O Inter dá mais um passo na busca por Trevoh Chalobah, zagueiro inglês nascido em 1999, do Chelsea, que já vinha sendo acompanhado nas últimas janelas de transferências. No entanto, os nerazzurri nunca haviam chegado tão perto da linha de chegada. Veja o que ainda falta.
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Chalobah x Inter, negociações positivas: o zagueiro deixa tudo de lado e aguarda o acordo com o Chelsea. Todas as últimas notícias
COMO DESFILE
A oferta de 25 milhões de euros mais bônus feita pelo Como chegou há alguns dias, mas foi recusada pelo Chelsea, que pede 40 milhões por Chalobah, valor negociável para cerca de 35. O time de Como desistiu da negociação, garante Fabrizio Romano, e está avaliando outros jogadores para a defesa.
NEGOCIAÇÕES IMINENTES
Agora, depois de ter obtido dos representantes do jogador um consentimento substancial para a transferência para a Série A durante as últimas reuniões realizadas em Milão, o Inter precisa sentar-se à mesa de negociações com o Chelsea e chegar a um acordo, partindo de 30 milhões de euros. É possível negociar os bônus e aproveitar a disposição do jogador de finalmente dizer sim à Itália, após tantos meses de insinuações.
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