Cesc Fàbregas leva o Como à classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, enquanto Jamie Vardy sofre o rebaixamento com o Cremonese

Numa temporada que ficará na memória por décadas no Stadio Giuseppe Sinigaglia, o Como consolidou seu status de potência em ascensão no futebol italiano ao garantir a quarta e última vaga da Liga dos Campeões na Série A.

A conquista vem apenas dois anos após a promoção do clube à primeira divisão, coroando uma ascensão notável sob a orientação tática de Fàbregas. O clube aproveitou ao máximo a inesperada derrota do AC Milan por 2 a 1 em casa para o Cagliari para ultrapassar os Rossoneri na última rodada.

O momento em que o Como descobriu que disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada foi capturado em imagens emocionantes, quando os jogadores perceberam que seus sonhos de competir contra a elite europeia haviam se tornado realidade. Esta é apenas a segunda vez que o clube se classifica para uma competição europeia, tendo participado anteriormente da Copa Mitropa em 1981.











