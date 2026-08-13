Ao ser questionado sobre as recentes ligações no mercado de transferências, Arteta optou por não dar muitos detalhes sobre o futuro imediato do jogador. Em vez disso, o técnico espanhol sugeriu que atrair a atenção de grandes rivais é, na verdade, um reflexo positivo do clube. Falando após o recente amistoso do Arsenal contra o Como, o treinador rasgou elogios ao talentoso adolescente. Ele explicou que o interesse externo apenas destaca que seus jovens jogadores estão atuando em alto nível.

"Ele é um jogador muito emocional. Lembrem-se de quando ele fez todos aqueles gestos em campo", disse Arteta, como citado por Fabrizio Romano. "Não vou falar sobre nenhuma especulação. Se há alguma especulação sobre os nossos jogadores, é um bom sinal, significa que chamamos atenção e que eles estão fazendo um bom trabalho."