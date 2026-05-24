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Cesc Fàbregas leva o Como à classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, enquanto Jamie Vardy sofre o rebaixamento com o Cremonese
Como chegar à terra prometida
Numa temporada que ficará na memória por décadas no Stadio Giuseppe Sinigaglia, o Como consolidou seu status de potência em ascensão no futebol italiano ao garantir a quarta e última vaga da Liga dos Campeões na Série A.
A conquista vem apenas dois anos após a promoção do clube à primeira divisão, coroando uma ascensão notável sob a orientação tática de Fàbregas. O clube aproveitou ao máximo a inesperada derrota do AC Milan por 2 a 1 em casa para o Cagliari para ultrapassar os Rossoneri na última rodada.
O momento em que o Como descobriu que disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada foi capturado em imagens emocionantes, quando os jogadores perceberam que seus sonhos de competir contra a elite europeia haviam se tornado realidade. Esta é apenas a segunda vez que o clube se classifica para uma competição europeia, tendo participado anteriormente da Copa Mitropa em 1981.
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Domínio inicial no Zini
Apesar do que estava em jogo, o Como mostrou-se sereno desde o apito inicial contra um Cremonese que luta pela permanência. Essa filosofia ofensiva deu frutos aos 36 minutos, quando o chute de Jesús Rodríguez sofreu um desvio significativo em Alberto Grassi e acabou vencendo Emil Audero.
A vantagem foi ampliada logo após o intervalo, quando Rodriguez virou garçom. Ele encontrou o artilheiro do clube, Anastasios Douvikas, que não desperdiçou a chance à queima-roupa e marcou seu 14º gol na temporada. Com o placar em 2 a 0, a pressão sobre os anfitriões tornou-se sufocante, especialmente quando chegou a notícia de que o Lecce, seu rival na briga contra o rebaixamento, estava vencendo em sua partida.
A decepção de Vardy com o rebaixamento
Vardy, que se juntou à Cremonese no verão passado após deixar o Leicester City, esteve no centro de uma breve recuperação no segundo tempo. O experiente atacante inglês usou toda a sua experiência para conseguir um pênalti após ser derrubado por Jacobo Ramon.
Federico Bonazzoli se preparou para converter o pênalti, reduzindo momentaneamente a diferença para metade e dando aos torcedores locais um lampejo de esperança de que uma virada milagrosa fosse possível. No entanto, o otimismo durou pouco, pois a partida saiu do controle para a equipe de Marco Giampaolo.
Os minutos finais foram marcados por um colapso disciplinar total do Cremonese. Depois que o árbitro Fabio Maresca marcou um pênalti a favor do Como por uma falta em Douvikas, os anfitriões perderam completamente a compostura. Alberto Grassi recebeu um cartão vermelho por seus protestos, seguido rapidamente pelos reservas Milan Duric e David Okereke, deixando o time da casa com apenas oito jogadores em campo nos últimos dez minutos da partida.
Lucas Da Cunha continuou sendo o homem mais calmo do estádio, convertendo o pênalti antes de marcar um segundo gol sublime sete minutos depois, selando o placar de 4 a 1.
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Sorte contrastante
Uma única temporada na primeira divisão foi uma verdadeira batalha para a Cremonese, que conseguiu apenas oito vitórias em 38 partidas. Para Vardy, o apito final marcou um desfecho amargo para uma campanha que prometia muito, mas que acabou trazendo a dor do rebaixamento para a Série B. Foi seu segundo rebaixamento consecutivo, depois de fazer parte do time do Leicester City que caiu para a Championship no final da temporada 2024-25.
A sorte de Vardy contrastou fortemente com a de Fàbregas, cujo time do Como agora está pronto para disputar o cenário europeu de elite. Eles terminaram em quarto lugar na Série A, à frente dos tradicionais gigantes AC Milan e Juventus, com Napoli e Roma ficando em segundo e terceiro, respectivamente, atrás do campeão Inter.