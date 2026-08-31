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Cesc Fàbregas prepara outro ataque ao Chelsea! Como articula investida tardia por Robert Sanchez após concluir acordo de £ 30 milhões por Trevor Chalobah
Fabregas busca explorar o êxodo no Chelsea
Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o técnico do Como está pronto para oferecer a Sanchez uma saída de Stamford Bridge, enquanto o clube italiano busca dar continuidade à sua ambiciosa campanha de contratações. Depois de já ter fechado um acordo de £30 milhões por Trevor Chalobah no início deste verão, Fabregas agora se apoia em sua boa relação com seu ex-clube para viabilizar outra transferência de destaque.
O interesse vindo da Lombardia acontece em um momento de mudanças significativas no setor de goleiros do Chelsea. O clube londrino supostamente avisou Sanchez de que ele corre o risco de ser afastado do elenco principal caso não consiga uma transferência para deixar o oeste de Londres.
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Alonso recorre a Martinez após erros de Sanchez
O catalisador para a repentina disponibilidade de Sanchez foi uma série de atuações decepcionantes que forçou Xabi Alonso a agir de forma decisiva. Apesar de inicialmente apoiar seu compatriota, Alonso autorizou uma transferência de £7,5 milhões por Aston Villa Martinez depois que o espanhol falhou nos dois gols em uma apertada vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, em Craven Cottage.
O internacional argentino foi imediatamente lançado na equipe titular para a vitória por 4 a 3 de domingo contra o Brighton, confirmando o novo status de Sanchez como terceira opção para o gol, atrás do ex-Arsenal e do reserva Mike Penders, que retornou de um impressionante período de empréstimo no Strasbourg.
Martinez não perdeu tempo para fazer sua presença ser sentida, expressando seu desejo de restaurar o clube à sua antiga glória. Após sua estreia, Martinez afirmou: "Falei com John Terry e Petr Cech. Sei o tamanho deste clube e o que queremos alcançar nesta temporada. Vim aqui para ajudar. Tive sete anos incríveis no Aston Villa. Vim aqui para disputar posição e tentar vencer a Premier League."
Como enfrenta concorrência pelo goleiro espanhol
Romano confirmou que o Como é um dos vários clubes que monitoram Sanchez enquanto busca substituir Noel Tornqvist, que está perto de se transferir para o Monza. Embora Fabregas esteja interessado em contratar um goleiro, o foco principal do lado italiano continua sendo a contratação de um novo atacante antes de voltar sua atenção para as opções para o gol.
Ele explicou: "Sanchez pode deixar o Chelsea e vários clubes estão explorando as condições de uma transferência. A prioridade do Como continua sendo um atacante e depois o clube vai avaliar as opções para o gol."
No entanto, a oportunidade de contratar um goleiro com experiência na Premier League que atualmente está sem espaço no Chelsea pode se mostrar tentadora demais para o Como ignorar à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
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Sanchez enfrenta uma grande decisão
Sanchez agora se encontra em uma encruzilhada, com o interesse vindo, segundo relatos, de clubes da Inglaterra, de toda a Europa e da Saudi Pro League. Tendo perdido seu lugar sob o comando de Alonso, o espanhol precisa decidir se vai lutar por uma vaga que, no momento, parece fora de alcance ou abraçar o projeto que Fabregas está construindo na Serie A.
O Como também pode representar uma opção atraente para o goleiro espanhol, com o clube italiano disputando a Champions League nesta temporada e lhe oferecendo a chance de se mostrar no maior palco contra a elite da Europa.
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