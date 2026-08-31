O catalisador para a repentina disponibilidade de Sanchez foi uma série de atuações decepcionantes que forçou Xabi Alonso a agir de forma decisiva. Apesar de inicialmente apoiar seu compatriota, Alonso autorizou uma transferência de £7,5 milhões por Aston Villa Martinez depois que o espanhol falhou nos dois gols em uma apertada vitória por 3 a 2 sobre o Fulham, em Craven Cottage.

O internacional argentino foi imediatamente lançado na equipe titular para a vitória por 4 a 3 de domingo contra o Brighton, confirmando o novo status de Sanchez como terceira opção para o gol, atrás do ex-Arsenal e do reserva Mike Penders, que retornou de um impressionante período de empréstimo no Strasbourg.

Martinez não perdeu tempo para fazer sua presença ser sentida, expressando seu desejo de restaurar o clube à sua antiga glória. Após sua estreia, Martinez afirmou: "Falei com John Terry e Petr Cech. Sei o tamanho deste clube e o que queremos alcançar nesta temporada. Vim aqui para ajudar. Tive sete anos incríveis no Aston Villa. Vim aqui para disputar posição e tentar vencer a Premier League."