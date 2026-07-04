Chalobah x Inter, negociações positivas: o zagueiro deixa tudo de lado e aguarda o acordo com o Chelsea. Todas as últimas notícias

Agora, depois de ter obtido dos representantes do jogador um consentimento substancial para a transferência para a Série A durante as últimas reuniões realizadas em Milão, o Inter precisa sentar-se à mesa de negociações com o Chelsea e chegar a um acordo, partindo de 30 milhões de euros. É possível negociar os bônus e aproveitar a disposição do jogador de finalmente dizer sim à Itália, após tantos meses de insinuações.