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Cesc Fabregas faz alerta de 'cinco minutos' após o histórico Como atropelar o RB Leipzig na estreia na Liga dos Campeões
Estreia histórica na Europa garantida
O Como marcou sua primeira participação de toda a história na Liga dos Campeões com uma enfática vitória por 4 a 1 sobre o time alemão Leipzig no Stadio Giuseppe Sinigaglia, na noite de quinta-feira. Os gols de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao e Maximo Perrone coroaram uma atuação dominante, na qual os mandantes controlaram as grandes chances e venceram a disputa dos gols esperados (xG) por 2,30 a 1,42. O resultado faz do time de Fabregas apenas o quarto clube italiano a vencer em sua estreia na Copa dos Campeões/Liga dos Campeões, seguindo os passos de Juventus, Milan e Udinese.
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Técnico exige foco imediato
Ao reconhecer a dimensão da noite histórica tanto para o clube quanto para a cidade, Fabregas imediatamente alertou seu elenco contra qualquer acomodação e pediu que voltasse a atenção para os compromissos no cenário nacional.
Em entrevista à Sky Sport Italia, o técnico espanhol disse: "Estou feliz, mas isso só vai durar cinco minutos, porque depois temos que nos preparar para enfrentar o Parma na segunda-feira, e precisamos da mesma energia de hoje à noite. Obviamente, entendo que é uma noite histórica para a cidade e para o clube, é um presente que merecemos pelo trabalho incrível que fizemos na temporada passada."
Reafirmando que a consistência no campeonato nacional segue sendo seu principal objetivo, o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona acrescentou: "Mas a Serie A continua sendo o objetivo mais importante. Afinal, é isso que permite voltar à Champions League. Somos um time jovem, estamos impulsionados pela energia da Champions League, mas eu ficaria realmente muito irritado se depois não déssemos tudo de nós na Serie A. Temos que ser humildes e conseguir atuar a cada três dias, será uma temporada muito dura, e precisamos manter a mentalidade certa."
Livros de recordes reescritos no Sinigaglia
O poker de gols faz do Como apenas o segundo clube italiano a marcar quatro ou mais gols em sua estreia na Copa dos Campeões/Liga dos Campeões, igualando a goleada por 5 a 0 da Sampdoria sobre o Rosenborg em setembro de 1991. A noite histórica também rendeu marcas individuais significativas, com Douvikas se tornando o primeiro jogador grego a marcar em sua estreia na Liga dos Campeões desde setembro de 2005. Além disso, Baturina se tornou apenas o segundo croata, depois de Mislav Orsic, a registrar um gol e uma assistência em múltiplos jogos da competição.
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O Parma testa a profundidade
O Como precisa manter sua intensidade física e mental enquanto se prepara para receber o Parma em sua quarta partida da Serie A da temporada, no Sinigaglia, na segunda-feira, 14 de setembro. A equipe de Fabregas chega ao confronto em grande forma no cenário doméstico, ocupando a quarta posição na tabela após somar sete pontos nos três primeiros jogos da liga, com duas vitórias e um empate. Administrar um calendário exigente, com jogos a cada três dias, será um teste decisivo para a profundidade do elenco ao longo dos meses de outono.
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