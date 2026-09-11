Ao reconhecer a dimensão da noite histórica tanto para o clube quanto para a cidade, Fabregas imediatamente alertou seu elenco contra qualquer acomodação e pediu que voltasse a atenção para os compromissos no cenário nacional.

Em entrevista à Sky Sport Italia, o técnico espanhol disse: "Estou feliz, mas isso só vai durar cinco minutos, porque depois temos que nos preparar para enfrentar o Parma na segunda-feira, e precisamos da mesma energia de hoje à noite. Obviamente, entendo que é uma noite histórica para a cidade e para o clube, é um presente que merecemos pelo trabalho incrível que fizemos na temporada passada."

Reafirmando que a consistência no campeonato nacional segue sendo seu principal objetivo, o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona acrescentou: "Mas a Serie A continua sendo o objetivo mais importante. Afinal, é isso que permite voltar à Champions League. Somos um time jovem, estamos impulsionados pela energia da Champions League, mas eu ficaria realmente muito irritado se depois não déssemos tudo de nós na Serie A. Temos que ser humildes e conseguir atuar a cada três dias, será uma temporada muito dura, e precisamos manter a mentalidade certa."