Uk Sports Pics Ltd
Traduzido por
Cesc Fàbregas elogia a diretoria do Arsenal por mostrar "paciência" com Mikel Arteta enquanto técnico do Como busca copiar a cultura do clube londrino
Fabregas elogia o processo do Arsenal
Fabregas voltou ao Emirates Stadium quando seu Como empatou por 1 a 1 com o Arsenal em um amistoso de pré-temporada, antes de os Gunners vencerem nos pênaltis na quarta-feira. O ex-capitão do Arsenal elogiou abertamente a diretoria do clube pela paciência em apoiar Arteta nos períodos difíceis, o que acabou levando à conquista do título da Premier League na temporada passada. Fabregas destacou o compromisso do Arsenal com um projeto de longo prazo como uma raridade no futebol moderno, algo que ele agora pretende replicar com seu time italiano.
- Getty Images Sport
Espanhol aplaude a paciência da diretoria
O espanhol, que fez 303 partidas pelo Arsenal durante sua carreira de jogador, destacou como a diretoria do clube manteve-se firme em sua visão estratégica apesar das dificuldades no início da passagem de Arteta.
Falando após a partida no Emirates Stadium, Fabregas expressou sua admiração pelo planejamento de longo prazo do clube: "Parabéns ao clube de forma geral, começando há sete, oito anos, quando iniciaram esse projeto. Porque o que você vê no futebol todos os dias, o que o Arsenal fez, especialmente nos momentos difíceis, não existe.
"Eu disse ao Edu, eu disse ao Andrea [Berta] quando vim no ano passado para um jogo da Champions League, eu disse parabéns ao clube inteiro pela paciência, por permanecer unido, por seguir o plano quando por três anos seguidos, me corrija se eu estiver errado, terminou em oitavo, oitavo, oitavo, no quarto ano quase foi para a Champions League, foi uma grande decepção, o Tottenham veio, você terminou em quinto, mas segue em frente porque tem um plano, porque tem um objetivo, porque há progresso, você continua avançando."
Com o objetivo de copiar a cultura
Fàbregas observou que a tendência moderna de demissões reativas de técnicos muitas vezes destrói a consistência, acrescentando que se sente privilegiado por construir um projeto semelhante no Como ao incutir a cultura e os valores estabelecidos pelo Arsenal.
O ex-meio-campista da Espanha continuou: "Falta isso no futebol de hoje. Você perde três jogos, troca o técnico, ele jogava de um jeito, agora você joga de outro, no fim das contas eu não acredito muito nisso.
"Tenho muita sorte de estar em um projeto, claro, em um nível muito mais baixo, a história, tudo, mas estamos tentando olhar para a estabilidade que o Arsenal teve, os valores, a cultura que eles estão trazendo.
"Acho que o Mikel fez um trabalho tremendo. Então, só posso desejar a eles tudo de melhor, de verdade. Porque a maior parte do grupo, esses caras agora, quando você fala com eles, eu não sei... são bons caras, querem jogar um bom futebol, são respeitosos, dá para ver como seguem o plano o tempo todo. De verdade, estou muito feliz por voltar aqui e sentir esse clima."
- Getty
Teste da Community Shield à vista
O Arsenal enfrenta o Manchester City na Supercopa da Inglaterra em Cardiff no domingo, 16 de agosto, antes de iniciar a defesa do título da Premier League contra o recém-promovido Coventry City seis dias depois.
No mesmo domingo, o Como está programado para disputar uma rodada dupla de amistosos contra o Liverpool, com a primeira partida sendo realizada com portões fechados antes de a segunda receber torcedores. A equipe italiana então voltará suas atenções para a estreia na temporada da Serie A contra a Udinese no sábado seguinte.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.