano. "Não vou falar sobre nenhuma especulação. Se há alguma especulação sobre os nossos jogadores, é um bom sinal, significa que chamamos atenção e que eles estão fazendo um bom trabalho."

  • Lewis-Skelly desfruta de sequência impressionante no meio-campo

    O jovem meio-campista ressaltou recentemente seu enorme potencial ao balançar as redes no empate por 1 a 1 com o Como. Agora, espera-se que ele desempenhe um papel fundamental no Arsenal na exigente temporada que vem pela frente.

    Embora não tenha atuado com a frequência que muitos esperavam na temporada passada, Lewis-Skelly mostrou excelente forma quando teve uma sequência de jogos no meio-campo perto do fim da campanha. Suas atuações impressionantes foram cruciais para que o Arsenal embalasse uma forte reta final e, por fim, conquistasse o título da Premier League. Ele também teve uma atuação de alto nível na final da Champions League contra o Paris Saint-Germain.

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    Jovem deve permanecer no Arsenal

    Embora muitos dos principais clubes europeus certamente recebessem Lewis-Skelly de braços abertos, sua saída segue sendo extremamente improvável. Os torcedores do Arsenal sem dúvida ficariam revoltados se um talento tão promissor fosse autorizado a se juntar a um rival direto da Premier League.

    Com os rumores de transferência agora aparentemente encerrados, Lewis-Skelly vai se concentrar em garantir minutos regulares no time principal. Ele espera se firmar ainda mais como uma peça vital no ambicioso elenco do Arsenal de Arteta.