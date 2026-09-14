Uma figura central na recente ascensão do Como tem sido Martin Baturina, cujas atuações lhe renderam muitos elogios de seu treinador. Fabregas descreveu o meia croata como um "talento anárquico" que possui uma compreensão inata do jogo. Baturina foi fundamental na goleada sobre o Leipzig, mostrando um nível de maturidade que desmente seus 23 anos. Ao seu lado, Assane Diao também vive grande fase, finalmente superando as preocupações com lesões e os obstáculos psicológicos que atrapalharam sua temporada de estreia no clube.

"Esses jogadores têm potencial, grande talento e estão evoluindo a cada dia", explicou Fabregas. "Na temporada passada, também em parte por causa das lesões, Diao ficava mais irritado quando as coisas davam errado, ele se incomodava, tinha medo de que algo mais desse errado. Agora ele encontrou o caminho certo e está tranquilo, o que não é fácil depois de um longo período afastado por lesão."

"O mesmo vale para Baturina, que é um pouco um talento anárquico, ele sente qual é o movimento certo a fazer. O primeiro gol dele outro dia foi incrível, ele sempre tem a postura certa e aparece no lugar certo sem precisar arrancar. Ele também tem ambição, fome, esse desejo de se jogar e chegar na bola."