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Cesc Fàbregas exalta a "identidade" do Como após virada implacável por 4 a 1 sobre o Genoa, enquanto a estreia na Champions League se aproxima
Como vence de virada na reação
Fabregas elogiou a maturidade de sua equipe do Como depois que ela reagiu para conquistar uma convincente vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Genoa. Os visitantes sofreram um susto logo no início, quando Milutin Osmajic abriu o placar para os mandantes no confronto da Serie A.
No entanto, o Como manteve a calma e imediatamente assumiu o controle da partida, virando o jogo antes do intervalo. Assane Diao liderou a reação com dois gols, enquanto o reforço de verão e estreante Moise Kean deu uma assistência crucial. Martin Baturina e Nico Paz também balançaram as redes para garantir os três pontos.
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Fàbregas exige lealdade tática
Fabregas ficou satisfeito com a forma como seus jogadores reagiram após saírem atrás, enfatizando a importância de seus princípios táticos. Ele observou que falhas defensivas no início são sempre punidas sem piedade no mais alto nível do futebol italiano.
"Isso depende de como você interpreta diversão", disse Fabregas à DAZN. "Acho que você aproveita quando faz as coisas bem, dá tudo de si e joga da maneira certa. Cada treinador, clube e equipe tem seu caminho, sua identidade, e tentamos seguir a nossa. Os rapazes estão interpretando bem as várias fases do jogo.
"Sofrer aquele gol nos mostrou que, na Serie A, quando você cochila por dois segundos, é punido, mas depois reagimos da melhor forma, mostrando maturidade e força mental para colocar tudo de volta nos trilhos."
Seguindo o plano de jogo
O Como agora está focado em consolidar seu status na elite enquanto compete na Europa. Fabregas insiste que os resultados individuais são secundários à manutenção do estilo de jogo distinto do clube sob pressão.
"Minha mensagem é sempre que precisamos ser nós mesmos, não importa o que aconteça no jogo", explicou Fabregas. "Perdi muitos jogos como jogador, alguns jogando bem, alguns jogando mal, mas o mais importante é sempre sermos nós mesmos nessas situações.
"Há dias em que podemos não vencer porque falta qualidade no passe final, ou um momento de sorte, há um milhão de coisas que podem dar certo ou errado, mas ainda assim temos de ser nós mesmos. No dia em que eu vir algo que não preparamos, nossos princípios ou identidade, é aí que fico bravo. Felizmente, vejo meu time com a calma e a mentalidade certas. Podemos vencer ou perder, mas temos de manter essa identidade."
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Noites europeias históricas aguardam
O Como reforçou bastante o seu elenco ao longo do verão e agora se prepara para um momento histórico em sua era moderna. A equipe de Fabregas vai receber o RB Leipzig, da Alemanha, no que será o seu primeiro jogo de Champions League da história, na quinta-feira, 10 de setembro. O duelo europeu também marcará a primeira partida do Como em casa nesta temporada. O estádio Sinigaglia passou por reformas essenciais durante o verão para atender às rigorosas exigências da Uefa.
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