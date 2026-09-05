O Como agora está focado em consolidar seu status na elite enquanto compete na Europa. Fabregas insiste que os resultados individuais são secundários à manutenção do estilo de jogo distinto do clube sob pressão.

"Minha mensagem é sempre que precisamos ser nós mesmos, não importa o que aconteça no jogo", explicou Fabregas. "Perdi muitos jogos como jogador, alguns jogando bem, alguns jogando mal, mas o mais importante é sempre sermos nós mesmos nessas situações.

"Há dias em que podemos não vencer porque falta qualidade no passe final, ou um momento de sorte, há um milhão de coisas que podem dar certo ou errado, mas ainda assim temos de ser nós mesmos. No dia em que eu vir algo que não preparamos, nossos princípios ou identidade, é aí que fico bravo. Felizmente, vejo meu time com a calma e a mentalidade certas. Podemos vencer ou perder, mas temos de manter essa identidade."