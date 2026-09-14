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Cesc Fabregas pede que o embalado Como volte a focar no duelo com o Parma após triunfo histórico na Liga dos Campeões
Mantendo o foco após a glória europeia
O Como se encontra em um território desconhecido após uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, resultado que marcou uma estreia histórica dos Lariani na Champions League. No entanto, Fabregas está determinado a garantir que seu elenco não sofra uma ressaca continental quando receber o Parma no estádio Sinigaglia. O ex-campeão da Copa do Mundo reconheceu o apelo único da principal competição de clubes da Europa, mas ressaltou a necessidade de recuperação profissional e recalibração mental antes do pontapé inicial de segunda-feira.
"A emoção de jogar sua primeira partida de Champions League te deixa ligado. Mas agora as emoções da Champions League precisam ser deixadas de lado e transformadas em energia; contra o Parma, precisamos de outra grande atuação", afirmou Fabregas. “Lembro da minha estreia aos 17 anos, é especial, e a Champions League realmente dá ao jogador uma motivação diferente. Temos de entender a importância deste jogo nos recuperando da maneira certa, comendo e bebendo corretamente."
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Vivendo o conto de fadas na Lombardia
A ascensão do Como das profundezas da Serie B aos altos patamares do futebol europeu em apenas três anos capturou a imaginação do mundo do futebol. Fàbregas, porém, mantém os pés no chão e insiste que o sucesso do projeto é construído com trabalho duro e união, e não com sentimentalismo.
"De fora, parece um conto de fadas, eu entendo. Porque ninguém esperava isso. O segredo é a união deste grupo", disse Fàbregas. "Não fico eufórico quando vamos bem, nem abatido demais quando as coisas vão mal, então precisamos nos desligar da visão da mídia e focar no nosso trabalho."
A ascensão de Baturina e Diao
Uma figura central na recente ascensão do Como tem sido Martin Baturina, cujas atuações lhe renderam muitos elogios de seu treinador. Fabregas descreveu o meia croata como um "talento anárquico" que possui uma compreensão inata do jogo. Baturina foi fundamental na goleada sobre o Leipzig, mostrando um nível de maturidade que desmente seus 23 anos. Ao seu lado, Assane Diao também vive grande fase, finalmente superando as preocupações com lesões e os obstáculos psicológicos que atrapalharam sua temporada de estreia no clube.
"Esses jogadores têm potencial, grande talento e estão evoluindo a cada dia", explicou Fabregas. "Na temporada passada, também em parte por causa das lesões, Diao ficava mais irritado quando as coisas davam errado, ele se incomodava, tinha medo de que algo mais desse errado. Agora ele encontrou o caminho certo e está tranquilo, o que não é fácil depois de um longo período afastado por lesão."
"O mesmo vale para Baturina, que é um pouco um talento anárquico, ele sente qual é o movimento certo a fazer. O primeiro gol dele outro dia foi incrível, ele sempre tem a postura certa e aparece no lugar certo sem precisar arrancar. Ele também tem ambição, fome, esse desejo de se jogar e chegar na bola."
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Um reencontro com Diego Carlos
O confronto com o Parma também traz um subenredo sentimental, já que o Como fica frente a frente com Diego Carlos. O zagueiro brasileiro foi um alvo importante de Fabregas durante a janela de transferências de verão, com o clube ansioso para garantir seus serviços em definitivo após um bem-sucedido período de empréstimo. Apesar de negociações intensas e de uma forte relação pessoal entre o treinador e o jogador, o acordo desmoronou na reta final, levando o experiente defensor a se juntar ao adversário de segunda-feira.
"Falei com Diego durante todo o verão, temos uma grande sintonia. É verdade, ele sempre esteve em nossos pensamentos, mas tivemos uma conversa maravilhosa quando isso não aconteceu. Ele fez parte da nossa família, no fim não aconteceu por alguns pequenos detalhes. Houve um momento na temporada passada em que Kempf estava lesionado e Ramon não tinha jogado com tanta frequência, então ele realmente foi ao limite, e queríamos agradecê-lo", observou Fabregas.
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