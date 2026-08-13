O espanhol, que fez 303 partidas pelo Arsenal durante sua carreira de jogador, destacou como a diretoria do clube manteve-se firme em sua visão estratégica apesar das dificuldades no início da passagem de Arteta.

Falando após a partida no Emirates Stadium, Fabregas expressou sua admiração pelo planejamento de longo prazo do clube: "Parabéns ao clube de forma geral, começando há sete, oito anos, quando iniciaram esse projeto. Porque o que você vê no futebol todos os dias, o que o Arsenal fez, especialmente nos momentos difíceis, não existe.

"Eu disse ao Edu, eu disse ao Andrea [Berta] quando vim no ano passado para um jogo da Champions League, eu disse parabéns ao clube inteiro pela paciência, por permanecer unido, por seguir o plano quando por três anos seguidos, me corrija se eu estiver errado, terminou em oitavo, oitavo, oitavo, no quarto ano quase foi para a Champions League, foi uma grande decepção, o Tottenham veio, você terminou em quinto, mas segue em frente porque tem um plano, porque tem um objetivo, porque há progresso, você continua avançando."